Astroloaga Sanda Ionescu dă verdictul crunt! 2026 va fi mult mai greu pentru România: „Puneți niște bani deoparte”

Astrologa Sanda Ionescu a făcut câteva predicții pentru anul 2026 care, în opinia ei, va fi unul mult greu decât 2025. Ea crede că încercările vor fi mari, dar putem răzbate dacă vom face totul ca să ne atingem obiectivele.

Sanda Ionescu are convingerea că 2026 va fi un an dificil, în care vom fi sugrumați de taxe. Astroloaga crede că putem ajunge în imposibilitatea de a mai plăti pentru strictul necesar.

„Ne ducem către crash-ul economic din 1929. Mă refer la Joia Neagră, Marea Depresiune. (…) Cam pe acolo ne ducem, în imposibilitatea de a ne mai plăti, nu știu, impozitele, taxele, pâinea cea de zi cu zi”, spune Sanda Ionescu pentru Adevărul.

Astrologa Sanda Ionescu, despre anul 2026

Sanda Ionescu susține că toate aceste crize cu care vom ajunge să ne luptăm anul viitor vor duce chiar și la boli și epidemii.

„Putem avea parte de foarte multe crize, care pot genera chiar și boli, epidemii. (…) Dacă nu ai apă să te speli, Dacă nu ai, nu știu, resurse naturale, există această posibilitate de a fi imposibil să avem grijă de noi, de sănătatea noastră”, mai spune ea.

Sanda Ionescu ne sfătuiește pe noi, românii, să fim mai strânși la pungă și să punem bani deoparte pentru zile negre, acolo unde se poate. Economiile vor fi baza viitorului, potrivit astrologăi.

„Vine criza. Vine. Și vine o criză mare, așa cum a fost și în secolul 19-lea una și în 1929. Și le spun oamenilor „puneți niște bani deoparte.” Aveți bani cash în casă”.

Sanda Ionescu, despre lucrurile bune din 2026

Dincolo de toate aceste probleme, Sanda Ionescu mizează pe inventivitatea noastră, pentru că în 2026 este momentul să punem în practică ideile pe care le avem, să punem la bătaie toată energia de care dispunem pentru ca finalul să fie altul.

„Vor exista persoane, în primul rând pentru că Uranus în Gemeni ne aduce conștientizarea faptului că avem o capacitate nativă intelectuală care e foarte mare și putem să scoatem din cutiuța asta tot felul de idei pe care să le punem în practică, că așa ne spune energia Berbecului: pune mâna și fă”, afirmă Sanda Ionescu.

