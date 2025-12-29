Acasă » Știri » Astroloaga Sanda Ionescu dă verdictul crunt! 2026 va fi mult mai greu pentru România: „Puneți niște bani deoparte”

Astroloaga Sanda Ionescu dă verdictul crunt! 2026 va fi mult mai greu pentru România: „Puneți niște bani deoparte”

De: Simona Tudorache 29/12/2025 | 07:56
Astroloaga Sanda Ionescu dă verdictul crunt! 2026 va fi mult mai greu pentru România: „Puneți niște bani deoparte

Astrologa Sanda Ionescu a făcut câteva predicții pentru anul 2026 care, în opinia ei, va fi unul mult greu decât 2025. Ea crede că încercările vor fi mari, dar putem răzbate dacă vom face totul ca să ne atingem obiectivele.

Sanda Ionescu are convingerea că 2026 va fi un an dificil, în care vom fi sugrumați de taxe. Astroloaga crede că putem ajunge în imposibilitatea de a mai plăti pentru strictul necesar.

„Ne ducem către crash-ul economic din 1929. Mă refer la Joia Neagră, Marea Depresiune. (…) Cam pe acolo ne ducem, în imposibilitatea de a ne mai plăti, nu știu, impozitele, taxele, pâinea cea de zi cu zi”, spune Sanda Ionescu pentru Adevărul.

Astrologa Sanda Ionescu, despre anul 2026

Sanda Ionescu susține că toate aceste crize cu care vom ajunge să ne luptăm anul viitor vor duce chiar și la boli și epidemii.

„Putem avea parte de foarte multe crize, care pot genera chiar și boli, epidemii. (…) Dacă nu ai apă să te speli, Dacă nu ai, nu știu, resurse naturale, există această posibilitate de a fi imposibil să avem grijă de noi, de sănătatea noastră”, mai spune ea.

Sanda Ionescu ne sfătuiește pe noi, românii, să fim mai strânși la pungă și să punem bani deoparte pentru zile negre, acolo unde se poate. Economiile vor fi baza viitorului, potrivit astrologăi.

„Vine criza. Vine. Și vine o criză mare, așa cum a fost și în secolul 19-lea una și în 1929. Și le spun oamenilor „puneți niște bani deoparte.” Aveți bani cash în casă”.

Sanda Ionescu, despre lucrurile bune din 2026

Dincolo de toate aceste probleme, Sanda Ionescu mizează pe inventivitatea noastră, pentru că în 2026 este momentul să punem în practică ideile pe care le avem, să punem la bătaie toată energia de care dispunem pentru ca finalul să fie altul.

„Vor exista persoane, în primul rând pentru că Uranus în Gemeni ne aduce conștientizarea faptului că avem o capacitate nativă intelectuală care e foarte mare și putem să scoatem din cutiuța asta tot felul de idei pe care să le punem în practică, că așa ne spune energia Berbecului: pune mâna și fă”, afirmă Sanda Ionescu.

Citește și: Horoscopul dragostei pentru 2026. Două zodii își găsesc sufletul pereche

Citește și: Cele 5 zodii favorizate de horoscop în ianuarie 2026. Astrele creează contextual ideal pentru ele

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Imagini cu accidentul din Pasajul Unirii din București s-au viralizat. Ce greșeală majoră a comis șoferul care s-a „urcat” cu mașina pe perete
Știri
Imagini cu accidentul din Pasajul Unirii din București s-au viralizat. Ce greșeală majoră a comis șoferul care s-a…
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și zeci de răniți
Știri
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și…
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Mediafax
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim
Gandul.ro
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă...
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat...
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Adevarul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Mediafax
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă...
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim
Gandul.ro
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Imagini cu accidentul din Pasajul Unirii din București s-au viralizat. Ce greșeală majoră a comis ...
Imagini cu accidentul din Pasajul Unirii din București s-au viralizat. Ce greșeală majoră a comis șoferul care s-a „urcat” cu mașina pe perete
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți ...
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și zeci de răniți
Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile ...
Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile majore
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte ...
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet
Fiica lui Tzancă Uraganu cu Alina Marymar a ajuns de urgență la spital! „Niciodată nu am văzut-o ...
Fiica lui Tzancă Uraganu cu Alina Marymar a ajuns de urgență la spital! „Niciodată nu am văzut-o aşa de rău pe Anastasia”
Câte calorii are o singură felie de cozonac. Câte poți mânca de Revelion fără să te îngrași
Câte calorii are o singură felie de cozonac. Câte poți mânca de Revelion fără să te îngrași
Vezi toate știrile
×