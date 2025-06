Ce impact va avea URANUS în GEMENI în următorii 7 ani. Astrologul Sanda Ionescu, despre pericolul care pândește România la ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE: “Aici este bătălia reală”

În cel mai nou episod al podcastului “Altceva cu Adrian Artene”, astrologul Sanda Ionescu a făcut o serie de dezvăluiri interesante. Printre subiectele abordate se numără și schimbarea percepției generale pe care o are umanitatea în legătură cu informația și setea de cunoaștere. În plus, a punctat și faptul că vor exista modificări legate de controlul financiar și de moneda cu care am fost obișnuiți până acum.

Astrologul Sanda Ionescu a fost invitată în cea mai recentă ediție a podcastului “Altceva cu Adrian Artene”. Dialogul a fost unul interesant, în care s-au subliniat mai multe aspecte referitoare la societatea zilelor noastre, care, din spusele ei, are tendința de a minimiza genialitatea umană și de a pune diverse etichete.

Însă planetele “lucrează” în favoarea noastră în această perioadă, iar specialistul în astrologie a dezvăluit faptul că Uranus în Gemeni va amplifica inteligența și perspicacitatea multora.

Astrologul Sanda Ionescu: “Aici e bătălia, real”

Pe lângă “trezirea” de care vor avea unii parte, prin intermediul informației, la care avem acces, astrologul mai face și alte precizări referitoare la partea financiară.

Sanda Ionescu: Trebuie să învățăm un lucru, apropo, care ni s-a inoculat. Toată lumea de pe Pământul ăsta are un Uranus în hartă. Adică noi ne naștem geniali. Repet, ne naștem geniali. Însă societatea…

Ai văzut cum sunt copiii? Până îi duci în sistemul, grădinițe, școli. Societatea are grijă să îți dezactiveze genialitatea și îți pune tot felul de etichete. Ești prost, ești urât, ești… și te frustrezi.

Uranus în Gemeni vreau să spun că va mări puterea de genialitate pentru cei care deja o au. Informații avem. În momentul de față, mulțumim lui Dumnezeu, nu mai există, sunt cărți. Uite, nu doar la tine, peste tot. Înainte, anumite cărți erau doar în societăți de inițiatici. Acum, toată lumea are posibilitatea să se inițieze în aceste biblioteci. Deci trebuie să mulțumim.

Aduce genialitate, aduce inovație, aduce explorarea aerului, posibil călătorii în afara a planetei. Pentru că e și Pluto acolo, în semn de aer. Aduce tot felul de invenții. AI-ul va fi, nu știu dacă e bine sau dacă e rău, dar cred că nu vom mai funcționa fără AI. Așa cum suntem lipiți de telefon, ai văzut, da? Toată lumea acum e cu telefonul în mână.

Aduce și lucruri minunate. Și poate să aducă reforme, mai ales în sistemul educațional și de comunicare. Apropo, că va face sextil cu Neptun, și o să explic ce înseamnă sextilul, care poate să aducă, apropo de ce a zis domnul Călin Georgescu, comunicare telepatică.

Cam asta este Uranus, va aduce și lucruri minunate. Însă, ca să ajungem, repet, la capătul tunelului, noi trebuie să traversăm tot întunericul ăsta. Și e necesar să ne adaptăm. Să ne adaptăm vremurilor noi. Apropo, poate să aducă și schimbări în toate aspectele astea până în 2029, în ceea ce reprezintă moneda. Noi oricum acum plătim virtual. Majoritatea. Doar că nu se mai numească leu, în cazul nostru, sau euro, o să se numească crypto ceva. Dacă tot apar crypto, nu știu cum. Deci e posibil și acolo să aibă loc o schimbare, dar aici ține de Rezerva Mondială. Pentru că Rezerva Mondială, dacă se întâmpla asta, nu mai are posibilitatea de control financiar asupra populației planetare. Și de-aia aici va fi ceva mai greu. Aici este bătălia, să știi real, acum.

Adrian Artene: Vorbeai despre bătălia cu privire la resurse.

Sanda Ionescu: Da. Deci aici este bătălia reală. Păi da, e vorba de resursele financiare, pentru că bătălia este că ei vor să creeze, unii, dacă sunt două tabere, pentru că vorbim de gemeni. Eu nu știu astea. Eu zic ce văd în astre. Unii vor să creeze un sistem financiar focusat doar pe partea de inteligență artificială, să zicem, sau nu știu, AI, care, nu știu, e doar online. Alții nu vor, pentru că aici mă refer la cei care au Rezerva Națională.

Ei nu vor pentru că… Ce face Rezerva asta, apropo? Că vorbeam cu aia mica ta, care știe de Astor și Stuart, cu Titanicul, studiaţi singuri, că sunt copii de șapte, opt ani, care știu asta. Ei dacă nu au controlul prin această rezervă financiară asupra populației globale, atunci populația globală devine, poate, și mai liberă.

Eu am învățat un lucru. Muncesc. Muncesc cu plăcere. Ai văzut de câte ori trimit târziu. Dar îmi place. De exemplu, astăzi n-am nimic de făcut. Adică, în fine, sunt la tine aici. Mâine am liber. Adică îmi fac eu, eu îmi reglez munca. Trebuie să învățăm să facem asta. Și oamenii să știi că se vor elibera și de lucrurile astea, de stăpâni, apropo. Eliberarea de stăpâni. Adică, în America, de exemplu, și în țările dezvoltate, ai program de la 9 la 6, să zicem. Nu mai ai voie, după ora 18, seara, să muncești, ești amendat și tu și angajatorul. În România încă se funcționează asta, inclusiv acasă. Oamenii își vor dori pentru că vorbim de o energie a libertății. Nu mai vreau să fiu la stăpân. Și avem aici un nativ.

Când o să vorbim despre horoscop, care clar nu o să mai vrea la stăpân, cred că cei care au ascendent în fecioară. Nu mai vrem la stăpân. Vrem autonomie financiară și atunci îi nu pot lăsa.

Pentru că în momentul în care e mai multă libertate și nu ești constrâns să muncești, aoleo trebuie să fac aia, aoleo trebuie să dau aia, nu știu, sunt într-o firmă mare și acolo e concurență, da? Omul are timp. Nu doar să ajungă acasă să mănânce, să se spele, să doarmă. Omul are timp și… Ia să văd ce carte am în bibliotecă aici. Ia să mai pun și eu o mână pe o carte. Și se deschide.

Adrian Artene: Să se lumineze. Prin întreruperea acestor dependențe. Prin faptul că rupe lanțul cu care este legat.

