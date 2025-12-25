Cel mai ieftin salam de Sibiu din România. Cu cât se vinde în LIDL

Crăciunul a venit, iar mesele românilor sunt pline de bunătăți pregătite de gospodine. Printre preparatele vedetă precum, sarmalele, friptura sau cozonacul, pe mesele românilor se regăsesc și nelipsitele mezeluri. Cât costă salamul de Sibiu în perioada Sărbătorilor? Toate detaliile în articol.

Scumpirile alimentelor care nu pot lipsi de pe mese i-au dat peste cap pe români și le-au scurtat lista de cumpărături pentru acest an. Totuși, există și produse care încă sunt accesibile buzunarelor și pot fi integrate cu succes pe masa de Crăciun.

Magazinele au fost luate cu asalt în zilele ce au trecut, iar românii și-au umplut frigiderele de alimente specifice perioadei. Pe lângă delicatesele specifice Crăciunului, de pe masa oricărui român este nelipsit platoul cu mezeluri.

Cel mai ieftin salam de Sibiu din România

Dacă majoritatea alimentelor au suferit scumpiri și au stârnit nemulțumiri în rândul românilor, salamul se află printre variantele care încă sunt accesibile. În LIDL, un salam de Sibiu se găsește la prețul de 24.79 lei.

Cât a costat 1 kilogram de tobă de porc în Ajun

La Kaufland, un kilogram de tobă de porc se vindea în Ajun cu 57,9 lei,un preț care a atras atenția, mai ales în acestă perioadă aglomerată.

Pentru mulți cumpărători, suma de 57,9 lei/kg este una accesibilă, mai ales dacă o comparăm cu prețurile din piețe sau alte magazine, unde produsele tradiționale pot fi mai scumpe.

Într-un an în care bugetele sunt atent calculate, oferta Kaufland a venit cu o soluție pentru familiile care au vrut să păstreze gustul autentic al sărbătorilor fără să cheltuie prea mult.

