Cel mai ieftin salam de Sibiu din România. Cu cât se vinde în LIDL

De: Denisa Iordache 25/12/2025 | 10:28
Crăciunul a venit, iar mesele românilor sunt pline de bunătăți pregătite de gospodine. Printre preparatele vedetă precum, sarmalele, friptura sau cozonacul, pe mesele românilor se regăsesc și nelipsitele mezeluri. Cât costă salamul de Sibiu în perioada Sărbătorilor? Toate detaliile în articol. 

Scumpirile alimentelor care nu pot lipsi de pe mese i-au dat peste cap pe români și le-au scurtat lista de cumpărături pentru acest an. Totuși, există și produse care încă sunt accesibile buzunarelor și pot fi integrate cu succes pe masa de Crăciun.

Magazinele au fost luate cu asalt în zilele ce au trecut, iar românii și-au umplut frigiderele de alimente specifice perioadei. Pe lângă delicatesele specifice Crăciunului, de pe masa oricărui român este nelipsit platoul cu mezeluri. 

Dacă majoritatea alimentelor au suferit scumpiri și au stârnit nemulțumiri în rândul românilor, salamul se află printre variantele care încă sunt accesibile. În LIDL, un salam de Sibiu se găsește la prețul de 24.79 lei. 

Cu cât se vinde în LIDL. Sursă foto: CANCAN.RO
Cu cât se vinde în LIDL. Sursă foto: CANCAN.RO

Cât a costat 1 kilogram de tobă de porc în Ajun 

La Kaufland, un kilogram de tobă de porc se vindea în Ajun cu 57,9 lei,un preț care a atras atenția, mai ales în acestă perioadă aglomerată. 

Pentru mulți cumpărători, suma de 57,9 lei/kg este una accesibilă, mai ales dacă o comparăm cu prețurile din piețe sau alte magazine, unde produsele tradiționale pot fi mai scumpe. 

Într-un an în care bugetele sunt atent calculate, oferta Kaufland a venit cu o soluție pentru familiile care au vrut să păstreze gustul autentic al sărbătorilor fără să cheltuie prea mult. 

Cât costă 1 kilogram de tobă de porc acum, chiar înainte de Crăciun, în supermarketurile Kaufland din București 

Cât costă o cursă cu Uber pe ruta București-Constanța, înainte de Crăciun? Florentina a ales să plece cu trenul când a văzut 

