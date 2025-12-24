Acasă » Trending » Cât costă 1 kilogram de tobă de porc acum, chiar înainte de Crăciun, în supermarketurile Kaufland din București

De: David Ioan 24/12/2025 | 07:20
Pe măsură ce se apropie Crăciunul, mesele românilor se pregătesc cu preparatele tradiționale care dau gust sărbătorilor. Printre acestea, toba de porc rămâne un produs nelipsit, iar supermarketurile din București sunt pline de clienți care caută cele mai bune oferte.

La Kaufland, un kilogram de tobă de porc se vinde acum cu 57,9 lei – un preț care atrage atenția, mai ales în această perioadă aglomerată.

Cât costă 1 kilogram de tobă de porc în Ajun

Pentru mulți cumpărători, suma de 57,9 lei/kg este una accesibilă, mai ales dacă o comparăm cu prețurile din piețe sau alte magazine, unde produsele tradiționale pot fi mai scumpe.

Într-un decembrie în care bugetele sunt atent calculate, oferta Kaufland vine ca o soluție pentru familiile care vor să păstreze gustul autentic al sărbătorilor fără să cheltuie prea mult.

Strategia lanțurilor mari de retail este clară: în decembrie, produsele tradiționale devin vedetele rafturilor. Prin prețuri competitive, supermarketurile încearcă să atragă cât mai mulți clienți.

Kaufland reușește să se poziționeze ca un loc unde tradiția și accesibilitatea merg mână în mână, iar prețul tobei este un exemplu concret.

Masa de Crăciun, mai scumpă ca niciodată

Pentru gospodăriile din București, această ofertă înseamnă că pot cumpăra cantități mai mari, pregătind mesele festive fără grija cheltuielilor exagerate. Faptul că produsul se găsește în toate magazinele Kaufland din oraș face ca accesul să fie simplu și rapid, indiferent de cartier.

În final, prețul pentru acest preparat nu este doar o informație comercială. Este un semn că tradițiile culinare românești pot fi păstrate și respectate, fără ca bugetul să fie pus la încercare.

Totuși, sărbătorile de iarnă vin la pachet cu prețuri mai mari în piețe și târguri. Ultimele date arată că românii se confruntă cu cel mai scump Crăciun din ultimii 20 de ani, iar față de 2024, masa de sărbători din 2025 este mai scumpă cu 10%.

În Piața Obor, de exemplu, 1 kilogram de șorici costă 45 de lei, tobă de porc se vinde cu 45 de lei/kg, iar la unele tarabe ajunge chiar la 55-60 de lei. Pentru jumări, prețul urcă la 72 de lei/kg.

