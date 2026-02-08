BANC | Bulă, Bubulina și facturile

Ziua de relaxare se cunoaște de la prima oră și echipa CANCAN.ro vă aduce un banc bun, menit să vă facă să râdeți. Azi ne bucurăm de un dialog savuros între celebrul Bulă și jumătatea lui, Bubulina. Motivul discuției? Celebra întreținere de la bloc!

– Bulă, iar te duci la cârciumă?

– Da, Bubulino.

– Nu te duci nicăieri! Săptămâna viitoare trebuie să plătim întreținerea.

– Stai fără griji, femeie, îți promit că mă întorc până atunci.

Alte bancuri amuzante

O bunicuță își pune silicoane și se vopsește blondă

Unei babe îi apare Dumnezeu în vis și îi spune că o să mai trăiască 35 de ani. A doua zi, baba merge la o clinică de chirurgie estetică și își face lifting facial, își pune silicoane și se vopsește blondă. Cand iese din clinică o calcă un autobuz. La poarta Raiului întreabă:

– Doamne, dacă mi-ai promis 35 de ani, de ce m-ai omorât?

– Nu te-am mai recunoscut…

Un tip avea trei iubite, dar nu știa cu care să se însoare

Un tip avea trei iubite, dar nu știa cu care să se însoare. S-a decis să le pună la încercare și le-a dat fiecăreia câte 5.000 de dolari ca să vadă cum îi vor cheltui. Prima se coafează, se machiază, își face manichiura, pedichiura, își ia rochii și pantofi, și-i zice barbatului:

– Pentru că te iubesc așa de mult, am cheltuit toți banii ca să fiu frumoasă pentru tine!

A doua a cumpărat crose noi de golf, un CD player, un televizor și o combină și le-a dăruit bărbatului:

– Pentru că te iubesc așa de mult. Am cumpărat aceste cadouri ca să te simți tu bine.

Cea de-a treia investește cei 5.000 de dolari în acțiuni, dublează suma, returnează cei 5.000 de dolari bărbatului și reinvestește restul:

– Investesc restul banilor pentru viitorul nostru, pentru că te iubesc atât de mult. S-a gândit el mult, la cum i-au cheltuit femeile banii și s-a însurat cu cea care avea sânii mai mari!

Dotări spitalicești

– Domnule manager, cu ce dotări se poate mândri spitalul dumneavoastră?

– La noi în spital, toate asistentele au silicoane!

