Categoria de pensionari români care primesc a 13-a pensie. Cine se încadrează

Dacă în România pensionarii duc grija zilei de mâine, în Italia lucrurile stau cu totul diferit. Aici pensiile se măresc cu 2,7%. Pensionari sunt răsplătiți, de asemenea, cu un bonus de aproape 1.400 de euro.

În România, Bolojan ezită să le acorde vârstnicilor un suport financiar de Paște și de Crăciun. Ba mai mult, indexarea de 7% a fost anulată de la 1 ianuarie 2026. Situația e tot mai critică și oamenii sunt revoltați.

Ce bani primesc pensionarii din Italia

Pensionarii care au peste 80 de ani primesc în cont 1.400 de euro, pentru a avea o îngrijire corespunzătoare. În România, însă, discuțiile despre a 13-a pensie nu au niciun fundament, deoarece acest beneficiu nu este acordat. Situația este diferită în alte state, precum Ungaria, unde a 13-a pensie este oferită pensionarilor.

Cererile pentru bonusul destinat seniorilor pot fi depuse până la 31 decembrie anul acesta. Sprijinul financiar este pentru persoanele de peste 80 de ani, care sunt grav dependente de îngrijirea altora. Românii care au muncit în Italia și au peste 80 de ani se pot bucura de acest drept.

Prin acest program, se pot primi până la 1.392 de euro. Suma este acordată de INPS (Institutul Național de Securitate Socială) și se plătește în două tranșe: o alocație pentru îngrijitor și o alocație de asistență, menite să acopere costurile legate de îngrijirea zilnică.

Pensionarii români care primesc a 13-a pensie

Persoanele care primesc acești bani trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

au cel puțin 80 de ani;

au fost recunoscute oficial de INPS ca având o nevoie foarte serioasă de asistență;

să aibă un ISEE (Indicator de Situație Economică Echivalentă) social și de sănătate mai mic de 6.000 € (pentru 2026, legiuitorul are în vedere ridicarea acestui prag);

să aibă dreptul la o alocație pentru îngrijitor.

Unul dintre elementele cheie pentru obținerea bonusului din 2026 este îndeplinirea unui criteriu fundamental: nevoile severe de îngrijire. În general, sunt admise doar persoanele care necesită asistență continuă, a cărei întrerupere poate duce la complicații grave sau chiar la situații care să le pună viața în pericol.

Ce beneficii au ungurii

Nici ungurii nu stau rău în aceste vremuri. Primesc a 13-a pensie, dar și un bonus. Vicktor Orban a dat asigurări.

„Am plătit a 13-a pensie. Ne-am angajat ca valoarea pensiilor să nu scadă și, dacă economia merge bine, pensionarii să beneficieze și ei de acest lucru. Și așa va fi. Și lucrăm intens la a oferi a 14-a pensie”, a spus premierul ungar Viktor Orban.

