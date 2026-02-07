O nouă schimbare la voucherele de vacanță. Cine le va mai primi începând din 2026

Voucherele de vacanță se dau după alte criterii în acest an. În 2026, doar angajații din sectorul public cu salarii lunare net de maximum 6.000 lei sunt eligibili pentru aceste vouchere. Anul trecut, regulile au fost mai generoase și pragul s-a ridicat la 8.000 de lei. Restrângerea limitei va exclude o parte semnificativă din bugetarii care se bucurau de acest beneficiu până acum.

Schimbare la voucherele de vacanță în 2026

Valoarea voucherelor de vacanță acordate în 2026 va fi de 800 lei pentru fiecare beneficiar. Acestea se acordă pe suport electronic (card) și pot fi folosite exclusiv pentru cumpărarea de servicii turistice pe teritoriul României. Au o valabilitate de 12 luni de la data alimentării. Sumele neutilizate nu pot fi rambursate sau transformate în bani.

În plus, angajatul nu mai are obligația de a contribui cu bani pentru a putea folosi voucherul, așa cum se întâmpla în trecut, ceea ce înseamnă că suma de 800 de lei poate fi folosită integral pentru achiziția serviciilor turistice.

Acordarea și momentul distribuirii voucherelor se stabilesc de fiecare instituție publică, în limita bugetelor.

Angajații care beneficiază de aceste vouchere

Printre cei care au parte de acest stimulent se numără angajații din administrația publică centrală și locală, cadrele didactice din sistemul de învățământ, personalul medical din unitățile publice de sănătate, cei ai structurilor de ordine și apărare, precum și alte persoane din instituții publice finanțate integral sau parțial de la buget. Cu toții trebuie să îndeplinească, însă, acele condiții impuse de lege.

Din punct de vedere legal, ele nu reprezintă un drept salarial permanent, ci o cheltuială bugetară condiționată, acordată în limita fondurilor aprobate anual.

Angajații din sectorul privat nu beneficiază de această vacanță plătită. Cu toate astea, mai există situații în care angajatorul decide de la sine să acorde tichete și să își răsplătească angajații pentru munca depusă, conform legislației fiscale în vigoare.

Voucherele emise în anii anteriori pot fi utilizate în 2026 doar dacă nu și‑au pierdut valabilitatea de 12 luni. Voucherele de vacanță sunt, în general, mană cerească pentru agenții și patronii de hoteluri și restaurante din România. Cu alte cuvinte, sprijină turismul și stimulează consumul intern într-o țară sufocată de tot mai multe taxe.

