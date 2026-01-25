Vouchere de 100 de lei pentru plata gazelor. De când vor fi distribuite

Ministrul Energiei anunță un pachet de măsuri care să ajute persoanele vulnerabile. Românii care se descurcă tot mai greu cu banii vor beneficia în continuare de ajutorul de 50 de lei lunar la energie, dar vor putea obține și un voucher de 100 de lei pentru plata gazelor.

Banii vor fi acordați pentru o perioadă de șase luni. Voucherul va fi valabil jumătate de an, din octombrie până în martie, și va fi distribuit la cerere. Acest plan este gândit pentru 2026, pentru sezonul rece, când consumul este mult mai mare. Românii nu vor fi puși pe drumuri pentru aceste chestiuni administrative, ci totul se va rezolva cu ajutorul Internetului.

„Vrem să facem același mecanism și la gaze pentru consumatorii vulnerabili, tot 50 de lei pe lună, dar o să îi ducem timp de șase luni în sezonul rece, pentru că atunci vin facturi mari la gaze, între octombrie și martie, și atunci o să fie 100 de lei lunar pentru ei. Am pregătit deja mecanismul și o să trimit Guvernului în foarte scurt timp”, a declarat Bogdan Ivan la Antena 3.

Bogdan Ivan susține că prețurile la gaze nu vor crește semnificativ

Ministrul Energiei exclude posibilitatea unei creșteri bruște a prețurilor la gaze după eliminarea plafonării. El a vorbit și despre ofertele din piață.

„Deja sunt în piață oferte cu un ban mai mari decât prețul plafonat, oferte la același preț ca prețul plafonat sau chiar mai jos, pentru că am reglat prețurile din timp. M-am pregătit și cu varianta B, cea care din condiții internaționale, bombardează rușii prin Ucraina, avem probleme de aprovizionare, probleme de interconectare, să calculez cum timp de un an voi elimina treptat această plafonare pentru ca omul de rând să nu mai simtă creșterea dramatică sau dublarea facturilor. La gaze nu o să fie același scenariu negru cum a fost la energie, pentru că m-am ocupat”, a mai spus Bogdan Ivan.

Ce măsuri a luat Bogdan Ivan

Ministrul Energiei susține că a luat măsuri pentru a evita majorările suplimentare ale accizelor la energie, gaze și combustibili. El crede că un al fel de scenariu ar fi fost resimțit din plin de români la plata facturilor.

„Am început un demers foarte clar prin care am redus specula, am oprit orice joc și înțelegere de tip cartel al operatorilor și am păstrat prețurile la undeva 7 lei în piață. M-am opus creșterii accizelor la gaze, energie electrică și combustibil.

A fost o discuție referitoare la veniturile bugetare. În cazul carburanților, este foarte simplu, din acciză poți să reduci 30-40 de bani oricând”, a afirmat ministrul Energiei.

