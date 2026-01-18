Al doilea job, o soluție pentru tot mai mulți români. Motivele care stau la baza alegerii

După valul de scumpiri care a lovit ca un trăsnet în ultimul an, românul de rând a ajuns la capătul răbdării. Prețurile au luat-o complet razna, iar coșul zilnic a devenit un lux pe care puțini și-l mai permit. Din acest motiv, tot mai mulți ajung să își caute un al doilea loc de muncă. Cei mai interesați sunt tinerii necalificați, pensionarii activi și mamele care lucrează de acasă. Dar și angajații cu un loc de muncă stabil, care caută să lucreze în timpul liber. CANCAN.RO vine cu toate detaliile !

În prezent, cele mai multe oportunități de muncă suplimentară se găsesc în sectoare precum centrele de apel, suportul clienților și activitățile de back office. Acestea sunt domenii în care angajatorii caută mereu angajați și, în anumite cazuri, este posibil să se lucreze și de acasă.

Totuși, căutarea este din ce în ce mai intensă, iar posturile cu adevărat atractive devin mai greu accesibile.

Cine și ce fel de joburi caută

Principalele categorii sociale care manifestă interes pentru veniturile suplimentare:

1) Tineri necalificați (16–25 ani) – 21%

Caută de lucru pentru a câștiga bani de buzunar, dar și pentru a căpăta experiență. Caută activități care nu necesită calificare sau experiență prealabilă: lucrător comercial, manipulare marfă, curățenie, ajutor în construcții, zilier în gospodării.

2) Pensionari activi (60+) – 19%

Caută activități flexibile, predictibile și aproape de casă: mici reparații, îngrijire curți/grădini, supraveghere, curățenie, transport punctual. Pe fundal, apare frecvent teama că veniturile nu vor acoperi cheltuielile recurente, în special medicamentele, dar și facturile la utilități.

3) Angajați care caută lucru suplimentar (25–55 ani) – 22%

Oameni cu job stabil care lucrează și în timpul liber: curățenie, cameristă/menaj, lucrări de finisaje, instalator, electrician, sudor, lucrări în gospodării, agricultură, tâmplărie, proiecte scurte în retail sau servicii.

4) Mame care lucrează de acasă (20-45 ani) – 18%

Acestea își caută proiecte la distanță și activități care să le rotunjească veniturile, dar care să le permită să se ocupe în continuare de copii și de treburile casnice.

Topul celor mai căutate activități care generează bani în plus

* curățenie (case/scări/spații): 13%

* zilier în gospodării rurale (treburi, lemne, săpat, diverse): 12%

* lucrător în construcții (zugrăveli, finisaje, reparații): 11%

* cameristă / menaj (inclusiv apartamente în regim hotelier): 10%

* instalator: 9%

* electrician: 8%

* sudor: 5%

* altele (transport, producție, îngrijire, depozit, diverse): 18%

De ce a devenit al doilea job o soluție de siguranță

Un al doilea job a devenit noua modă de nevoie, nu de voie. Nu mai e vorba de strâns bani de vacanțe, ci de o plasă de siguranță ca să nu te trezești cu conturile goale când lovește următorul val de scumpiri. Se muncește pe rupte „just in case”, pentru că viitorul arată mai negru ca niciodată!

Pentru unii români, această situație a devenit deja o realitate. Există oameni care desfășoară activități suplimentare prin colaborări, utilizând intervalele de timp liber sau pauzele de la locul de muncă principal. Astfel, își suplimentează veniturile și își asigură o mai mare stabilitate în fața cheltuielilor care cresc lunar.

