Acasă » Știri » Cât câștigă un șofer de taxi în 2026. Cu câți bani rămâne lunar

Cât câștigă un șofer de taxi în 2026. Cu câți bani rămâne lunar

De: Anca Chihaie 18/01/2026 | 09:18
Cât câștigă un șofer de taxi în 2026. Cu câți bani rămâne lunar
Cât câștigă un șofer de taxi în 2026

În anul 2026, meseria de șofer de taxi rămâne una dintre opțiunile frecvent analizate de persoanele care caută venituri rapide, flexibilitate în program și posibilitatea de a lucra independent. Evoluția costurilor de trai, creșterea prețurilor la combustibil și schimbările din zona transportului urban influențează direct câștigurile lunare ale taximetriștilor, dar și diferențele dintre veniturile brute și sumele care rămân efectiv la final de lună.

Activitatea unui șofer de taxi presupune mai mult decât simplul transport al pasagerilor dintr-un punct în altul. În mod obișnuit, munca include preluarea comenzilor, transportul persoanelor în siguranță, respectarea legislației rutiere și adaptarea la traficul aglomerat. În anumite situații, șoferii oferă servicii de transport în baza unor contracte cu firme sau instituții, asigurând curse regulate pentru angajați sau colaboratori.

Cât câștigă un șofer de taxi în 2026

Potrivit estimărilor pentru 2026, un șofer de taxi poate realiza încasări brute cuprinse între 8.000 și 14.000 de lei pe lună. Acest interval larg este determinat de mai mulți factori, precum numărul de ore lucrate, zona în care activează, tipul de clienți, sezonul, dar și dacă lucrează independent sau prin intermediul unui dispecerat. În marile orașe, unde cererea este mai mare și cursele sunt mai frecvente, încasările tind să se apropie de limita superioară a intervalului, în timp ce în orașele mici veniturile sunt mai moderate.

Cât câștigă un șofer de taxi în 2026

Din totalul sumelor încasate, o parte semnificativă este destinată cheltuielilor curente necesare desfășurării activității. Costurile lunare pentru un șofer de taxi includ combustibilul, întreținerea mașinii, reparațiile periodice, asigurările, taxele locale, contribuțiile obligatorii, precum și eventualele comisioane plătite către dispecerat sau platforme de comandă. În 2026, aceste cheltuieli sunt estimate între 3.500 și 6.000 de lei pe lună, în funcție de vechimea autoturismului, consumul acestuia și modul de organizare a activității.

După scăderea cheltuielilor, câștigul net lunar al unui șofer de taxi ajunge, în medie, între 4.500 și 8.000 de lei. Această sumă reprezintă banii cu care șoferul rămâne efectiv la final de lună și care pot fi comparați cu veniturile nete ale altor categorii profesionale din România. Intervalul de câștig plasează taximetriștii într-o zonă relativ apropiată de salariul mediu net la nivel național, cu mențiunea că veniturile nu sunt constante și pot varia semnificativ de la o lună la alta.

La nivel național, datele privind salariile arată că majoritatea angajaților din România se încadrează într-un interval net cuprins între aproximativ 4.050 și 9.280 de lei lunar. Acest lucru indică faptul că o parte dintre șoferii de taxi pot câștiga sub media națională, în timp ce alții, în special cei care lucrează intens sau în zone cu cerere ridicată, pot ajunge la venituri comparabile cu cele ale angajaților bine plătiți din mediul privat. Spre deosebire de un salariat obișnuit, însă, taximetristul nu beneficiază de un venit fix și trebuie să își asume riscurile asociate fluctuațiilor pieței.

Diploma care îți garanta un loc de muncă bine plătit în trecut, astăzi te poate lăsa fără job

Salariu șofer de ambulanță 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi plătite
Știri
Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi…
S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România
Știri
S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc
Gandul.ro
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator...
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Click.ro
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care amintesc de „Stăpânul inelelor”
Digi24
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care...
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Cum arată și ce noutăți aduce iPhone 18 Pro
go4it.ro
Cum arată și ce noutăți aduce iPhone 18 Pro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc
Gandul.ro
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi plătite
Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi plătite
S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România
S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România
Radare inteligente în România. Cum vor funcționa în 2026 și ce se întâmplă cu amenzile
Radare inteligente în România. Cum vor funcționa în 2026 și ce se întâmplă cu amenzile
Un nepalez a salvat de la moarte o fetiță de 5 ani, la Craiova. 6 persoane săriseră în lacul înghețat, ...
Un nepalez a salvat de la moarte o fetiță de 5 ani, la Craiova. 6 persoane săriseră în lacul înghețat, dar au rămas blocați în gheață
Parizerul pe care ar trebui să îl eviți. Îl găsești în toate supermarketurile
Parizerul pe care ar trebui să îl eviți. Îl găsești în toate supermarketurile
Medicamentele din cauza cărora poți rămâne fără permis. Influențează testele rapide din trafic
Medicamentele din cauza cărora poți rămâne fără permis. Influențează testele rapide din trafic
Vezi toate știrile
×