Cât câștigă un șofer de taxi în 2026. Cu câți bani rămâne lunar

În anul 2026, meseria de șofer de taxi rămâne una dintre opțiunile frecvent analizate de persoanele care caută venituri rapide, flexibilitate în program și posibilitatea de a lucra independent. Evoluția costurilor de trai, creșterea prețurilor la combustibil și schimbările din zona transportului urban influențează direct câștigurile lunare ale taximetriștilor, dar și diferențele dintre veniturile brute și sumele care rămân efectiv la final de lună.

Activitatea unui șofer de taxi presupune mai mult decât simplul transport al pasagerilor dintr-un punct în altul. În mod obișnuit, munca include preluarea comenzilor, transportul persoanelor în siguranță, respectarea legislației rutiere și adaptarea la traficul aglomerat. În anumite situații, șoferii oferă servicii de transport în baza unor contracte cu firme sau instituții, asigurând curse regulate pentru angajați sau colaboratori.

Cât câștigă un șofer de taxi în 2026

Potrivit estimărilor pentru 2026, un șofer de taxi poate realiza încasări brute cuprinse între 8.000 și 14.000 de lei pe lună. Acest interval larg este determinat de mai mulți factori, precum numărul de ore lucrate, zona în care activează, tipul de clienți, sezonul, dar și dacă lucrează independent sau prin intermediul unui dispecerat. În marile orașe, unde cererea este mai mare și cursele sunt mai frecvente, încasările tind să se apropie de limita superioară a intervalului, în timp ce în orașele mici veniturile sunt mai moderate.

Din totalul sumelor încasate, o parte semnificativă este destinată cheltuielilor curente necesare desfășurării activității. Costurile lunare pentru un șofer de taxi includ combustibilul, întreținerea mașinii, reparațiile periodice, asigurările, taxele locale, contribuțiile obligatorii, precum și eventualele comisioane plătite către dispecerat sau platforme de comandă. În 2026, aceste cheltuieli sunt estimate între 3.500 și 6.000 de lei pe lună, în funcție de vechimea autoturismului, consumul acestuia și modul de organizare a activității.

După scăderea cheltuielilor, câștigul net lunar al unui șofer de taxi ajunge, în medie, între 4.500 și 8.000 de lei. Această sumă reprezintă banii cu care șoferul rămâne efectiv la final de lună și care pot fi comparați cu veniturile nete ale altor categorii profesionale din România. Intervalul de câștig plasează taximetriștii într-o zonă relativ apropiată de salariul mediu net la nivel național, cu mențiunea că veniturile nu sunt constante și pot varia semnificativ de la o lună la alta.

La nivel național, datele privind salariile arată că majoritatea angajaților din România se încadrează într-un interval net cuprins între aproximativ 4.050 și 9.280 de lei lunar. Acest lucru indică faptul că o parte dintre șoferii de taxi pot câștiga sub media națională, în timp ce alții, în special cei care lucrează intens sau în zone cu cerere ridicată, pot ajunge la venituri comparabile cu cele ale angajaților bine plătiți din mediul privat. Spre deosebire de un salariat obișnuit, însă, taximetristul nu beneficiază de un venit fix și trebuie să își asume riscurile asociate fluctuațiilor pieței.

Diploma care îți garanta un loc de muncă bine plătit în trecut, astăzi te poate lăsa fără job

Salariu șofer de ambulanță 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime