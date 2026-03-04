Doliu în lumea sportului! Chase Pistone și-a pus capăt zilelor la 42 de ani

Lumea sporturilor cu motor este în doliu după dispariţia fostului pilot Chase Pistone, care s-a stins din viaţă la doar 42 de ani. Vestea care a surprins profund comunitatea NASCAR a fost confirmată de apropiaţii acestuia.

Pilotul provenea dintr-o familie dedicată curselor auto, debutând la volanul unei maşini de competiţie la doar 6 ani, viaţa sa fiind încă de atunci dictată de domeniul raliurilor.

Chase Pistone s-a stins din viaţă, la 42 de ani

Chase Pistone a fost nepotul lui Tiger Tom Pistone, un nume respectat al generației vechi din NASCAR și dublu câștigător în Cup Series.

Ascensiunea sa a început în competițiile Legends și Late Models, unde a acumulat peste 80 de victorii și patru titluri în Summer Shootout Championship Legends între 1999 și 2005. Ulterior, a pășit pe scena națională, concurând în NASCAR Xfinity Series, NASCAR Craftsman Truck Series și ARCA Menards Series.

Deși nu a devenit o figură extrem de mediatizată, a fost apreciat pentru constanță, una dintre cele mai bune performanțe ale sale fiind un loc în top 10 la Gateway, în 2014. După retragerea din competițiile majore, tot în 2014, Pistone a rămas implicat în lumea curselor.

Lumea curselor este în doliu

De asemenea, acesta s-a dedicat dezvoltării propriei companii, specializată în construcția și pregătirea mașinilor pentru Legends și Late Models. Totodată, Chase a devenit mentor pentru tinerii piloți și o prezență respectată în paddock, cunoscut pentru răbdare și dorința de a transmite mai departe experiența acumulată.

La scurt timp după anunțul morții sale, fratele său, Nick Pistone, a transmis un mesaj emoționant, în care l-a descris drept „fratele mai mic și cel mai bun prieten”, adăugând:

„Sunt cu inima frântă și nu știu dacă voi putea trece vreodată peste asta. Mi-e dor de tine, Chase, deja, și sper că ești într-un loc mai bun. Te iubesc și mi-e atât de dor de tine deja”.

Familia a încurajat, de asemenea, distribuirea numărului 988 Suicide & Crisis Lifeline, atrăgând atenția asupra importanței sănătății mintale și sugerând că fostul pilot și-ar fi luat viața.

