Florile potrivite pentru 8 Martie: Ce simbolizează lalelele, freziile și trandafirii oferiți de Ziua Femeii

De: Denisa Crăciun 04/03/2026 | 18:54
Idei de cadouri pentru 8 Martie: Ce să le oferi mamelor, soțiilor și colegelor în 2026. Foto: Profimedia

Ziua Femeii se apropie cu pași repezi. Florăriile deja sunt pline de domni care caută florile potrivite pentru femeile din viețile lor, dar puțini sunt cei care știu că fiecare floare dăruită are o semnificație aparte.

În fiecare an, de 8 Martie, se celebrează femeia. Fie că este vorba de mame, fiice, surori sau colege, domnii trebuie să le ofere o mică atenție. Ei deja știu că niciodată nu dai greș cu un buchet de flori.

Chiar dacă în ultimii ani cadourile împărțite de Ziua Femeii au devenit mai diversificate, florile rămân mereu cel mai potrivit gest. De cele mai multe ori, în perioada primăverii, cele mai des oferite buchete sunt cele cu lalele și frezii. Cu toate acestea, pentru femeile mai speciale din viața noastră primesc trandafiri. Totuși, fiecare tip de floare are câte un simbol.

Ce flori NU trebuie să dăruiești de 8 Martie. Sursă: Pixabay
8 Martie. Sursă: Pixabay

Ce simbolizează florile oferite de Ziua Femeii

Fiecare floare este unică în felul ei. Ele se deosebesc unele de altele prin felul în care arată, culorile pe care le au, dar și prin mireasma lor. Orice sărbătoare este un prilej bun de a dărui un buchet de flori. Cu toate acestea, fiecare floare este potrivită pentru un tip de eveniment.

Cei care oferă lalele de 8 Martie trebuie să știe că sunt cele mai potrivite pentru această sărbătoare. Ele sunt asociate cu primăvara și un nou început. Cele mai excelente lalele sunt cele care sunt de culoare galbenă sau roșie, pentru că îți transmite o explozie de energie și înseninează orice încăpere.

Freziile au un miros excepțional. Ele simbolizează prietenia, respectul, dar și admirația pe care o porți persoanei căreia i le dăruiești. Pentru un aspect și mai impresionant, ele pot fi combinate și cu alte tipuri de flori.

Trandafirii sunt o bună alegere de fiecare dată. Ele sunt asociate cu iubirea, în special trandafirii roșii. Cei albi simbolizează respectul și puritatea, iar cei roz recunoștința și grija.

Pe lângă aceste tipuri de flori care sunt și cele mai cunoscute și alese, mai există și alte alegeri potrivite. Crinii sunt o alegere grozavă dacă vrei să transmiți elegență și puritate. Orhideele arată iubirea sinceră și este potrivită pentru mame. Garoafele sunt flori tradiționale, reflectă simplitatea și recunoștința. Pentru cei care vor să meargă la sigur, pot cere la florării un buchet mix de flori, care poate transmite toate sentimentele sincere.

