Acasă » Știri » Motivul real pentru care Bebe Cotimanis a plecat la Prima TV: ”Nu pot să trăiesc în minciună!”

Motivul real pentru care Bebe Cotimanis a plecat la Prima TV: ”Nu pot să trăiesc în minciună!”

De: Anca Chihaie 04/03/2026 | 19:02
Motivul real pentru care Bebe Cotimanis a plecat la Prima TV: ”Nu pot să trăiesc în minciună!”
De ce a plecat Bebe Cotimanis de la PRO TV

Actorul Bebe Cotimanis a vorbit recent despre una dintre cele mai importante schimbări din cariera sa. Invitatul a abordat atât teme din zona sportului, cât și aspecte legate de parcursul său profesional în televiziune, explicând contextul în care a decis să plece de la PRO TV și să își continue activitatea la Prima TV.

Cunoscut publicului larg pentru vocea emblematică asociată multă vreme cu PRO TV, dar și pentru prezența sa în producții de televiziune și teatru, Cotimanis a făcut parte dintr-o perioadă definitorie pentru postul din Pache Protopopescu. De-a lungul anilor, el a fost implicat în numeroase proiecte, inclusiv în emisiuni de divertisment precum Românii au talent, unde a avut rol de jurat. În paralel, a continuat să joace în seriale difuzate atât la PRO TV, cât și la Antena 1, consolidându-și statutul de actor apreciat și voce recognoscibilă în media românească.

De ce a plecat Bebe Cotimanis de la PRO TV

Decizia de a încheia colaborarea cu PRO TV a venit într-un moment în care condițiile contractuale și mediul profesional nu mai corespundeau așteptărilor sale. Actorul a subliniat că schimbările intervenite în structura de conducere după plecarea lui Adrian Sârbu au modificat dinamica relației dintre management și colaboratori. În acest nou context, libertatea profesională de care se bucurase anterior ar fi fost limitată, inclusiv în ceea ce privește implicarea în alte proiecte sau colaborări externe.

„Despărțirea de Pro TV a fost extraordinară. Vorba cuiva, ”se necesita”. Pro TV-ul nu mai era același. A dispărut sub mine, s-a scurs. Dacă ar fi fost Adrian Sârbu, nu s-ar fi creat condițiile ca eu să plec. A plecat un director din Pro Tv la Antenă, unul important, nu știu care că eu nu am avut de a face, am fost colaborator, nu angajat. Și a spus: ca o televiziune să funcționeze are nevoie de constanță. Care e Constanța? Andreea Esca și vocile Pro TV, Valentin Teodosiu și Bebe Cotimanis. În momentul în care dispar chestiile astea, dispare ștampila. Deci nu a băgat toate știrile, decât aceste lucruri”, a spus el în cadrul unui podcast.

Unul dintre aspectele sensibile a vizat restricțiile legate de activitățile din afara postului, precum realizarea de reclame sau participarea la alte inițiative media. Potrivit explicațiilor oferite, orice proiect suplimentar trebuia notificat și aprobat, ceea ce a contribuit la sentimentul de constrângere profesională. În cele din urmă, alegerea de a pleca a fost una personală, motivată de dorința de independență și de un cadru de lucru perceput ca fiind mai flexibil.

Trecerea la Prima TV a însemnat, în plan financiar, un pas înapoi comparativ cu veniturile anterioare. Cu toate acestea, actorul a considerat că libertatea câștigată și posibilitatea de a-și organiza activitatea după propriile reguli au compensat diferența salarială. În prezent, Cotimanis colaborează cu Prima TV dintr-o formulă adaptată stilului său de viață actual.

CITEȘTE ȘI: De ce a plecat Mihai Călin de la Pro TV, unde prezenta „Ştii şi câştigi!”. A dezvăluit motivul abia acum

Monica Davidescu revine pe marele ecran! Gestul făcut de soția lui Aurelian Temișan a lăsat producția fără cuvinte: “Uite că s-a întâmplat!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Irina Rimes, acuzată de furt! Artista din România a făcut totul public: „Am zis să vorbesc”
Știri
Irina Rimes, acuzată de furt! Artista din România a făcut totul public: „Am zis să vorbesc”
Florile potrivite pentru 8 Martie: Ce simbolizează lalelele, freziile și trandafirii oferiți de Ziua Femeii
Știri
Florile potrivite pentru 8 Martie: Ce simbolizează lalelele, freziile și trandafirii oferiți de Ziua Femeii
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
Mediafax
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din creierul copilului
Adevarul
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din...
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
Digi24
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii...
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Mediafax
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Digi 24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
go4it.ro
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Irina Rimes, acuzată de furt! Artista din România a făcut totul public: „Am zis să vorbesc”
Irina Rimes, acuzată de furt! Artista din România a făcut totul public: „Am zis să vorbesc”
Florile potrivite pentru 8 Martie: Ce simbolizează lalelele, freziile și trandafirii oferiți de Ziua ...
Florile potrivite pentru 8 Martie: Ce simbolizează lalelele, freziile și trandafirii oferiți de Ziua Femeii
Cu ce se ocupă acum Cătălina Ponor. Ce a ajuns să facă fosta campioană la gimnastică
Cu ce se ocupă acum Cătălina Ponor. Ce a ajuns să facă fosta campioană la gimnastică
În ce stare se află femeia lovită cu mașina de mijlocașul de la Rapid. E internată la Spitalul ...
În ce stare se află femeia lovită cu mașina de mijlocașul de la Rapid. E internată la Spitalul Floreasca!
Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, 10 ani de la cununia civilă! Imagini rare cu cei doi
Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, 10 ani de la cununia civilă! Imagini rare cu cei doi
Mihai Trăstariu, captivat de Bianca Drăgușanu. A văzut-o în realitate și a rămas mut de uimire: ...
Mihai Trăstariu, captivat de Bianca Drăgușanu. A văzut-o în realitate și a rămas mut de uimire: ”E și isteață!”
Vezi toate știrile
×