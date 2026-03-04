Motivul real pentru care Bebe Cotimanis a plecat la Prima TV: ”Nu pot să trăiesc în minciună!”

Actorul Bebe Cotimanis a vorbit recent despre una dintre cele mai importante schimbări din cariera sa. Invitatul a abordat atât teme din zona sportului, cât și aspecte legate de parcursul său profesional în televiziune, explicând contextul în care a decis să plece de la PRO TV și să își continue activitatea la Prima TV.

Cunoscut publicului larg pentru vocea emblematică asociată multă vreme cu PRO TV, dar și pentru prezența sa în producții de televiziune și teatru, Cotimanis a făcut parte dintr-o perioadă definitorie pentru postul din Pache Protopopescu. De-a lungul anilor, el a fost implicat în numeroase proiecte, inclusiv în emisiuni de divertisment precum Românii au talent, unde a avut rol de jurat. În paralel, a continuat să joace în seriale difuzate atât la PRO TV, cât și la Antena 1, consolidându-și statutul de actor apreciat și voce recognoscibilă în media românească.

De ce a plecat Bebe Cotimanis de la PRO TV

Decizia de a încheia colaborarea cu PRO TV a venit într-un moment în care condițiile contractuale și mediul profesional nu mai corespundeau așteptărilor sale. Actorul a subliniat că schimbările intervenite în structura de conducere după plecarea lui Adrian Sârbu au modificat dinamica relației dintre management și colaboratori. În acest nou context, libertatea profesională de care se bucurase anterior ar fi fost limitată, inclusiv în ceea ce privește implicarea în alte proiecte sau colaborări externe.

„Despărțirea de Pro TV a fost extraordinară. Vorba cuiva, ”se necesita”. Pro TV-ul nu mai era același. A dispărut sub mine, s-a scurs. Dacă ar fi fost Adrian Sârbu, nu s-ar fi creat condițiile ca eu să plec. A plecat un director din Pro Tv la Antenă, unul important, nu știu care că eu nu am avut de a face, am fost colaborator, nu angajat. Și a spus: ca o televiziune să funcționeze are nevoie de constanță. Care e Constanța? Andreea Esca și vocile Pro TV, Valentin Teodosiu și Bebe Cotimanis. În momentul în care dispar chestiile astea, dispare ștampila. Deci nu a băgat toate știrile, decât aceste lucruri”, a spus el în cadrul unui podcast.

Unul dintre aspectele sensibile a vizat restricțiile legate de activitățile din afara postului, precum realizarea de reclame sau participarea la alte inițiative media. Potrivit explicațiilor oferite, orice proiect suplimentar trebuia notificat și aprobat, ceea ce a contribuit la sentimentul de constrângere profesională. În cele din urmă, alegerea de a pleca a fost una personală, motivată de dorința de independență și de un cadru de lucru perceput ca fiind mai flexibil.

Trecerea la Prima TV a însemnat, în plan financiar, un pas înapoi comparativ cu veniturile anterioare. Cu toate acestea, actorul a considerat că libertatea câștigată și posibilitatea de a-și organiza activitatea după propriile reguli au compensat diferența salarială. În prezent, Cotimanis colaborează cu Prima TV dintr-o formulă adaptată stilului său de viață actual.