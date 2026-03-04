Acasă » Știri » A mers la astrolog și apoi și-a pus capăt zilelor. Ce a putut să afle tânăra de 27 de ani

A mers la astrolog și apoi și-a pus capăt zilelor. Ce a putut să afle tânăra de 27 de ani

De: Andreea Stăncescu 04/03/2026 | 19:29
A mers la astrolog și apoi și-a pus capăt zilelor. Ce a putut să afle tânăra de 27 de ani
O femeie de 27 de ani a recurs la un gest extrem

O tânără de doar 27 de ani a recurs la un gest extrem după ce ar fi primit o predicție sumbră din partea unui astrolog. 

Femeia, pe nume Vidyajyoti, era pasionată de domeniul tehnologic, dar manifesta în același timp un interes puternic pentru astrologie, acordând o mare încredere previziunilor legate de destin. Ea avea o relație de mai mulți ani cu viitorul soț, chiar dacă proveneau din medii sociale diferite. În cele din urmă, familiile celor doi și-au dat acordul pentru căsătorie, iar cuplul și-a oficializat relația.

Femeia a recurs la un gest extrem

La doar două luni după nuntă, însă, situația a luat o turnură dramatică. Conform declarațiilor oferite de părinții tinerei, aceasta ar fi consultat un astrolog care i-a spus că între ea și soțul său ar putea apărea conflicte serioase, ce ar putea duce la o despărțire. Mesajul ar fi afectat-o profund, amplificând temerile legate de viitorul relației.

În încercarea de a preveni un astfel de deznodământ, astrologul le-ar fi recomandat părinților efectuarea unui ritual religios de nouă zile, menit să îndepărteze influențele negative. Familia a urmat indicațiile întocmai, sperând că acest demers va schimba cursul lucrurilor.

Din păcate, în ultima zi a ritualului, tânăra s-a retras în camera sa și a fost ulterior găsită fără viață, după ce s-a spânzurat. Tragedia a uimit comunitatea locală și a readus în discuție impactul pe care credințele puternice și predicțiile negative îl pot avea.

CITEȘTE ȘI: Această femeie de 34 de ani și-a pus capăt zilelor pentru a scăpa de soțul ei. Ce a scris în biletul de adio

A fost anunțată cauza oficială a morții actorului Robert Carradine. La ce concluzie au ajuns medicii legiști

