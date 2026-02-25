Acasă » Știri » Această femeie de 34 de ani și-a pus capăt zilelor pentru a scăpa de soțul ei. Ce a scris în biletul de adio

Această femeie de 34 de ani și-a pus capăt zilelor pentru a scăpa de soțul ei. Ce a scris în biletul de adio

De: Alina Drăgan 25/02/2026 | 17:19
Această femeie de 34 de ani și-a pus capăt zilelor pentru a scăpa de soțul ei. Ce a scris în biletul de adio
Și-a pus capăt zilelor pentru a scăpa de soțul care o teroriza

O femeie în vârstă de numai 34 de ani a decis să își pună capăt vieții. Aceasta s-a sinucis căci nu mai suporta comportamentul abuziv al soțului, iar moartea a fost singura scăpare pentru ea. Bărbatul o teroriza și o izolase complet.

O tragedie fără margini a avut loc în orașul Swindon din Marea Britanie, acolo unde Tarryn Baird, o femeie în vârstă de 34 de ani, și-a pus capăt zilelor pentru a scăpa de soțul ei, Christopher Trybus, care o teroriza. Acum, bărbatul a ajuns în fața legii.

Și-a pus capăt zilelor pentru a scăpa de soțul care o teroriza

Viața lui Tarryn Baird s-a transformat într-un adevărat calvar din cauza bărbatului care ar fi trebuit să o susțină. Soțul acesteia o teroriza prin amenințări cu violență, agresiune sexuală, monitorizarea deplasărilor, limitarea accesului la bani și amenințarea că va dezvălui familiei sale informații referitoare la viața personală a acesteia.

Mai mult, bărbatul o izolase complet și nu îi mai permitea partenerei sale să ia legătura cu rudele sale. Așa că sătulă de calvarul pe care îl trăiește și fără să vadă vreo șansă de scăpare, Tarryn Baird a decis să își pună capăt zilelor. Înainte de a se sinucide, femeia a lăsat un bilet de adio sfâșietor pentru familia sa.

„Pentru familia mea, îmi pare atât de rău, dar pur și simplu nu am mai putut suporta. Știu că poate nu veți înțelege, dar nu pot explica norul întunecat care apasă asupra mea.

Vă rog să nu lăsați asta să vă distrugă, dar să știți că acum sunt liberă. Nimic din ce ați fi putut face nu ar fi schimbat asta, vă rog doar să știți acest lucru. Vă iubesc și vă rog să mă iertați”, a scris Tarryn Baird, în biletul de adio.

Soțul va ajunge acum în fața legii

Deși Tarryn Baird și-a pus capăt zilelor în 2017, abia în luna februarie a anului 2026 soțul acesteia a fost acuzat de omor prin imprudență. El este judecat la Tribunalul din Winchester și este acuzat inclusiv de comportament agresiv, control și constrângere. În plus, el are două capete de acuzare pentru viol.

„Bărbatul a manifestat un comportament extins și escaladat de control, constrângere și manipulare, inclusiv violență sexuală constând în două violuri și alte agresiuni sexuale. Totul s-a petrecut pe o perioadă îndelungată, în spatele ușilor închise, pe durata căsniciei lor.

În noiembrie 2017, acest lucru a dus la tragedie. Femeia aflată abia la puțin peste 30 de ani, Tarryn Baird, și-a luat viața prin spânzurare. Era soția inculpatului, iar acuzarea susține că acesta este responsabil din punct de vedere legal pentru moartea ei”, a declarat Tom Little KC, procurorul de caz.

Mihai Onilă este în doliu, la 10 ani de când i-a murit fiica: „Dragobetele a hotărât să-l ducă în lumea Spiritelor”

Vedeta TV a murit la doar 43 de ani. Cauza decesului nu este cunoscută încă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Peștele extrem de nociv pe care îl consumă mulți români. Este foarte de toxic!
Știri
Peștele extrem de nociv pe care îl consumă mulți români. Este foarte de toxic!
Dan Bălan, apariție îngrijorătoare la ultimul concert. Fanii sunt în stare de șoc: ”Sper să nu sufere de vreo boală gravă!”
Știri
Dan Bălan, apariție îngrijorătoare la ultimul concert. Fanii sunt în stare de șoc: ”Sper să nu sufere de…
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Mediafax
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Gandul.ro
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe...
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraților. Acuzații pentru premierul Ilie Bolojan
Mediafax
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile...
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord
Digi 24
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general”...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Actriță faimoasă, la un pas de faliment: „Am fost șomeră 10 luni”
go4it.ro
Actriță faimoasă, la un pas de faliment: „Am fost șomeră 10 luni”
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Gandul.ro
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Peștele extrem de nociv pe care îl consumă mulți români. Este foarte de toxic!
Peștele extrem de nociv pe care îl consumă mulți români. Este foarte de toxic!
BANC | „Ți-am zis să nu mă mai cauți”
BANC | „Ți-am zis să nu mă mai cauți”
Suma uriașă pe care Cornel Păsat a încasat-o după lupta cu Kamara. A intrat în ring, a ieșit „avariat”, ...
Suma uriașă pe care Cornel Păsat a încasat-o după lupta cu Kamara. A intrat în ring, a ieșit „avariat”, dar cu buzunarele pline
Dan Bălan, apariție îngrijorătoare la ultimul concert. Fanii sunt în stare de șoc: ”Sper să ...
Dan Bălan, apariție îngrijorătoare la ultimul concert. Fanii sunt în stare de șoc: ”Sper să nu sufere de vreo boală gravă!”
Trupa care a marcat o generație revine în fața publicului! Ce au pregătit, în secret, membrii formației ...
Trupa care a marcat o generație revine în fața publicului! Ce au pregătit, în secret, membrii formației legendare
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.M. Slatina, joi, 26 februarie 2026, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.M. Slatina, joi, 26 februarie 2026, de la ora 17:30
Vezi toate știrile
×