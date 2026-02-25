Această femeie de 34 de ani și-a pus capăt zilelor pentru a scăpa de soțul ei. Ce a scris în biletul de adio

O femeie în vârstă de numai 34 de ani a decis să își pună capăt vieții. Aceasta s-a sinucis căci nu mai suporta comportamentul abuziv al soțului, iar moartea a fost singura scăpare pentru ea. Bărbatul o teroriza și o izolase complet.

O tragedie fără margini a avut loc în orașul Swindon din Marea Britanie, acolo unde Tarryn Baird, o femeie în vârstă de 34 de ani, și-a pus capăt zilelor pentru a scăpa de soțul ei, Christopher Trybus, care o teroriza. Acum, bărbatul a ajuns în fața legii.

Și-a pus capăt zilelor pentru a scăpa de soțul care o teroriza

Viața lui Tarryn Baird s-a transformat într-un adevărat calvar din cauza bărbatului care ar fi trebuit să o susțină. Soțul acesteia o teroriza prin amenințări cu violență, agresiune sexuală, monitorizarea deplasărilor, limitarea accesului la bani și amenințarea că va dezvălui familiei sale informații referitoare la viața personală a acesteia.

Mai mult, bărbatul o izolase complet și nu îi mai permitea partenerei sale să ia legătura cu rudele sale. Așa că sătulă de calvarul pe care îl trăiește și fără să vadă vreo șansă de scăpare, Tarryn Baird a decis să își pună capăt zilelor. Înainte de a se sinucide, femeia a lăsat un bilet de adio sfâșietor pentru familia sa.

„Pentru familia mea, îmi pare atât de rău, dar pur și simplu nu am mai putut suporta. Știu că poate nu veți înțelege, dar nu pot explica norul întunecat care apasă asupra mea. Vă rog să nu lăsați asta să vă distrugă, dar să știți că acum sunt liberă. Nimic din ce ați fi putut face nu ar fi schimbat asta, vă rog doar să știți acest lucru. Vă iubesc și vă rog să mă iertați”, a scris Tarryn Baird, în biletul de adio.

Soțul va ajunge acum în fața legii

Deși Tarryn Baird și-a pus capăt zilelor în 2017, abia în luna februarie a anului 2026 soțul acesteia a fost acuzat de omor prin imprudență. El este judecat la Tribunalul din Winchester și este acuzat inclusiv de comportament agresiv, control și constrângere. În plus, el are două capete de acuzare pentru viol.

„Bărbatul a manifestat un comportament extins și escaladat de control, constrângere și manipulare, inclusiv violență sexuală constând în două violuri și alte agresiuni sexuale. Totul s-a petrecut pe o perioadă îndelungată, în spatele ușilor închise, pe durata căsniciei lor. În noiembrie 2017, acest lucru a dus la tragedie. Femeia aflată abia la puțin peste 30 de ani, Tarryn Baird, și-a luat viața prin spânzurare. Era soția inculpatului, iar acuzarea susține că acesta este responsabil din punct de vedere legal pentru moartea ei”, a declarat Tom Little KC, procurorul de caz.

