Suma uriașă pe care Cornel Păsat a încasat-o după lupta cu Kamara. A intrat în ring, a ieșit „avariat”, dar cu buzunarele pline

De: Luciana Popescu 25/02/2026 | 18:13
Seara trecută, De Dragobete, Cornel Păsat a făcut spectacol după ce a intrat în ring cu bunul său prieten, Kamara. Lupta a fost pe măsură, Cornel Păsat a ieșit cam „avariat” , dar nimic nu a mai contat pentru că purta pe umeri titlul de „câștigător”. CANCAN.RO a fost cu ochii pe cei doi luptători de „ocazie” și am aflat, în exlusivitate, ce sumă uriașă de bani a obținut Cornel Păsat.

Zilele trecute, v-am povestit cum Cornel Păsat trece printr-o situație mai dificilă și din punct de vedere amoros, dar și financiar. Fondatorul trupei Flamingo Boys, a ajuns într-o situație dramatică, în care banii nu prea îi stau în portofel, iar viața personală îi dă și ea bătăi de cap după divorțul de Bianca. (VEZI AICI MAI MULTE)

Timpurile disperate, cer măsuri disperate

Luptător din fire, așa cum ne-a obișnuit, Cornel Păsat nu a stat pe gânduri prea mult și a găsit o portiță de rezolvare. Brusc, fostul Oanei Roman a văzut luminița de a capătul tunelului. Coregraful a decis să renunțe pentru o seară la dans și a ales provocarea de a se bate în RXF. (CITEȘTE AICI MAI MULTE)

Cornel Păsat a reușit să îl dovedească în ring pe prietenul său bun, Kamara. Meciul a fost fără KO, dar amândoi au ieșit cam șifonați. Pumnii au zburat în toate părțile și aplauzele au curs, publicul era în extaz, iar arbitrii au decis că Păsat este câștigătorul meciului, fiind considerat mai eficient la lovituri. Rar ne este dat să avem parte de un așa show între un dansator de renume și un cântăreț.

Ce lovitură și-a luat Cornel Păsat

Toate bune și frumoase, dar până într-un punct. Kamara a reușit să îl prindă la îngrămădeală pe Păsat și i-a dat un pumn și i-a spart arcada. Așadar, dansatorul a și dat, dar a și luat.

Cornel Păsat a fost surprins imediat după victorie- sursa- Voyo

Câți bani a încasat Păsat după meciul RXF

Aici vine punctul culminant. În viață totul se plătește, iar Cornel Păsat a negociat să se lupte pe bani frumoși. Coregraful a primit până în 10.000 de euro. Până la urmă sunt bani munciți. A riscat să intre în ring, a dat dovadă de curaj și a și câștigat.

