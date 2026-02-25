Dan Bălan, apariție îngrijorătoare la ultimul concert. Fanii sunt în stare de șoc: ”Sper să nu sufere de vreo boală gravă!”

În toamna anului trecut, fanii din România ai lui Dan Bălan au fost prezenți la primul lui mare concret solo, pe care l-a susținut la București, pe scena de la Sala Palatului. Recent, artistul și-a dus spectacolul și în Republica Moldova, însă fanii de aici au sesizat ceva ciudat. Mulți au fost șocați de felul în care cântărețul a apărut pe scenă.

Dan Bălan a susținut concertul „Soundstalgic” și în Republica Moldova, însă fanii de aici nu s-au bucurat complet de prestația artistului. Mulți dintre ei au sesizat ceva „ciudat”, iar filmările din timpul spectacolului au împânzit mediul online. Ce au sesizat cei prezenți la concert?

Dan Bălan, apariție bizară în Republica Moldova

Apariția recentă a lui Dan Bălan, în vârstă de 50 de ani, i-a pus pe gânduri pe admiratorii săi. Prezent pe scenă, la un concert din Chișinău, artistul a avut o apariție „ciudată”, după cum spun cei care l-au văzut.

Mai exact, artistul a apărut mult mai slab decât de obicei, iar imaginile cu el au generat rapid speculații în rândul internauților despre starea lui de sănătate. Fanii se tem pentru el, iar mulți au spus că părea că Dan Bălan se confruntă cu unele probleme.

Vizibil slăbit, cu multe kilograme în minus și nu la fel de energic, așa l-au văzut cei prezenți la concert. Apariția artistului i-a îngrijorat serios pe fani.

„A îmbătrânit brusc, sper să nu sufere de vreo boală gravă. Super artist, are voce, carismă, tot”; „Îmi pare rău, arată straniu. Dar vocea rămâne inegalabilă!”; „Sigur este Dan Bălan? Parcă nu-mi vine să cred. Nici vocea nu pare a lui”; „Ceva i se întâmplă acestui cântăreț. Sper să fie bine!”, sunt câteva dintre reacțiile fanilor din mediul online.

În clipurile care s-au viralizat, Dan Bălan apare mai slab decât de obicei și poartă ochelari, ceea ce contrastează cu apariția sa la spectacolul din București, din toamna anului 2025, unde arăta mult mai bine.

„Ceva nu-i normal cu el, e foarte straniu”; „Știe cineva de ce este atât de schimbat?”; „Doamne, dar nu arată bine deloc și schimbat tare, parcă nu este Dan Bălan”, au mai spus alți internauți.

