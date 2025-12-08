Cum arată Arsenie Todiraș de la O-Zone în prezent. Cu ce se ocupă la 42 de ani? „Am două minute până la mare”

La peste două decenii de la destrămarea trupei O-Zone, fanii se întreabă ce mai face Arsenie Todiraș și cu ce se ocupă acesta după 20 de ani de la desființarea grupului care a cucerit lumea cu hituri ca „Dragostea din tei”. Artistul, cunoscut sub numele de scenă Arsenium, a urmat un drum diferit, explorând atât cariera solo în muzică, cât și alte domenii de investiții și afaceri.

În anul 2004, trupa O-Zone s-a destrămat și membri au luat-o pe alte drumuri. Dan Bălan a continuat să lanseze piese atât în România, cât și peste hotare, iar Radu Sîrbu și-a deschis propria casă de discuri. Arsenie Todiraș, cunoscut sub numele de scenă Arsenium, și-a concentrat eforturile pe piața muzicală din Rusia, unde a înregistrat succese notabile.

Cum arată Arsenie Todiraș de la O-Zone

La două decenii de la despărțirea O-Zone, Arsenie Todiraș, acum în vârstă de 42 de ani, surprinde fanii cu un look diferit și cu un stil de viață schimbat complet. Solistul a fost invitat surpriză la Târgul de Crăciun Winter Wonderland din București (Piața Alba Iulia), iar apariția sa a stârnit admirație și nostalgie. Mulți dintre vizitatori încă își amintesc piesele trupei, care se aud constant la radio după mai bine de două decenii de la succesul internațional.

După ce O-Zone a făcut senzație cu hituri precum „Dragostea din tei”, generând în jur de 10 milioane de euro, Arsenie recunoaște că nu a rămas cu o avere impresionantă. După destrămarea trupei, s-a mutat mai întâi la Chișinău și apoi la Moscova, investind o parte din economii în imobiliare în Antalya, Turcia, și în platforme financiare digitale, domenii în care rezultatele l-au mulțumit pe deplin.

„Stau lângă munte și am două minute până la mare. E perfect!”, mărturisește el despre viața sa actuală.

Chiar dacă O-Zone a vândut aproximativ 12 milioane de albume în întreaga lume, adevăratele câștiguri au venit abia prin proiectele solo ale membrilor. Sub numele de Arsenium, artistul continuă să lanseze piese și să susțină concerte ocazionale, menținând legătura cu fanii și păstrând muzica drept pasiunea sa principală.

