Acasă » Știri » Cum arată Arsenie Todiraș de la O-Zone în prezent. Cu ce se ocupă la 42 de ani? „Am două minute până la mare”

Cum arată Arsenie Todiraș de la O-Zone în prezent. Cu ce se ocupă la 42 de ani? „Am două minute până la mare”

De: Andreea Stăncescu 08/12/2025 | 21:37
Cum arată Arsenie Todiraș de la O-Zone în prezent. Cu ce se ocupă la 42 de ani? „Am două minute până la mare”
Cu ce se ocupă Arsenie Todiraș în prezent
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

La peste două decenii de la destrămarea trupei O-Zone, fanii se întreabă ce mai face Arsenie Todiraș și cu ce se ocupă acesta după 20 de ani de la desființarea grupului care a cucerit lumea cu hituri ca „Dragostea din tei”. Artistul, cunoscut sub numele de scenă Arsenium, a urmat un drum diferit, explorând atât cariera solo în muzică, cât și alte domenii de investiții și afaceri.

În anul 2004, trupa O-Zone s-a destrămat și membri au luat-o pe alte drumuri. Dan Bălan a continuat să lanseze piese atât în România, cât și peste hotare, iar Radu Sîrbu și-a deschis propria casă de discuri. Arsenie Todiraș, cunoscut sub numele de scenă Arsenium, și-a concentrat eforturile pe piața muzicală din Rusia, unde a înregistrat succese notabile.

Cum arată Arsenie Todiraș de la O-Zone

La două decenii de la despărțirea O-Zone, Arsenie Todiraș, acum în vârstă de 42 de ani, surprinde fanii cu un look diferit și cu un stil de viață schimbat complet. Solistul a fost invitat surpriză la Târgul de Crăciun Winter Wonderland din București (Piața Alba Iulia), iar apariția sa a stârnit admirație și nostalgie. Mulți dintre vizitatori încă își amintesc piesele trupei, care se aud constant la radio după mai bine de două decenii de la succesul internațional.

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sursa foto: capturi video social media

După ce O-Zone a făcut senzație cu hituri precum „Dragostea din tei”, generând în jur de 10 milioane de euro, Arsenie recunoaște că nu a rămas cu o avere impresionantă. După destrămarea trupei, s-a mutat mai întâi la Chișinău și apoi la Moscova, investind o parte din economii în imobiliare în Antalya, Turcia, și în platforme financiare digitale, domenii în care rezultatele l-au mulțumit pe deplin.

„Stau lângă munte și am două minute până la mare. E perfect!”, mărturisește el despre viața sa actuală.

Chiar dacă O-Zone a vândut aproximativ 12 milioane de albume în întreaga lume, adevăratele câștiguri au venit abia prin proiectele solo ale membrilor. Sub numele de Arsenium, artistul continuă să lanseze piese și să susțină concerte ocazionale, menținând legătura cu fanii și păstrând muzica drept pasiunea sa principală.

CITEȘTE ȘI: Albert NBN a comis-o grav, dar miracolele de Crăciun există! Unde a fost găsit permisul lui de conducere pe care l-a pierdut

Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit de hac

Tags:
Iți recomandăm
Ce se întâmplă cu creditele românilor legate de IRCC de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti prima rată
Știri
Ce se întâmplă cu creditele românilor legate de IRCC de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti prima rată
Gen Z a rupt „lanțul de iubire” cu rețelele de socializare? Tinerii renunță la statul pe telefoane pentru un obicei extrem de sănătos
Știri
Gen Z a rupt „lanțul de iubire” cu rețelele de socializare? Tinerii renunță la statul pe telefoane pentru…
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din...
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile...
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când...
Parteneri
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
Digi 24
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer...
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă cu creditele românilor legate de IRCC de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti prima rată
Ce se întâmplă cu creditele românilor legate de IRCC de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti prima rată
Gen Z a rupt „lanțul de iubire” cu rețelele de socializare? Tinerii renunță la statul pe telefoane ...
Gen Z a rupt „lanțul de iubire” cu rețelele de socializare? Tinerii renunță la statul pe telefoane pentru un obicei extrem de sănătos
O influenceriță de a murit la scurt timp după ce a născut gemeni. Soțul tinerei de 26 de ani a făcut ...
O influenceriță de a murit la scurt timp după ce a născut gemeni. Soțul tinerei de 26 de ani a făcut anunțul trist
Vedeta arhicunoscută care a fugit de soțul ei, la prima lor întâlnire. Ce i-a spus a speriat-o? „Eu ...
Vedeta arhicunoscută care a fugit de soțul ei, la prima lor întâlnire. Ce i-a spus a speriat-o? „Eu nu prea avusesem întâlniri”
Tzancă Uraganu și Gigi Becali, moment viral și savuros! Au făcut skandenberg în public, în cel ...
Tzancă Uraganu și Gigi Becali, moment viral și savuros! Au făcut skandenberg în public, în cel mai scurt meci pe care o să îl vezi
Marius Tucă Show începe marți, 9 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian ...
Marius Tucă Show începe marți, 9 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
Vezi toate știrile
×