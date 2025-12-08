Albert NBN a comis-o grav, dar miracolele de Crăciun există! Unde a fost găsit permisul de conducere pe care l-a pierdut

După ce a rămas de mai multe ori fără permisul de conducere, fie că i-a fost rețiunut de poliție, fie că l-a pierdut din neatenție, Albert NBN are acum motive să creadă în magia Crăciunului. Pe final de an, trapperul are noroc și scapă de cozile interminabile de la permise auto. Unde a fost găsit, de fapt, permisul lui de conducere pe care l-a pierdut.

În urmă cu doar câteva luni, Albert NBN a rămas fără permis de conducere. În urma unui control de rutină al Poliției Rutiere, oamenii legii l-au testat pe trapper cu aparatul drug-test și alcool-test, rezultatele fiind negative. Cu toate acestea, autoritățile au decis suspendarea dreptului său de a conduce. Motivul ar fi fost, de fapt, comportamentul său agresiv.

„Fraților, suntem pe 17.07. Am rămas fără permis, dar din fericire mi s-a făcut test de droguri. Să vedeți cât de rău ne-am distrat la Beach, please! Vă pup și vă iubesc! 30 de zile stau doar la studio că mi s-a luat permisul”, a transmis Albert NBN.

A fost găsit permisul de conducere al lui Albert NBL

După ce a fost pieton timp de 30 de zile, recent, Albert NBN a rămas din nou fără permis de conducere. De data aceasta, de vină ar fi fost propria neatenție. Cu ajutorul oamenilor de pe un grup Facebook (Pierdut | Găsit | Furat | Telefon, Portofel, Buletin, Chei, Ceas, Cercel), Albert NBN nu-și va mai petrece finalul (și începutul) de an prin instituții pentru a-și face alt permis de conducere.

Duminică, 7 decembrie, în ziua alegerilor locale pentru primăria Capitalei, un cetățean i-a găsit permisul de conducere pierdut, în cartierul Militari, zona Gorjului, iar azi s-a decis să facă public anunțul. În cursul zilei de marți, utilizatorul a anunțat că are de gând să predea actul la Secția 21 de Poliție.

”Permis de conducere găsit de mine (07.12) în cartierul Militari, zona Gorjului, pe numele Albert Alexandru Constantin. Mâine va fi predat la secția 21 de Poliție”, a scris utilizatorul anonim.

