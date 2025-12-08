Acasă » Știri » Albert NBN a comis-o grav, dar miracolele de Crăciun există! Unde a fost găsit permisul de conducere pe care l-a pierdut

De: Irina Vlad 08/12/2025 | 20:36
Albert NBN a comis-o grav, dar miracolele de Crăciun există! Unde a fost găsit permisul lui de conducere pe care l-a pierdut

După ce a rămas de mai multe ori fără permisul de conducere, fie că i-a fost rețiunut de poliție, fie că l-a pierdut din neatenție, Albert NBN are acum motive să creadă în magia Crăciunului. Pe final de an, trapperul are noroc și scapă de cozile interminabile de la permise auto. Unde a fost găsit, de fapt, permisul lui de conducere pe care l-a pierdut.

În urmă cu doar câteva luni, Albert NBN a rămas fără permis de conducere. În urma unui control de rutină al Poliției Rutiere, oamenii legii l-au testat pe trapper cu aparatul drug-test și alcool-test, rezultatele fiind negative. Cu toate acestea, autoritățile au decis suspendarea dreptului său de a conduce. Motivul ar fi fost, de fapt, comportamentul său agresiv.

„Fraților, suntem pe 17.07. Am rămas fără permis, dar din fericire mi s-a făcut test de droguri. Să vedeți cât de rău ne-am distrat la Beach, please! Vă pup și vă iubesc! 30 de zile stau doar la studio că mi s-a luat permisul”, a transmis Albert NBN.

A fost găsit permisul de conducere al lui Albert NBL

După ce a fost pieton timp de 30 de zile, recent, Albert NBN a rămas din nou fără permis de conducere. De data aceasta, de vină ar fi fost propria neatenție. Cu ajutorul oamenilor de pe un grup Facebook (Pierdut | Găsit | Furat | Telefon, Portofel, Buletin, Chei, Ceas, Cercel), Albert NBN nu-și va mai petrece finalul (și începutul) de an prin instituții pentru a-și face alt permis de conducere.

Duminică, 7 decembrie, în ziua alegerilor locale pentru primăria Capitalei, un cetățean i-a găsit permisul de conducere pierdut, în cartierul Militari, zona Gorjului, iar azi s-a decis să facă public anunțul. În cursul zilei de marți, utilizatorul a anunțat că are de gând să predea actul la Secția 21 de Poliție.

Albert NBN a comis-o grav, dar miracolele de Crăciun există! Unde a fost găsit permisul lui de conducere pe care l-a pierdut/ sursă foto: Facebook

”Permis de conducere găsit de mine (07.12) în cartierul Militari, zona Gorjului, pe numele Albert Alexandru Constantin. Mâine va fi predat la secția 21 de Poliție”, a scris utilizatorul anonim.

 

