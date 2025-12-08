„Apocalipsa zombie” lovește Los Angelesul! Locul parcă desprins din „iad” în care americanii cad zilnic și haosul face legea

„Apocalipsa zombie” lovește Los Angeles! MacArthur Park a devenit iadul unei substanțe interzise! Oamenii cad zilnic secerați și haosul face legea în L.A. Cândva era o oază de verdeață pentru comunitate, însă acum locul a ajuns epicentrul crizei de substanțe din Los Angeles. Locul a fost supranumit de presă „Zona zombilor”, iar haosul și neputința sunt la ordinea zilei.

Potrivit NY Post, MacArthur Park este acum descris ca un punct zero al fentanylului, un spațiu public prăbușit sub greutatea zecilor de supradoze zilnice, a criminalității și a populației fără adăpost, care este de ordinul sutelor. Grupuri finanțate din bani publici distribuie mâncare, seringi și chiar pipe pentru fumat droguri, într-un sistem menit să reducă riscurile, dar care, în practică, a transformat zona într-un magnet pentru consumatori.

„Apocalipsa zombie” lovește Los Angelesul

Aleea îngustă a fost chiar denumită „Fentanyl Alley”, fiind recunoscută pentru decăderea parcului care, cândva, era un obiectiv turistic important. Oamenii zac la vedere, inconștienți, iar șobolanii morți acoperă trotuarul. Localnicii o numesc „cea mai periculoasă porțiune” a întregii zone.

John Alle, proprietar de clădiri în imediata vecinătate, spune că schimbarea din ultimii ani a fost devastatoare. Timp de un deceniu zona a decăzut, dar în ultimii trei ani s-a prăbușit complet. El arată spre depozitele folosite pentru bunuri furate și spre bariera de sârmă ghimpată instalată pe acoperiș, necesară pentru a opri intrușii.

Alle acuză direct organizațiile care distribuie kituri de fumat în siguranță: Când dai pipe și seringi gratis, fără să pui întrebări, deschizi o poartă ca oricine să vină aici. Mulți dintre cei care stau la coadă pentru aceste servicii recunosc că locuiesc în altă parte, dar revin la MacArthur Park pentru kiturile gratuite.

Locuitorii și proprietarii, în pragul exasperării

Raul Claros, organizator comunitar și candidat care încearcă să o înlăture pe consiliera progresistă Eunisses Hernandez, spune că administrația locală a eșuat total. Planul lui este radical: el promite că, odată ales, va trăi într-o rulotă în interiorul parcului, cu câinele său Sheba și protecție LAPD, până când zona va fi complet curățată.

Acesta critică dur investițiile deja făcute: peste 27 de milioane de dolari cheltuiți pentru stabilizarea parcului, plus alte finanțări suplimentare, fără rezultate reale. Anul trecut, organizația sprijinită de oraș a distribuit 25.000 de kituri de fumat, 125.000 de seringi și 35.000 de doze de Narcan, dar a recuperat mai puțin de jumătate din ace.

Cu toate acestea, în octombrie, Consiliul a aprobat o nouă investiție de 2,3 milioane de dolari pentru un gard perimetral, pe fondul unei situații catalogate drept criză de siguranță publică.

Un cartier sub asediu: familii în pericol, afaceri pe cale să dispară

Locuitorii, în mare parte chiriași cu venituri mici, mulți fără mașină, sunt obligați să traverseze zilnic zone cu incendii, consum de droguri stradal și altercații frecvente. Magazinele au devenit furnizori pentru consumatorii din parc. Chiar și Langer’s Deli, un reper al orașului, ia în considerare să plece din cauza condițiilor insuportabile.

Incursiunile poliției federale, inclusiv un raid spectaculos condus de ICE, au adus parcul în atenția națională, însă problemele persistă. Primarul Karen Bass a recunoscut că unele afaceri sunt forțate să plătească taxă bandelor pentru a rămâne deschise.

O rușine internațională

Claros spune că Hernandez, care a votat împotriva finanțării poliției în anii trecuți, nu poate repara un dezastru când nici nu crede că LAPD ar trebui să existe. Într-o singură oră, reporterii NY Post au surprins două incidente ce au necesitat intervenția imediată a poliției. „Este o rușine internațională”, spune Claros. Ori o reparăm, ori nu mai plec de aici. MacArthur Park rămâne astfel simbolul unei metropole copleșite de criza drogurilor, de politici incoerente și de o comunitate lăsată să se descurce singură într-un război care se desfășoară la lumina zilei.

