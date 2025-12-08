Acasă » Exclusiv » L-am prins pe nepregătite. Alberto Guță s-a luptat cu un sandviș uriaș în plină stradă

L-am prins pe nepregătite. Alberto Guță s-a luptat cu un sandviș uriaș în plină stradă

De: Adrian Vâlceanu 08/12/2025 | 20:03
L-am prins pe nepregătite. Alberto Guță s-a luptat cu un sandviș uriaș în plină stradă
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Alberto Guță, 19 ani, fiul lui Nicolae Guță și al Narcisei Balaban, e pofticios nevoie mare. Prin ianuarie a avut loc un mare scandal între el și mama lui, Narcisa, în urma căruia a decis să se mute la altă femeie: iubita lui, Raluca. Azi îl vedem pe Alberto complet scăpat de sub papucul matern. Când foamea lovește, nu mai ții cont de nimic! CANCAN.RO are imagini tari. 

Alberto Guță mușcă vârtos dintr-un sandviș din acelea care rivalizează cu o șaorma mărime M, nu XL. Zici că e un naufragiat care a făcut foamea ani de zile și după ce a fost salvat a dat iama în proviziile corabiei.

Alberto Guță a cedat poftei

Ce a învățat Alberto după mutarea cu Raluca? Manierele? Mănâncă pe stradă, fail maxim. După care, altă regulă încălcată. Se știe clar la toate dietele că nu e bine să mănânci în timp ce stai pe telefon. Nu e vorba doar de microbii și bacteriile care se formează pe ecran. Dar când înfuleci și simultan bagi și endorfine electronice, mai ales pe Tik Tok, creierul formează niște obișnuințe devastatoare. Nu credem că ne hazardăm când spunem că Alberto are toate șansele să-l ajungă din urmă pe tatăl său (la talent).

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Alberto Guță, pofticios în plină stradă

Helanca aceea neagră își face datoria, dar nu poate ascunde adevărul. Oare ce-ar zice iubita lui, Raluca, dacă l-ar vedea? Într-una dintre imagini îl vedem pe Alberto Guță trecând pe lângă flori ca și cum ele nu există pentru el. Adevărul e că la tinerețe se fac alte cadouri, alte dovezi de afecțiune, florile sunt pentru prima zi de școală, nicidecum pentru femeia iubită. Of, of, îți vine să fredonezi o melodie tristă de-a tatălui său, Nicolae Guță, când îl vezi.

Fiul lui Nicolae Guță înfulecă un sandwich pe nerăsuflate

Nu se știe care mai e treaba cu iubita lui, Raluca. Deși ea a venit să-l susțină la Chefi la cuțite, și nu mama lui! În orice caz, Alberto rămâne la marea lui iubire: mâncărica! Bun, imaginile ni-l arată înfulecând un sandviș în fața magazinului. Raluca nu e pe nicăieri. Dar parcă iubita lui a avut o presimțire. Pentru că la un moment dat îi sună telefonul lui Alberto și răspunde cu fățuca aia un pic vinovată. Cine să fie oare? Și ce zice el? Doar el știe. Probabil ceva de genul ”Da, iubi, sunt pe drum. Mi-am luat ceva dietetic de la raionul de naturiste, niște rondele bio de orez expandat cu alge de mare și semințe de chia. Aham. Chiar că sunt bune, jur!”.

CITEȘTE ȘI: Scandal uriaș în familia lui Nicolae Guță! Nepoata manelistului, lăsată fără casă și agresată de iubit: “I-a luat toți banii!” | EXCLUSIV

NU RATA: Ce înseamnă „Guță”, de fapt. Cum s-a ales Nicolae Lingurar cu acest nume de scenă + cum a reacționat când a aflat că Liviu Guță i-a „furat” numele

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Pe cine a „executat” Antena 1 ca să-l pună prezentator la Survivor pe Adrian Vasile. Lupta adevărată s-a dat în culise
Exclusiv
Pe cine a „executat” Antena 1 ca să-l pună prezentator la Survivor pe Adrian Vasile. Lupta adevărată s-a…
Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit de hac
Exclusiv
Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit de…
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din...
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile...
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când...
Parteneri
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
Digi 24
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer...
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Pe cine a „executat” Antena 1 ca să-l pună prezentator la Survivor pe Adrian Vasile. Lupta adevărată ...
Pe cine a „executat” Antena 1 ca să-l pună prezentator la Survivor pe Adrian Vasile. Lupta adevărată s-a dat în culise
Cum încearcă Tolea Ciumac să facă bani înainte de Crăciun. A ajuns oare la fundul sacului?!
Cum încearcă Tolea Ciumac să facă bani înainte de Crăciun. A ajuns oare la fundul sacului?!
Cum arată felicitarea de Crăciun a Regelui Charles, bolnav de cancer, și a Reginei Camilla. Familia ...
Cum arată felicitarea de Crăciun a Regelui Charles, bolnav de cancer, și a Reginei Camilla. Familia Regală se teme că ar putea fi ultimele sărbători petrecute împreună
Cât costă o sticlă de suc la 1,5 L sau 4 doze de bere în Bulgaria. Românii cumpără la greu de ...
Cât costă o sticlă de suc la 1,5 L sau 4 doze de bere în Bulgaria. Românii cumpără la greu de la vecini
Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit ...
Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit de hac
Albert NBN a comis-o grav, dar miracolele de Crăciun există! Unde a fost găsit permisul de conducere ...
Albert NBN a comis-o grav, dar miracolele de Crăciun există! Unde a fost găsit permisul de conducere pe care l-a pierdut
Vezi toate știrile
×