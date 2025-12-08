L-am prins pe nepregătite. Alberto Guță s-a luptat cu un sandviș uriaș în plină stradă

Alberto Guță, 19 ani, fiul lui Nicolae Guță și al Narcisei Balaban, e pofticios nevoie mare. Prin ianuarie a avut loc un mare scandal între el și mama lui, Narcisa, în urma căruia a decis să se mute la altă femeie: iubita lui, Raluca. Azi îl vedem pe Alberto complet scăpat de sub papucul matern. Când foamea lovește, nu mai ții cont de nimic! CANCAN.RO are imagini tari.

Alberto Guță mușcă vârtos dintr-un sandviș din acelea care rivalizează cu o șaorma mărime M, nu XL. Zici că e un naufragiat care a făcut foamea ani de zile și după ce a fost salvat a dat iama în proviziile corabiei.

Ce a învățat Alberto după mutarea cu Raluca? Manierele? Mănâncă pe stradă, fail maxim. După care, altă regulă încălcată. Se știe clar la toate dietele că nu e bine să mănânci în timp ce stai pe telefon. Nu e vorba doar de microbii și bacteriile care se formează pe ecran. Dar când înfuleci și simultan bagi și endorfine electronice, mai ales pe Tik Tok, creierul formează niște obișnuințe devastatoare. Nu credem că ne hazardăm când spunem că Alberto are toate șansele să-l ajungă din urmă pe tatăl său (la talent).

Alberto Guță, pofticios în plină stradă

Helanca aceea neagră își face datoria, dar nu poate ascunde adevărul. Oare ce-ar zice iubita lui, Raluca, dacă l-ar vedea? Într-una dintre imagini îl vedem pe Alberto Guță trecând pe lângă flori ca și cum ele nu există pentru el. Adevărul e că la tinerețe se fac alte cadouri, alte dovezi de afecțiune, florile sunt pentru prima zi de școală, nicidecum pentru femeia iubită. Of, of, îți vine să fredonezi o melodie tristă de-a tatălui său, Nicolae Guță, când îl vezi.

Nu se știe care mai e treaba cu iubita lui, Raluca. Deși ea a venit să-l susțină la Chefi la cuțite, și nu mama lui! În orice caz, Alberto rămâne la marea lui iubire: mâncărica! Bun, imaginile ni-l arată înfulecând un sandviș în fața magazinului. Raluca nu e pe nicăieri. Dar parcă iubita lui a avut o presimțire. Pentru că la un moment dat îi sună telefonul lui Alberto și răspunde cu fățuca aia un pic vinovată. Cine să fie oare? Și ce zice el? Doar el știe. Probabil ceva de genul ”Da, iubi, sunt pe drum. Mi-am luat ceva dietetic de la raionul de naturiste, niște rondele bio de orez expandat cu alge de mare și semințe de chia. Aham. Chiar că sunt bune, jur!”.

CITEȘTE ȘI: Scandal uriaș în familia lui Nicolae Guță! Nepoata manelistului, lăsată fără casă și agresată de iubit: “I-a luat toți banii!” | EXCLUSIV

NU RATA: Ce înseamnă „Guță”, de fapt. Cum s-a ales Nicolae Lingurar cu acest nume de scenă + cum a reacționat când a aflat că Liviu Guță i-a „furat” numele

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.