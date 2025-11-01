Acasă » Exclusiv » Scandal uriaș în familia lui Nicolae Guță! Nepoata manelistului, lăsată fără casă și agresată de iubit: “I-a luat toți banii!” | EXCLUSIV

Scandal uriaș în familia lui Nicolae Guță! Nepoata manelistului, lăsată fără casă și agresată de iubit: "I-a luat toți banii!" | EXCLUSIV

De: Eliza Popescu 01/11/2025 | 13:02
Scandal uriaș în familia lui Nicolae Guță! Nepoata manelistului, lăsată fără casă și agresată de iubit: "I-a luat toți banii!" | EXCLUSIV
Scandal de proporții în familia lui Nicolae Guță! Una dintre nepoatele sale ar fi fost lăsată fără casă de iubitul care ar consuma substanțe interzise și ar avea un comportament agresiv atât față de ea, cât și față de copiii acesteia din altă căsnicie. Mama și sora femeii, respectiv, Sonia Ferrari, au intervenit și au încercat să îl pună la punct pe bărbatul care le-ar face viața un iad. CANCAN.RO deține toate informațiile despre scandalul momentului!

Familia lui Nicolae Guță este în alertă! Una dintre nepoatele sale ar fi fost amenințată și șantajată de partenerul de viață! Mama și sora sa, Sonia Ferrari au intervenit, dar nu au avut nicio șansă! Ba chiar, în urmă cu mai mult timp, bărbatul ar fi încercat să aibă o aventură cu propria cumnată. Sonia a oferit declarații și amănunte exclusive pentru CANCAN.RO despre scandalul care le zdruncină familia!

Nepoata lui Guță se află în plin scandal cu propriul cumnat!/ Foto:Instagram

Scandal de proporții în familia lui Nicolae Guță

Scandalul este abia  la început! Se pare că bărbatul, care de altfel, ar fi însurat și ar avea copii cu o altă femeie, ar fi vrut să profite de pe urma nepoatei lui Nicolae Guță. Sora Soniei Ferrari și iubitul ei locuiesc în Austria, dar se pare că bărbatului i s-a dat interdicție și va trebui să părăsească țara. Mai mult decât atât, acesta ar fi vrut să aibă o idilă cu Sonia Ferrari, actuala cumnată. Celebra nepoată a manelistului a oferit declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Mama Soniei Ferarri, verișoara lui Nicolae Guță/ Foto: Facebook

Avem un scandal foarte mare. Eu și mama mea am avut scandalul cu iubitul surorii mele. El a sunat-o pe mama și a înjurat-o deodată la telefon. Un timp, ei s-au înțeles bine, iar mama nu s-a băgat în relația lor. Problema e că el consumă substanțe interzise și este un bărbat însurat cu copii. I-a mâncat apartamentul surorii mele. I-a luat toți banii! A făcut multe chestii. Ea nu mai are nimic. I-a dat lui! În fiecare seară consumă alcool. Sora mea are copii din relația anterioară și se comportă urât cu ei, este agresiv. Nu are respect pentru nimeni. Vorbește urât și o înjură. O lovește pe sora mea, se comportă urât cu ea. Și-a luat un monstru! Pe mama mea a înjurat-o la 5 diminața și a mers la poliție! El are interdicție în Austria, că a făcut prostii pe acolo.Și-a luat un avocat, dar noi vom face în așa fel încât sora mea să trăiască liniștită și vom urgenta plecarea lui din țară! E un escroc. Sora mea avea un apartament de 100 și ceva de mii se euro și a pus-o să îl vândă, iar el a luat toți banii. Înainte ca el să fie cu sora mea, îmi trimitea mie mesaje de dragoste!, a declarat Sonia Ferrari în exclusivitate pentru CANCAN.RO

CITEȘTE ȘI: Sonia Ferrari, scandal cu un salon de înfrumusețare! Nepoata lui Nicolae Guță ar fi plecat fără să plătească

NU RATA: Scandal între fotbalistul plătit de Gigi Becali la FCSB și fostul concubin: „M-a cerut de bărbat de două ori!” Instanța a emis ordin de protecție!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

