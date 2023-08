Scandal între fotbalistul plătit de Gigi Becali la FCSB și fostul concubin: „M-a cerut de bărbat de două ori!” Instanța a emis ordin de protecție!

Judecătorii din București au emis un ordin de protecție împotriva fostului concubin al fotbalistului Doru Bratu, dat afară, în trecut, de la FCSB de către Gigi Becali. Dumitru ”Dima” Zardova, fostul iubit al jucătorului, și-a expus povestea de iubire, dar și cum s-a ajuns la actele de violență între cei doi, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.



Dumitru Zardova este fostul concubin al lui Doru Bratu – fost fotbalist implicat în scandalul de prostituție cu minori. În 2011, fotbalistul de atunci al lui Rapid, împrumutat la FC Snagov, s-a trezit peste noapte implicat în acest scandal, fără să aibă vreo vină, printr-o „confuzie” cum explica atunci pentru ProSport. Între timp, viața lui Doru Bratu s-a așezat într-un făgaș normal. Cu atât mai mult cu cât, la un moment dat, părea să-și fi întâlnit și… marea dragoste. Dar să relatăm, cronologic, întreaga poveste.

Cum a ajuns implicat Doru Bratu în scandalul de prostituție

În 2011, Doru Bratu, pe atunci în vârstă de 22 de ani, fusese ridicat de Poliție, pe 1 iulie, în jurul orei șase dimineața, pentru cercetări în cazul unei rețele de prostituție, chemat doar în calitate de martor. Fobalistul spunea că numele îi fusese menționat într-o convorbire telefonică în care o persoană cu orientări homosexuale ar fi afirmat că este îndrăgostit de el și a susținut că e heterosexual. Este vorba de Andrei Staicovici, anchetat în același caz. Procurorul care a coordonat acțiunea a anunțat că cinci minori au fost implicați în acest caz. Fără să fie obligați, aceștia au întreținut relații sexuale contra cost cu afaceriști, potrivit oamenilor legii.

A doua zi, conform anchetarilor, numărul minorilor care ar fi fost folosiți de capii rețelei, Zander Klaus, cetățean german, și Adrian Staicovici, fiind oferiți altor bărbați pentru servicii sexuale, ajungea la 16. Zander Klaus, om de afaceri german, stabilit în România atunci deja de 11 ani, era acuzat de procurori că a întreţinut relaţii sexuale cu minori și a fost arestat inițial pentru 29 de zile. În aprilie 2012, Klaus Zander şi Andrei Staicovici au primit pedepse grele, de 6, respectiv de 7 ani de închisoare cu executare, pentru proxenetism, respectiv raporturi sexuale cu minori. Klaus Zander a decedat în aprilie 2020.

Cariera în fotbal a lui Doru Bratu părea că mai are o șansă atunci când, în iunie 2012, Gigi Becali anunța atunci că l-a transferat pe Doru Bratu de la Concordia Chiajna, deși numele lui apărea în stenograme în care se vorbește despre o rețea care racola bărbați tineri pentru a întreține relații sexuale – la doi ani după ce Gigi Becali spunea că la Steaua nu va juca un fotbalist despre care s-a spus că este homosexual. Doru Bratu a prins doar trei meciuri la FCSB, într-un sezon și jumătate. Rapid, Daco-Getica, FC Snagov, Concordia Chiajna, FCSB, Pandurii, U Cluj și Farul sunt echipele pe la care a mai jucat Doru Bratu în carieră.

În ianuarie 2014, fundașul Doru Bratu a fost deja trasferat la Pandurii Târgu Jiu, după cum declara antrenorul Stelei, Laurențiu Reghecampf. De atunci, vreme de aproape 10 ani, fotbalistul a dispărut din peisajul public.

Interdicție pe o rază de o jumătate de kilometru

Revenind în zilele noastre, Judecătoria Sectorului 1 București a decis, săptămâna trecută, să emită un ordin de protecție pe numele lui Dumitru Zardova, bărbatul cu care Doru Bratu s-a iubit în ultimii ani. Și de care s-a despărțit recent, în urma unui scandal monstruos. Instanța l-a obligat astfel pe „pârâtul-agresor” Dumitru Zardova să păstreze o distanţă minimă de 500 de metri faţă de „reclamantul-victimă” Doru Bratu și faţă de reşedinţa victimei, din Sectorul 1. În plus, judecătorii au dispus interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu Doru Bratu şi l-a obligat pe Dumitru Zadova să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere pentru următoarele şase luni, interval în care este obligat și să urmeze consiliere psihologică şi psihoterapie.

Dumitru Zardova susține însă că el este cel care a fost abuzat, psihic dar și fizic, de fostul fotbalist, cu care spune că a avut o relație „on and off”, cu întreruperi, din anul 2020 și până în luna februarie a acestui an, timp în care a a cheltuit cu el câteva sute de mii de euro.

„L-am invitat la mine și de acolo a început tot calvarul”

În interviul video exclusiv pentru CANCAN.RO, Dumitru Zardova a povestit cum a început povestea de „iubire cu năbdăi” cu Doru Bratu.

„Primele două întâlniri au fost fugitive. A doua ar fi putut fi mai intimă, dar am refuzat,am ales să nu particip. La doi ani după aceea m-a abordat și, neștiind că este el, l-am invitat la mine și de acolo a început tot calvarul. Cu cât am mers înainte, în ciuda faptului că erau multe semnele de alarmă, cu cât am vrut să-l salvez cu atât m-am băgat eu mai mult”, a povestit Dumitru Zardova.

Bărbatul a mai dezvăluit cum să desfășura toată relația cu fostul fotbalist, atât în România, cât și în afara granițelor. „A venit de multe ori după mine. Cerea banii întruna, motiva că are multe probleme, probleme destul de sensibile și ilegale, altele care puteau ajunge ilegale, ceea ce mă determina să-l ajut. Apoi, luau amploare scandalurile între noi, eu cerând explicații, cerând să se oprească din anumite chestii, el se dezicea foarte repede de relație. Dacă în momentul ăsta avea o relație cu mine, în momentul doi, dacă se întâmpla ceva, aflam ceva și-l întrebam, nu mai exista relația aceasta. Șoc după șoc”, a spus Dumitru Zardova.

„Fugea de responsabilitate față de mine, că nu eram eu o autoritate să pot să pronunț o sentință. Dar aflam mai multe, mai multe, mai multe… Cu cât mă mințea, cu cât nu recunoștea, cu atât aflam mai mult”, rememorează bărbatul.

”S-a ajuns până la bătăi în care, gen, a fost expulzat. Mi-a dat o dată un pumn – mergeam la cumpărături în Luxemburg – și primesc un pumn de la acesta că îi suna la telefon și am vrut să iau telefonul să văd ce este – având multe discuții pe infidelități – și acesta îmi dă un pumn. Cad jos destul de amețit, îmi ia ceva vreme. cei de acolo cheamă poliția, se decide în decurs de câteva ore expulzarea definitivă a acestuia”, a adăugat Dumitru Zardova.

„Exista o pasiune acută reciprocă”

După fiecare ceartă urma impăcarea, pentru că Dumitru Zardova îl accepta mereu înapoi. „Într-adevăr, exista o pasiune acută reciprocă, sexual totul era… întotdeauna, nu au fost probleme acolo. Ajungeam atât de mult să îmi doresc liniștea, încât era mai ok să fie lângă mine ca să nu mai am stresul acela emoțional: ce face, pe unde umblă, în ce probleme se bagă și tot așa”, își aduce aminte bărbatul care acum are ordin de restricție față de fostul iubit.

După două astfel de episoade tensionate, Doru Bratu l-ar fi cerut în căsătorie, dezvăluie el. „Și eu îl căutam și el se întorcea, declarații pompoase, mă cerea de bărbat, m-a cerut de două ori de bărbat, în momente de după ceartă. N-am putut decât să râd, chiar dacă era ceva ce mi-aș fi dorit”, a afirmat Dumitru Zardova.

El a declarat în fața camerei că a susținut financiar integral relația. „Da, cu toate că am fost destul de naiv, am susținut integral relația aceasta. Și nu doar pe el. Fratele, mama. Împărțea bani chiar și fostului, implicat în acel scandal de pedofilie”, spune el.

”Stresul era atât de intens, încât… V-am spus: el mințea, dezmințea, dezminte orice, atât de puternic sau fuge, te lasă în șocul în care ești, îți trece – sau mă rog – se calmează apele și după aia ajung eu să mă rog de el, penibil, într-adevăr, și el se întoarce. «Nu am vrut» scuze din acestea”, a afirma Zardova.

Dumitru Zardova susține că relația lor era cât se poate de cunoscută de familie și în cercul de prieteni. „Da, tot anturajul lui, inclusiv părinții, sunt diverse materiale unde suntem împreună, atât noi, cât și alte persoane. Adică nu a fost asta o problemă, cu toate că el motiva că «Nu, că eu sunt ascuns». Și eu sunt o persoană discretă, dar asumată”, a explicat bărbatul.

„Am avut coastele rupte odată”

Episoadele de violență nu s-au rezumat doar la ceea ce s-a întâmplat în Luxemburg, iar Dumitru Zardova susține că a fost destul de grav rănit. „Am avut coastele rupte odată și se întâmpla pe Splaiul Independenței, la Petrom. Cineva a chemat Poliția, au venit mai multe echipaje, nu i-am făcut plângere penală. Există scrisorile medicale și documente care atestă că am avut coastele rupte”, spune bărbatul.

Scandalul a început de la infidelități. „El este obsedat cumva. Este foarte obsedat sexual, frustrat și obsedat. În sensul că a fost abandonat subit de unul, Naghi Dumitru, un băiat de aceeași vârsta noastră, noi având toți trei 34 de ani. Acela a plecat, a ales să plece cu o transexuală și să îl lase complet „out” și cu povestea aceasta tristă, împreună cu faptul că el și-a văzut toată viața lui de treabă și că e un om cum trebuie, că familia lui l-a făcut de râs că fură, mergeau la fotbal la el și încercau să vândă fake-uri și haine furate la diverși pe care eu nu îi cunosc, nu am nicio treabă. Eu când l-am cunoscut nu mai era fotbalist.

Dar toată povestea asta sensibilă, tristă, în care nu reieșea că el ar fi un personaj nelalocul lui, m-a făcut să mă deschid la început, însă au urmat șocurile despre care vorbeam. Șoc după șoc, să aflu mai mult și mai mult și mai mult: droguri, proxenetism, tâlhărie armată, implicări cu acel fost iubit – care încă este iubitul lui, dar ascuns”, a povestit Dumitru Zardova.

„Susțin că sunt doar prieteni. Există multe conversații unde acela, acel individ îl întreabă de ce sume de bani mai am eu, ce am de gând. Mi s-a propus să intru în afacere cu acel individ. Multe chestii care nu se cădeau și de drept nu s-au întâmplat. Indiferent cât de slab am putut să fiu pe partea că îmi doream să ajung la o înțelegere cu el și să rezoneze, să nu mai existe schimburile acestea de subită, dintr-odată și să-și asume odată ce-i de asumat și să se decidă. Nu, nu a existat. Trei ani și”, a spus bărbatul.

„El vrea să toace de peste tot, să facă pe oricine de bani, să se distreze”

Dumitru Zardova spune că a încercat să caute ajutor din partea celor apropiați, dar și de la specialiști.

„Am vorbit în unele cazuri atât în familie, cât și în cercul meu restrâns. Situația este extrem de delicată și cum tupeul acestuia întrece orice limită, plus toată mascarada asta, nu nu s-a putut face nimic. La psiholog am mers împreună unde am recunoscut, eu fiind cel care inițiază și am spus pe șleau destule, le-a recunoscut. Ni s-au dat sfaturi bune, nu s-au întâmplat, pentru că el vrea să toace de peste tot, să facă pe oricine de bani, să se distreze. Depinde de momentul în care este: vrea, are nevoie de bani, se duce după bani, are nevoie doar de distracție, se duce pe distracție. Vă spun că se întâlnește cu unele persoane care pur și simplu ar provoca greață și nu… Deci șocuri peste șocuri”, spune bărbatul.

”S-a ajuns la Poliție, pentru că vinerea trecută ne-am întâlnit pe Calea Victoriei, acesta fiind cu primului iubit din perioada când a căzut în acel scandal public care s-a lăsat cu condamnarea individului, plus calitatea de client – eu nu înțeleg, calitatea asta de client al așa-spusului fost iubit al meu, Doru Bratu – nu, nu înțeleg. Cum adică client? Client la 18 ani? Nu înțeleg. Ciudat. Era cu acela la masă și bineînțeles că l-am abordat și i-am cerut să vorbim, pentru că tot așteptam să vorbim și el nu, a ajuns la modul în care să renege absolut tot, ceea ce pe mine mă neliniștește. Dacă eram în stare să renunț la orice pretenție – de ceartă, de scandal, financiară, pentru sutele de mii care s-au fituit așa,pe bunul lui plac și pe… Nu”, rememorează Dumitru Zardova.

A urmat un scandal care s-a terminat la secția de poliție, cu un ordin de restricție.

„A început să mă ridiculizeze în fața tuturor și de acolo a plecat scandalul. A venit Poliția, încerca să-și calmeze fratele care m-a amenințat cu moartea într-un stil machiavelic, așa, el având o atitudine cumva, nu știu cum să spun. A venit Poliția, a mers la secție și s-a dispus… S-a cerut un ordin de protecție. Ciudat, pentru că, pot să menționez, cred că în vreo 10, dacă nu 15 eu am chemat poliția, că eu eram cel agresat fizic. Ok, nimeni niciodată nu mi-a propus să-mi fac un ordin de protecție”, susține bărbatul.

Totuși Zardova a dezvăluit că i-a făcut o plângere care s-a concretizat într-un dosar penal.

„Există un dosar pentru lovire, distrugere și furt pe care l-am făcut undeva în noiembrie, cred, 2021, și cred că acela este primul dosar. Ulterior am plecat de acasă și nu știu ce s-a mai întâmplat, iar acuma, surprinzător, el, puternic cum este prin comparație cu mine, nu, nu poți să cum pot să spui… Există dovezi, expulzarea din Luxemburg, scrisuri medicale, fotografii, videouri, confesiuni când au fost momente în care hai să despicăm firul în patru și să vedem ce și cum. Un tupeu țigănesc”, povestește Dumitru Zardova.

„Am plecat, de multe ori am plecat. Insuportabil”

„Am plecat, de multe ori am plecat. Insuportabil. Teroarea pe care mi-o dădea, prin atitudine, prin cerințe și prin ilegalitățile pe care el le făcea întotdeauna… plecam, însă venea după mine, mă cerea de bărbat…”, spune el. Când se împacau, el spune că aveau vacanțe romantice, la Veneția, Milano, Luxemburg, Amsterdam, Geneva, Zuric.

Dumitru Zardova spune că au avut și vacanțe ratate, în sudul Italiei, Germania, Franța. „Se sfârșea mereu prin bătăi. Deci există un tipar extrem de ciudat în care el venea, îmi consuma disponibilitatea financiară și după aceea se tira, căuta motiv de scandal, poate mi-o și luam și după aia se tira. Mă lăsa”, spune el.

Bărbatul spune că nu mai este loc de împăcare în acest moment. „De ce? Pentru că, în ciuda faptului că am încercat să evit complicații judiciare, dacă le pot numi așa, sau scandaluri publice puteam să intervin, gen în momentul când Sonia Ferrari a apărut să spună x,y,z de el și am ales să anulez întrevederea pentru filmare în ultimul moment. Lucru care s-a tot repetat. Am fost mereu păcălit și presupun că, cumva, coincide și faptul că el venea să mai sustragă din dovezi, ce eu acumulam și toate cele, cheltuia și banii și apoi tot aștepta momentul, presupun, în care eu să nu mai am resurse financiare, să nu pot să mă apăr, să nu am asistență legală, să nu am nimic, încât el să poată să luptă cu nerușinare și să întoarcă exact invers”, a continuat fostul iubit al lui Bratu.

„Se poate întâmpla din partea lui orice. Omul este nedrept în totalitate: în fața mea, momente recunoscute, secunda doi, nu le mai recunoaște. Penibil”, spune el.

Crede că de acum încolo urmează eliberarea lui. ”Îmi doresc să să să nu mai sufăr că sunt atât de batjocorit și în același timp…Cum v-ați simți dacă persoana de care v-ați îngrijit în fel și chip, care nu a contribuit cu absolut nimic în trei ani de zile, v-a dat mereu speranță, v-a manipulat, au existat agresiuni fizice din partea acestuia, repetate? Eu să ajung să am un ordin de protecție? Ciudat. În care el nu se prezintă, nu există probe care să conteste mărturia acestuia și instanța decide să se acorde acest ordin de protecție, în ciuda că procurorul a decis respingerea cererii”, spune fostul concubin al lui Doru Bratu,

Dumitru Zardova dezvăluie că fostul fotbalist nu a fost violent doar față de el. „Singurul față de care a fost violent este fostul Dumitru Naghi, având aceeași vârstă. Mi-a recunoscut în mai multe dăți, a avut un maxilarul rupt, o lună de zile mi-a zis că a băut cu paiul, chestii de genul din perioada când acesta era fotbalist”, zice bărbatul.

„Per ansamblu sunt două motive pentru care Doru Bratu dorește și/sau menține o anumită relație, bani și plăcerea fizică. Exista doar plăcere fizică cu acest iubit. Banii veneau prin comploturile pe care ei le fac cu celălalt iubit, Staicovici Andrei Marius. Au avut o relație în trei o perioadă. (…) Dar pe lângă aceste relații exista un liber libertinaj extrem care nu coincide – ok, poți să fii libertin într-o anumită măsură. Dar să fii libertin total? Să nu conteze de câte ori… Mi se pare dezgustător. Lucruri pe care eu nu le-am acceptat, care mi-au fost impuse să le accept și nu am putut să.. și de aceea existau multe scandaluri. Nu poți să întreții un om, să vrei să-l scoți din nenorociri, să-i fii alături, el să te batjocorească, să aibă pretenția tu să fii călugăr și el să fie orice vrea, când vrea. E penibil, penibil. Și nu știu nici la ora actuală, nu sunt convins dacă omul este atât de pervers sau este bipolar, este narcisist”, a detaliat bărbatul.

„Mi-e și teamă, însă nu mai pot continua să las lucrurile nerezolvate”

Dumitru Zardova mărturisește că experiența din sistem nu îi dă încredere în justiție. „După prima înfățișare pentru acest ordin de protecție, pentru prima oară ajung într-o instanță, Nu, nu pot să am încredere, pentru că bănuiesc că au multe, multe cunoștințe, ok, și acel pedofil instrumentează multe lucruri. Pot să spun despre acela care, din ce știu, are în grijă o persoană care cumva este alcoolică și, prin prisma asta, a ajuns să-i fie tutore sau ceva de genul și dispune de bunurile financiare. Tot așa, un băiat despre care am înțeles că era plecat a fost căsătorit a moștenit ce a moștenit, i-a murit concubinul și cum a ajuns? Staicovici îi cerea în repetate rânduri lui Doru să se ducă să se întâlnească cu acest băiat, să-l influențeze și să – nu găsesc cuvintele – să pară că sunt oameni OK și toate cele încât să se ajungă unde s-a ajuns”, mărturisește el.

El admite că își dorește să facă ordine în viața sa mai mult decât îi e teamă. „Teamă? La modul că nu pot să spun că nu mi-e teamă. Mi-e și teamă, însă nu mai pot continua să las lucrurile nerezolvate. Viața mea e pe stop din acel punct. Am pierdut enorm, în fel și chip: financiar, moral, social, deci nu mai pot. Și totul pentru nimic. Am dat totul pentru nimic”, spune el.

Nu mai vrea o cale de întoarcere, nici dacă ar fi în altă parte. „Familia lui e de infractori. Tatăl lui în relația noastră a avut mandat de arest european, OK?, deci era public pe site-ul poliției, și nu, e o familie dezgustătoare, mincinoasă. Orice persoană din anturajul lui a avut implicări intime. A avut relații intime cu cumnatul lui, cu care sora lui are un copil. Dezgustător. Și furia mea când s-a exprimat în cuvinte jignitoare este pe măsura acțiunilor lui. Nu ai cum să te stăpânești în același timp când ești batjocorit, când ești ridiculizat, așa, fără pic de conștiință, când tu ești monstru”, a conchis Dumitru Zardova.

