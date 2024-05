Distracția, luxul și opulența sunt cuvintele de ordine la mare de 1 Mai. Și, cum Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău dau, în general, tonul în tot, nu puteau lipsi nici de data aceasta de la malul mării. Numai că acum, cei doi au preferat să petreacă diferit față de cum o făceau de obicei. CANCAN.RO are imagini cu vedeta și afaceristul în timp ce se aflau în toiul distracției.

Bianca Drăgușanu are o viață la care alții doar visează. Vedeta plimbă genți și haine de zeci de mii de euro, umblă doar în localuri de lux și schimbă mașinile cu mulți cai putere constant. Nici iubitul ei, afaceristul Gabi Bădălău nu este mai prejos. Așadar, cei doi au ajuns în Mamaia Nord, acolo unde milionarii și vedetele semnează an de an condica. Însă nu s-au așezat la masă în vreun local de fițe, ci au preferat să se distreze în bolidul de lux în valoare de 700.000 de euro.

Bianca și Gabi Bădălău, distracție ca adolescenții, în mașină

(CITEȘTE ȘI: ȘEDINȚĂ-FULGER ÎN PARCARE! ÎNCĂ UN EPISOD SAVUROS DIN TELENOVELA BIANCA DRĂGUȘANU – GABI BĂDĂLĂU)

Bianca Drăgușanu este o răsfățată a sorții, iar iubitul ei, Gabi Bădălău, face ce face și o surprinde pe vedetă cu tot felul de gesturi romantice. De data aceasta, CANCAN.RO i-a întâlnit pe cei doi îndrăgostiți la mare. Au mers să petreacă de minivacanța de 1 Mai, însă nu s-au oprit pe la vreun club, ci au dat o tură pe la toate din Rolls Royce-ul Cullinan Mansory. în valoare de 700.000 de euro. Dar stați să vedeți ce a făcut Bianca.

Remarcăm faptul că cei doi îndrăgostiți erau îmbrăcați cu haine de brand și aranjați până la ultima șuviță, însă nu s-au dat jos din mașină. Au preferat să dea o tură prin fața localurilor de lux cu noua lor bijuterie pe patru roți. Fostei vedete tv îi place la nebunie, pare-se, jucăria lor nouă, căci nu a ezitat să se fotografieze și să se posteze din toate pozițiile în Rolls Royce-ul personalizat special pe gustul lor. Și nici măcar celebrul Spirit of Ecstasy nu a rămas nefotografiat de Bianca…Îi înțelegem entuziasmul, nu este de ici, de colo să mergi cu un asemenea bolid.

L-a exasperat pe Bădălău Jr. cu pozele

După ce au dat câteva ture bune prin parcare, Bianca și Gabi s-au oprit pentru a admira artificiile de la miezul nopții. Și în acele momente, Bianca era cu telefonul în mână și filma, tot din mașina de lux, desigur. Și uite așa, am văzut că atâta vreme cât ești cu persoana iubită alături, te poți simți bine și în mașină, chiar dacă în jur lumea se petrece pe muzică de club și șampanie scumpă… Bine, mașina să se ridice și ea la nivelul portofelului gros!

(VEZI ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU A RENUNȚAT LA MERCEDES ȘI A DAT „ORA EXACTĂ” ÎN ZONA DE NORD A CAPITALEI. ȘI-A LUAT „OZN” DE UN SFERT DE MILION €!)

Bianca Drăgușanu, adepta bijuteriilor pe patru roți

Știm că diva iubește luxul și important este că și-l permite! Astfel, nu de puține ori a fost surprinsă la volanul unor bolizi cu muulți cai putere cu care a făcut ravagii pe străzile Capitalei. Lamborghini Urus, Bentley Bentayga sau Mercedes GLE 400 AMG sunt doar câteva dintre mașinile care i-au trecut prin mână Biancăi Drăgușanu. Mai multe imagini cu vedeta și Gabi Bădălău din Rolls Royce vedeți în galeria foto.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.