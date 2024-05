Se gonflează la 45 de ani! Amânările au luat sfârșit: bustul vedetei TV Roxana Ciuhulescu ”explodează”!

Roxana Ciuhulescu este o femeie asumată și, în momentul în care nu se mai simte bine în pielea ei…acționează. Așa a făcut-o și în urmă cu 5 ani, când a apelat la blefaroplastie, intervenția la nivelul pleoapelor care i-a schimbat viața în bine. De data aceasta, fosta concurentă de la Survivor are în plan o operație la nivelul bustului, dorință pe care o are de mai mulți ani, dar pe care a tot amânat-o. Și-a anunțat deja soțul că va trece la fapte, după cum ne-a mărturisit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Roxana Ciuhulescu și-a dorit dintotdeauna un bust mai voluptuos, iar principalul reper a fost și a rămas cel al Nicoletei Luciu. Și se pare că vedeta îl va avea cât de curând. Fosta prezentatoare TV ne-a spus și ce hotărâre a luat în legătură cu problemele de sănătate de la nivelul genunchiului, cu care s-a ales în urma participării la Survivor 2022.

Roxana Ciuhulescu: “A fost o operație pe care nu am regretat-o”

CANCAN.RO: Ce părere ai despre intervențiile estetice?

Roxana Ciuhulescu: După ce l-am născut pe Cezar, copilul meu cel mic în 2018, în 2019 am făcut operație de blefaroplastie, augmentarea pleoapelor. Eram foarte obosită. Bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, a murit la 87 de ani și mă uitam înainte să moară că la pleoape arăta cred că mai bine ca mine. Din cauza probabil a variațiilor în greutate, habar nu am, din perioada sarcinii, mi-au căzut foarte tare pleoapele și am ajuns la Elena Martin, care mi-a făcut această augmentare și m-am simțit extraordinar. Ca să nu mai spun că a întins și din riduri, a fost o operație pe care nu am regretat-o.

Dacă mă întrebi la modul generalist ce părere am despre oprerații estetice, pot să spun felicitări tuturor doamnelor care recurg la asemenea operații. Ar trebui să le bat obrazul celor care arată cu degetul către cele care au făcut-o, probabil că multe râvnesc la treaba asta. Da, mi se pare normal, suntem în secolul 21, iar operațiile estetice nu mai sunt un subiect tabu.

Roxana Ciuhulescu: “Mi-aș dori un bust așa mai a la Nicoleta Luciu!”

CANCAN.RO: Ce ți-ai mai dori să îți faci?

Roxana Ciuhulescu: Mi-aș dori un bust așa mai a la Nicoleta Luciu! Dar never says never.

CANCAN.RO: Soțul ce părere are sau nu știe de această dorință a ta?

Roxana Ciuhulescu: Ba da, știe, noi, în primul rând, suntem cei mai buni prieteni. Până acum m-am tot gândit, a fost o perioadă în care oricum nu aș fi vrut să o fac pentru că Cezar a fost micuț și nu am vrut să sacrific această perioadă, pentru că a avut nevoie de mine să îl iau în brațe, să îl drăgălesc, dar acum, cine știe!?

CANCAN.RO: Deci soțul te încurajează să faci acest pas?

Roxana Ciuhulescu: Soțul? Da, cum m-a încurajat săracul, deși nu a vrut, să mă duc la Survivor, știe că dacă îmi pun ceva în cap, eu mă duc, eu fac, și atunci mai bine să fie de acord cu mine decât să fie împotriva mea.

Amână operația la genunchi: “Recuperarea este îndelungată”

CANCAN.RO: Care este situația la genunchi? Urma o intervenție chirurgicală, ai amânat-o?

Roxana Ciuhulescu:Am lăsat-o baltă ca să spun pe scurt. Este în aceeași situație, sunt cu ligamentul încrucișat rupt, dar fac în continuare sport, chiar am jucat acum finala campionatului național de catchball, fac sport, mai ales catchball-ul îl fac întotdeauna cu orteze, dar merg la sală, fac cycling , Zumba, fac diferite clase și sunt super ok. Am stat și m-am gândit și am consultat și alți medici. Sincer, nu sunt dispusă să fac acum operația. Este foarte complicată, de schimbare a ligamentului, recuperarea este îndelungată. Atâta vreme cât încă pot să fac sport și să merg e ok.

