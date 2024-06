Teo Trandafir, suspectă de cancer?! Dezvăluiri de ultimă oră: ”Nu am mai povestit-o nimănui!”

Teo Trandafir (55 de ani) este una dintre vedetele TV care au ales să își deschidă sufletul, de-a lungul anilor, în fața telespectatorilor. Prezentatoarea TV a expus, în cadrul podcastului pe care îl moderează, o situație pe care apropiații o cunosc. A fost suspectă de cancer, iar totul pornise de la o pată care i-a apărut pe corp. După un set de analize trimise în Germania, a aflat că situația nu este favorabilă. A trecut printr-o operație, apoi a avut o perioadă de recuperare. Iată mai jos ce a povestit vedeta.

Teo Trandafir a expus o situație pe care a trăit-o, pe timpul când prezenta emisiunea pe micile ecrane. La momentul acela, un control dermatologic normal avea să îi tulbure liniștea. Medicul care a efectuat controlul a sesizat o pată pe corp. I-a recomandat să trimită analize în Germania. Când au venit rezultatele, vedeta a aflat că ar putea fi suspectă de o boală gravă, și anume cancerul.

Întreaga poveste a fost expusă de vedetă, după ce Cristi Brancu, prezentatorul Exclusiv VIP, a adus în atenție o situație trăită de Monica Tatoiu. În urmă cu mulți ani, femeia de afaceri a primit un verdict nefericit din partea medicilor. Însă, ulterior, s-a dovedit că verdictul era fals, cel puțin în cazul ei, deoarece au fost inversate analizele.

A fost supusă unei intervenții în zona spatelui și să fie, apoi, nevoită să poarte un leucoplast de dimensiuni mari. A mărturisit, în podcastul său, că a trăit o „viață de coșmar” la momentul respectiv, iar timp de două săptămâni s-a gândit la familia ei și cum o să decurgă recuperarea.

„Am pățit chestia asta, nu am mai povestit-o nimănui, o știu doar apropiații mei. M-am dus la un control dermatologic normal și aveam o pată. Mie vienezii, acum mulți ani, mi-au zis să o scot. Era pe spate. Am zis că o las acolo. Am semnat că nu se scoate. Când o vede dermatologul meu, m-a pus să trimit analize în Germania și mi-a zis că nu e bine.

Prima întrebare pe care i-am pus-o medicului a fost «O să pot munci?». Îmi aduc aminte perfect. M-a operat doctorul, a mai trimis o dată analizele în Germania. Alea două săptămâni de așteptare… Cine îmi crește mie copilul? Ce mă fac eu, acum? Intram în emisiune, în spatele meu, leucoplastul care era mare. Fă duș cu el… aveam o viață de coșmar. La serviciu eram pe relax”, a povestit Teo Trandafir, în podcast.