Cât de bolnav era Nicolae Ceaușescu în ’89, de fapt. Nepotul fostului dictator dezvăluie cine a vrut să-l înlăture de la putere

În cea mai recentă ediție ALTCEVA CÂNDVA, gazda Adrian Artene v-a prezentat detalii complet neștiute despre viața fostului șef al statului. Nicu Ceaușescu a făcut lumină în ceea ce privește legendele care au apărut despre Nicolae Ceaușescu de-a lungul timpului și a făcut dezvăluiri despre intimitatea dictatorului român.

Nicu, fiul lui Ion Ceaușescu, cel mai mic dintre frații fostului lider comunist, își propune să clarifice legendele care au circulat de-a lungul timpului și să le demonteze într-un material exclusiv din seria ALTCEVA CÂNDVA, prezentat de Adrian Artene.

CITEȘTE ȘI: Folosea sau nu Nicolae Ceaușescu o dublură, de teama unui asasinat?! Nepotul fostului dictator face dezvăluiri la ALTCEVA CÂNDVA

S-a spus că, înainte de Revoluția din 1989, Ceaușescu ar fi fost diagnosticat cu o boală gravă și nu ar mai fi avut decât un an de trăit. Astăzi, nepotul său vorbește despre acest subiect și dezvăluie cine ar fi dorit să-l înlăture de la putere.

Nicu Ceaușescu a demontat zvonurile potrivit cărora Nicolae Ceaușescu ar fi fost grav bolnav înainte de Revoluție și că medicii i-ar fi prezis că mai avea doar un an de trăit. Acesta a explicat că fostul lider comunist suferea de afecțiuni comune vârstei, precum diabet, hipertensiune sau probleme de prostată, dar acestea erau ținute sub control cu ajutorul unei echipe medicale dedicate.

De asemenea, Nicu Ceaușescu a subliniat că dictatorul român beneficia de îngrijirea celor mai buni specialiști din România, iar regimul său alimentar era atent monitorizat. În locuința acestuia se afla permanent un medic de la Sanepid, însă nu din teama unei posibile otrăviri, ci pentru a verifica dacă alimentele nu erau contaminate accidental.

Nicu Ceaușescu: Cu certitudine erau bolile vârstei, pentru că era deja un om la o anumită vârstă, afecțiuni pe carevfoarte multă lume le are acum că am ajuns și eu aproape. Am și eu diabet, am hipertensiune, am colesterol. Deci astea sunt inerente și poate și cei mai tineri. Am văzut acolo unde merg la centru de diabet oameni foarte tineri și femei în special. Multe într-un hal mult mai rău decât sunt eu. Da, să spunea că avea probleme cu prostata. Toți bărbații la o anumită vârstă au probleme cu prostata. Nea mitică Dragomir, un om deosebit de care mă leagă foarte multe amintiri și am o afecțiune deosebită, este și un mare povestitor, un nepot al lui Ion Creangă. Dar de aici până la a da un verdict că mai ai un an de trăit. Asta niciunui bolnav în ultima fază de cancer nu poți să-i spui că mai are o lună sau șase luni sau un an. Dar, erau boli care să țin în frâu și cu care trăiesc oamenii. Ori din punctul ăsta de vedere, în calitatea pe care o avea, avea o echipă de medici, în afară de faptul că toate somitățile medicinei românești, care s-au vopsit imediat în 90, făceau consult, știu că făceau consult și își punea fiecare în domeniul lui părerea despre regimul de viață pe care trebuie să-l aibă și despre medicație.

Avea obligatoriu, în casă avea un medic de la Sanepid care verifica alimentele. Nu să nu fie otrăvit, să nu fie contaminate, pentru că suntem oameni. Alimentele respective nu veneau de undeva, dintr-un vid. Erau manipulate și fabricate de oameni.