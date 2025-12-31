Cătălin Măruță și Andra, în vizită la un celebru antrenor român: ”Sunt un om bogat”

Cătălin Măruță, Andra și copiii lor, Eva și David, au ales să fie de sărbători în Marbella, acolo unde dețin o casă de vacanță. Cunoscutul prezentator și familia lui i-au făcut o vizită lui Ioan Andone, cu care sunt vecini. Momentul a fost imortalizat și pe rețelele de socializare.

Cătălin Măruță și Andra au stabilit, de-a lungul timpului, o legătură frumoasă cu Ioan Andone și soția lui, Simona, cu care se întâlnesc ori de câte ori au ocazia. Acum, în prag de Revelion, au decis să ia masa împreună. Au stat la povești timp de câteva ore, dar și-au făcut amintiri cât pentru o viață.

„Sunt un om bogat: am familia sănătoasă și prieteni frumoși. De sărbători, am primit o colindă specială de la familia Măruță. Vă dorim și vouă momente deosebite alături de cei dragi”, a scris Ioan Andone, pe pagina sa de Instagram.

Ioan Andone deține o casă în Spania

Ioan Andone a decis să schimbe peisajul și s-a mutat în Spania. Antrenorul e fericit în casa lui din Marbella, unde și factura la curent vine mai mică decât în România. Acolo, Ioan Andone are o anumită rutină, cu plimbări dese, cu vizite la sală.

„La Marbella, când mă trezesc, beau o cafea și mă duc pe malul mării la o plimbare, pentru că am un cățel. Fac o plimbare de o oră, o oră și jumătate, sunt cam 10 kilometri. După aceea, mă duc la sală. Sunt în centrul orașului, acolo locuiesc. Am mai avut un apartament pe care l-am vândut și mi-am cumpărat casa asta, la 7 kilometri de centrul din Marbella, în Elviria. Apoi am întâlniri cu diferiți prieteni. Mai văd case, mă mai roagă un prieten, mă duc și îi spun părerea. Cu românii îmi petrec marea majoritate a timpului, dar am și prieteni spanioli. M-am apucat și de golf de anul trecut. Cu profesor, acum sunt la început, ca să învăț. În plus, mă duc la Sevilla, am anumite zile, merg la Madrid la meciuri, merg cu trenul, mă organizez. Acum mă bucur că Malaga o să aibă echipă bună, am înțeles că familia regală a Qatarului va cumpăra clubul, așa a apărut în presa de acolo. Malaga e foarte aproape de noi, la 40 de kilometri, deci susținătorul echipei Malaga”, declara Ioan Andone pentru Cancan.

