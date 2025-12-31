Acasă » Știri » Cătălin Măruță și Andra, în vizită la un celebru antrenor român: ”Sunt un om bogat”

Cătălin Măruță și Andra, în vizită la un celebru antrenor român: ”Sunt un om bogat”

De: Simona Tudorache 31/12/2025 | 09:13
Cătălin Măruță și Andra, în vizită la un celebru antrenor român: ”Sunt un om bogat”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cătălin Măruță, Andra și copiii lor, Eva și David, au ales să fie de sărbători în Marbella, acolo unde dețin o casă de vacanță. Cunoscutul prezentator și familia lui i-au făcut o vizită lui Ioan Andone, cu care sunt vecini. Momentul a fost imortalizat și pe rețelele de socializare.

Cătălin Măruță și Andra au stabilit, de-a lungul timpului, o legătură frumoasă cu Ioan Andone și soția lui, Simona, cu care se întâlnesc ori de câte ori au ocazia. Acum, în prag de Revelion, au decis să ia masa împreună. Au stat la povești timp de câteva ore, dar și-au făcut amintiri cât pentru o viață.

„Sunt un om bogat: am familia sănătoasă și prieteni frumoși. De sărbători, am primit o colindă specială de la familia Măruță. Vă dorim și vouă momente deosebite alături de cei dragi”, a scris Ioan Andone, pe pagina sa de Instagram.

Ioan Andone deține o casă în Spania

Ioan Andone a decis să schimbe peisajul și s-a mutat în Spania. Antrenorul e fericit în casa lui din Marbella, unde și factura la curent vine mai mică decât în România. Acolo, Ioan Andone are o anumită rutină, cu plimbări dese, cu vizite la sală.

„La Marbella, când mă trezesc, beau o cafea și mă duc pe malul mării la o plimbare, pentru că am un cățel. Fac o plimbare de o oră, o oră și jumătate, sunt cam 10 kilometri. După aceea, mă duc la sală. Sunt în centrul orașului, acolo locuiesc. Am mai avut un apartament pe care l-am vândut și mi-am cumpărat casa asta, la 7 kilometri de centrul din Marbella, în Elviria. Apoi am întâlniri cu diferiți prieteni. Mai văd case, mă mai roagă un prieten, mă duc și îi spun părerea. Cu românii îmi petrec marea majoritate a timpului, dar am și prieteni spanioli. M-am apucat și de golf de anul trecut. Cu profesor, acum sunt la început, ca să învăț. În plus, mă duc la Sevilla, am anumite zile, merg la Madrid la meciuri, merg cu trenul, mă organizez. Acum mă bucur că Malaga o să aibă echipă bună, am înțeles că familia regală a Qatarului va cumpăra clubul, așa a apărut în presa de acolo. Malaga e foarte aproape de noi, la 40 de kilometri, deci susținătorul echipei Malaga”, declara Ioan Andone pentru Cancan.

Foto: Instagram

Citește și: Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. „Eu făceam plângere la compania aeriană”

Citește și: Poza zilei | Cum arăta Andra Măruță în urmă cu 25 de ani: ținute sexy și atitudine de divă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie 2025
Știri
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie 2025
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare
Știri
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta” și vandalizate. Vor intra în circulație în 2026?
Gandul.ro
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot...
FOTO. Simona Halep a dezvăluit cine i-a fost, de fapt, alături după retragerea din tenis
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep a dezvăluit cine i-a fost, de fapt, alături după retragerea...
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
„Urmașa” Simonei Halep se retrage din tenis la doar 17 ani, după ce a fost exclusă din lotul național
Prosport.ro
„Urmașa” Simonei Halep se retrage din tenis la doar 17 ani, după ce a fost...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile unei alianțe renăscute ce ar putea distruge mișcarea MAGA
Digi24
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile...
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
Promotor.ro
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta” și vandalizate. Vor intra în circulație în 2026?
Gandul.ro
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta”...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie ...
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie 2025
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare
Dublă tragedie de Anul Nou! Doi tineri au murit, după ce un șofer de camion nu s-a asigurat
Dublă tragedie de Anul Nou! Doi tineri au murit, după ce un șofer de camion nu s-a asigurat
Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați 2 chibrituri, pentru a transforma 906 în cel mai mare număr ...
Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați 2 chibrituri, pentru a transforma 906 în cel mai mare număr cu putință
Horoscop Rac 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor ...
Horoscop Rac 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
În ce culoare trebuie să te îmbraci în noaptea de Revelion, în funcție de zodia ta, pentru a avea ...
În ce culoare trebuie să te îmbraci în noaptea de Revelion, în funcție de zodia ta, pentru a avea noroc tot anul 2026
Vezi toate știrile
×