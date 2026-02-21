Acasă » Știri » Categoria de pensionari din România care pierd 100 lei la pensie. Cine se încadrează

Categoria de pensionari din România care pierd 100 lei la pensie. Cine se încadrează

21/02/2026 | 09:59
Anunț important pentru o anumită categorie de pensionari. Cine se încadrează în rândul celor care vor pierde 100 de lei/lună? Banca Națională a României (BNR) vine cu prognoze sumbre pentru 2026.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit prognoza de inflație pentru anul 2026. Prețurile vor continua să crească în prima parte a anului, însă ritmul de scumpire ar trebui să se mai domolească spre finalul lui 2026.

Pensionarii care vor pierde 100 de lei la pensie

Pensiile românilor vor rămâne la aceeași valoare pe hârtie, în teorie, însă inflația reduce puterea banilor de cumpărare. Cu alte cuvinte, sumele vor fi aceleași, însă seniorii vor avea mai puțini bani disponibili pentru facturi, cumpărături și mâncare.

Spre exemplu, pensionarii care au un venit mediu de 3.100 de lei au pierdut 330 de lei – după ce pensiile au fost indexate de la 1 ianuarie 2025 cu 13%.  Încă 190 de lei au fost pierduți din cauză că pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2026 cu 7%. Cu alte cuvinte, pensiile rămân pe loc, în timp ce inflația crește.

În 2026, seniorii vor mai pierde niște bani de la pensie. BNR a anunțat că inflația pentru acest an este de 4%.

„Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a spus Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR.

Pensionarii care au un venit lunar de 2.000 de lei, în 2026, vor pierde la pensie suma de 80 de lei, iar cei care au 2.500 de lei pensie vor pierde 100 de lei din cauza inflației. Cu cât pensia este mai mare, cu atât suma pierdută crește.

În cazul celor care au o pensie de 3.000 de lei, în 2026 vor pierde suma de 120 de lei. Pensionarii care au un venit lunar de 4.000 de lei vor pierde 160 de lei, iar cei cu o pensie de 5.000 de lei vor primi mai puțin cu 200 de lei.

