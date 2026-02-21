Ora de vară se schimbă mai devreme anul acesta în România. Pe ce dată trebuie să dam ceasurile înainte

Trecerea la ora de vară în 2026 se va produce puțin mai devreme comparativ cu anul anterior. Data exactă a fost deja confirmată, iar specialiștii atrag atenția că această schimbare nu înseamnă doar ajustarea ceasurilor, ci are efecte și asupra organismului, programului zilnic și nivelului de concentrare.

În România, la fel ca în toate statele din Uniunea Europeană, ora de vară începe în ultima duminică din luna martie și se încheie în ultima duminică din octombrie. În 2026, această zi va fi pe 29 martie, în timp ce în 2025 a fost pe 30 martie. Diferența apare din cauza modului în care sunt distribuite zilele în calendar, nu din cauza unei modificări a regulilor existente.

În noaptea în care are loc trecerea la ora de vară, ceasurile vor fi date înainte, astfel că ora 03:00 va deveni ora 04:00. Practic, această ajustare înseamnă că vom dormi cu o oră mai puțin în acea noapte, însă vom beneficia de mai multă lumină naturală seara, în zilele următoare.

Mai multe state au renunțat la schimabrea orei

La nivel global, tot mai multe state au decis să renunțe la acest sistem. Potrivit datelor publicate de Statista, doar aproximativ 40% dintre țările lumii mai folosesc schimbarea sezonieră a orei, în timp ce majoritatea au ales să păstreze același fus orar pe tot parcursul anului.

Printre țările care nu mai aplică această practică se numără Egipt, Turcia, Armenia, Argentina, Brazilia și Rusia. De asemenea, această modificare nu mai este utilizată în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman, Qatar, Yemen, India, China și Japonia. Cele mai recente state care au renunțat la schimbarea orei sunt Siria, Iran, Iordania și Mexic, ultima modificare fiind aplicată în 2022.

Deși sistemul este încă utilizat în multe regiuni, dezbaterea privind utilitatea lui continuă, iar viitorul acestei practici rămâne incert în numeroase părți ale lumii.

