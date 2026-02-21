Cât plătesc șoferii pentru un litru de motorină pe 21 februarie 2026: diferențe mici între orașe, facturi mari la pompă

Pe 21 februarie 2026, prețurile la benzină și motorină rămân ridicate, dar stabile. Diferențele între orașe sunt reduse, însă costul total al alimentării continuă să pună presiune pe bugetele șoferilor. GPL rămâne cea mai accesibilă opțiune, iar pentru a economisi câțiva zeci de lei la fiecare alimentare, compararea prețurilor între stații devine tot mai importantă.

Diferențe mici între orașe, facturi mari la pompă

Prețurile la carburanți se mențin la cote ridicate în România, iar șoferii resimt din plin costurile fiecărei alimentări. Datele actualizate pentru 20 februarie 2026 arată că benzina se apropie de 7,80 lei/l în marile orașe, motorina depășește pragul de 8 lei/l, iar GPL rămâne semnificativ mai accesibil. Diferențele dintre orașe sunt reduse, însă impactul asupra bugetului lunar rămâne considerabil.

Prețuri medii la pompă în marile orașe

În principalele centre urbane din țară, nivelurile orientative ale prețurilor sunt următoarele:

București

Benzină: aproximativ 7,75 lei/l

Motorină: aproximativ 8,07 lei/l

GPL: aproximativ 3,84 lei/l

Cluj-Napoca

Benzină: aproximativ 7,69 lei/l

Motorină: aproximativ 7,99 lei/l

GPL: aproximativ 3,94 lei/l

Timișoara

Benzină: aproximativ 7,76 lei/l

Motorină: aproximativ 8,07 lei/l

GPL: aproximativ 3,84 lei/l

Iași

Benzină: aproximativ 7,77 lei/l

Motorină: aproximativ 8,07 lei/l

GPL: aproximativ 3,99 lei/l

Constanța

Benzină: aproximativ 7,78 lei/l

Motorină: aproximativ 8,06 lei/l

GPL: aproximativ 3,97 lei/l

În general, variațiile sunt de doar câțiva bani pe litru între orașe sau chiar între stații din același oraș. Totuși, la un rezervor plin, diferențele pot deveni vizibile.

Unde sunt cele mai mici prețuri

Conform datelor de piață actualizate, cele mai mici tarife pot fi găsite în anumite stații din orașe mari sau în zone periurbane.

Benzina standard poate coborî spre 7,69–7,76 lei/l.

Motorina standard ajunge în unele cazuri la aproximativ 7,54 lei/l.

GPL-ul poate fi găsit la aproximativ 3,75 lei/l în anumite stații.

Rețelele mari precum Gazprom, Lukoil, OMV, Petrom sau Rompetrol își actualizează zilnic prețurile, iar diferențele pot apărea în funcție de zonă, concurență și politica comercială.

Tendințe recente pe piața carburanților

Prețurile la carburanți în România rămân ridicate comparativ cu anii anteriori. Creșterea accizelor și evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului contribuie la menținerea acestor niveluri.

În ultimele săptămâni, fluctuațiile au fost moderate, fără salturi bruște. Benzina și motorina se mențin peste praguri psihologice importante, în timp ce GPL continuă să fie alternativa preferată de șoferii care urmăresc reducerea costurilor.

Cât costă un plin în februarie 2026

Pentru un rezervor mediu de 50 de litri, costurile sunt următoarele:

Benzină: aproximativ 387 lei

Motorină: aproximativ 404 lei

GPL: aproximativ 192 lei

Diferența este semnificativă, mai ales pentru cei care alimentează frecvent. În cazul utilizatorilor de GPL, economiile pot ajunge la peste 200 de lei la fiecare plin comparativ cu motorina.

CITEȘTE ȘI: Ministrul Mediului a făcut anunțul despre programul Casa Verde Fotovoltaice. Ce se va întâmpla anul acesta

ANAF a făcut anunțul. Cine nu va mai putea să înființeze firme în România