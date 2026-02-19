Acasă » Știri » ANAF a făcut anunțul. Cine nu va mai putea să înființeze firme în România

De: David Ioan 19/02/2026 | 18:47
Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a anunțat că instituția pregătește modificări importante privind accesul la înființarea de noi firme în România.

ANAF analizează schimbarea cazierului fiscal astfel încât persoanele care au administrat repetat societăți ajunse în insolvență să nu mai poată deschide alte companii.

Potrivit președintelui ANAF, instituția urmărește să limiteze un fenomen tot mai des întâlnit, în care administratori ai unor firme acumulează datorii, apoi vând societățile pentru a evita răspunderea legală.

„Vedem în zona publică acum cetățeni care administrează o societate și după aceea o vând și au reușit ei să scape de datorie. Este o problemă falsă pe care încearcă să o inducă acești cetățeni, crezând că, dacă îți vinzi firma pe perioada cât a fost administrată de tine, tu scapi de răspunderea de administrator care e prevăzută în lege.”, explică Adrian Nica.

Acesta a subliniat că ANAF urmărește deja astfel de situații și aplică măsuri de atragere a răspunderii personale.

„La nivelul ANAF, pentru toți cetățenii care își vând firma cu datorii unei persoane, poate un străin, ANAF analizează informațiile în aceste baze de date pe care le are despre firmă și atrage răspunderea personală administratorului care crede că a scăpat de problemă. O să vedeți din ce în ce mai multe atrage astfel de răspunderi”.

În acest context, instituția ia în calcul introducerea unor criterii suplimentare în cazierul fiscal, astfel încât persoanele cu un istoric repetat de insolvențe să fie împiedicate să înființeze noi firme.

„În zona asta a trebuit să acționăm mai puternic și să venim în plus de măsurile de atragere a răspunderii și cu măsuri asiguratorii, ca să descurajăm acest tip de comportament.”, precizează Adrian Nica.

Șeful ANAF a explicat că astfel de administratori creează probleme nu doar pentru stat, ci și pentru partenerii comerciali.

„Pentru că o persoană care-și vinde firma și are datorii, nu are datorii numai la ANAF, are datorii și față de alți parteneri. El nu păcălește doar ANAF-ul. El este o persoană problematică pentru întreg mediul economic în care acționează.”

Acesta a adăugat că instituția analizează posibilitatea de a introduce restricții clare pentru persoanele care au administrat numeroase firme ajunse în insolvență.

„El stă și se prezintă ca un om de afaceri, derulează business, semnează contracte doar cu scopul de a înșela pe toată lumea. Și aici ANAF-ul analizează și în cel mai scurt timp o să venim cu material și către mediul de afaceri, poate să întărim puțin condițiile din cazierul fiscal de înființare de firmă.”

În continuare, Adrian Nica a detaliat direcția analizată:

„Adică, dacă tot ai fost administrator la șapte-nouă firme, care toate au intrat în insolvență, toate au fost vândute, să nu mai poți să faci o nouă firmă. Analizăm această posibilitate.”

Propunerea urmează să fie discutată cu reprezentanții mediului de afaceri, pentru a stabili criterii aplicabile pe domenii specifice.

Președintele ANAF a explicat că analiza internă a identificat un număr foarte mare de firme care au generat datorii nerecuperabile.

„Ce am făcut în toată această perioadă? Am luat și am identificat care sunt firmele care au generat aceste arierate. Am identificat 600 și ceva de mii de firme. După aceea, am venit și am luat cine este administratorul, cine este acționarul care se află în spatele acestor firme.

Și constatăm că apare acest profil care are 7, 9, 15 firme, în ultimii 3 ani, în insolvență, care nu face altceva decât să înșele pe toată lumea, care este toxic și pentru mediul de afaceri, iar el nu este sancționat când își face o nouă firmă.

Și vrem să sancționăm acest tip de comportament, iar partea aceasta, cum o să punem în cazierul fiscal, aici ne-am gândit în primă fază.

E o primă dezbatere (…) O să discutăm alături de mediul de afaceri, poate pe domeniul să venim acolo cu criterii specifice. Să putem să-i spunem legal și frumos: domnule, tu nu mai poți să-ți faci o firmă”, a transmis președintele ANAF.

