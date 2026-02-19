Acasă » Știri » Cine trebuie să deszăpezească o stradă privată, de fapt. Ce prevede legea

De: David Ioan 19/02/2026 | 19:26
În România, situația străzilor private ridică deseori întrebări atunci când vine vorba despre deszăpezire, mai ales în zonele rezidențiale noi, unde drumurile nu au fost încă predate primăriei.

Mulți proprietari presupun că autoritățile locale sunt obligate să intervină, însă legislația este clară: dacă strada este privată, responsabilitatea deszăpezirii nu revine primăriei, ci exclusiv celor care dețin sau folosesc drumul.

Străzile private nu intră în obligațiile serviciilor publice de gospodărire, deoarece acestea sunt destinate strict domeniului public. Prin urmare, utilajele primăriei pot interveni doar în mod excepțional, la cerere și contra cost, sau deloc, în funcție de regulamentele locale.

Responsabilitatea principală aparține proprietarilor de drept ai drumului. Dacă strada este intabulată ca proprietate privată, cei care figurează în acte sunt obligați să asigure atât deszăpezirea, cât și combaterea poleiului.

Această obligație derivă din dreptul de proprietate, care nu înseamnă doar beneficii, ci și sarcini legale privind întreținerea și siguranța. În practică, proprietarii pot organiza intervențiile pe cont propriu sau pot contracta firme specializate, costurile fiind împărțite între ei.

Prevederile legii despre deszăpezirea străzilor private

În multe cazuri, proprietarii se asociază informal sau formal pentru a gestiona aceste aspecte, mai ales în zonele unde strada deservește mai multe imobile.

Ce prevede legea

În ansamblurile rezidențiale sau pe străzile private utilizate de mai multe locuințe, responsabilitatea este de obicei preluată de asociația de proprietari sau de administratorul desemnat.

Aceștia gestionează fondurile comune și se ocupă de contractarea serviciilor de deszăpezire. În lipsa unei asociații, locatarii trebuie să se organizeze între ei, deoarece legea nu obligă primăria să intervină pe un drum care nu se află în domeniul public.

De altfel, multe primării refuză explicit să deszăpezească străzi private tocmai pentru a evita cheltuieli nejustificate din bugetul local.

Pe lângă obligațiile colective, fiecare proprietar are și o responsabilitate individuală. Conform regulilor locale de gospodărire, proprietarii de case trebuie să curețe zăpada din dreptul locuinței lor, inclusiv trotuarul adiacent, dacă acesta există.

Această obligație este valabilă indiferent dacă strada este publică sau privată, deoarece ține de siguranța pietonilor și de prevenirea accidentelor. În cazul parcărilor private sau al acceselor individuale, proprietarul este singurul responsabil pentru menținerea lor în stare practicabilă.

