Iulia Vântur trece prin momente grele! Tatăl lui Salman Khan, internat de urgență la Terapie Intensivă

Momente dificile pentru Iulia Vântur, după ce tatăl partenerului său, celebrul actor Salman Khan, a ajuns de urgență la spital. Starea de sănătate a cunoscutului scenarist a stârnit îngrijorare în familie, iar apropiații îi sunt alături în această perioadă delicată.

Salim Khan a fost internat la Spitalul Lilavati din Mumbai, după ce a suferit o hemoragie cerebrală. Medicii au intervenit rapid și au efectuat o procedură specială pentru evaluarea vaselor de sânge, după care l-au transferat la terapie intensivă. Chiar dacă starea sa este considerată stabilă, evoluția rămâne imprevizibilă, motiv pentru care medicii continuă evaluările și tratamentul în regim de terapie intensivă.

Vestea internării a mobilizat rapid familia. Salman Khan a fost prezent de mai multe ori la spital pentru a-i fi alături tatălui său, iar apropiații au venit, de asemenea, să îl viziteze și să îi ofere sprijin. În aceste momente dificile, și Iulia Vântur i-a fost alături partenerului său, demonstrând legătura apropiată pe care o are cu familia acestuia.

Salim Khan este o personalitate respectată în industria cinematografică indiană, fiind autorul unor scenarii care au influențat profund filmul comercial hindi.

Ce spunea Iulia Vântur despre Salim Khan

În urmă cu câteva luni, Iulia Vântur i-a transmis un mesaj emoționant de ziua de naștere lui Salim Khan, arătând cât de important este acesta pentru ea. Vedeta l-a descris drept o persoană specială în viața sa, un sprijin și o sursă constantă de inspirație, exprimându-și recunoștința și afecțiunea.

„La mulți ani celui mai preferat om din viața mea, Salim Khan:

un tată, un profesor, un prieten, o sursă de inspirație, o motivație, un om care crede, un sprijin, o binecuvântare în viața mea. Sunt profund recunoscătoare. Iubiți-vă unii pe alții sau veți pieri! Fie ca inima ta să fie mereu plină de iubire, fericire și compasiune și să continui să inspiri și să binecuvântezi cât mai mulți oameni prin înțelepciunea și puterea ta. Te iubesc”, a scris Iulia Vântur pe rețelele de socializare.

