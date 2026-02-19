Acasă » Știri » Când se va deschide magazinul ATAC din Drumul Taberei. A fost făcut anunțul oficial

De: David Ioan 19/02/2026 | 21:44
Auchan România a confirmat data deschiderii celui de-al doilea magazin ATAC din Capitală, amplasat în cartierul Drumul Taberei, în spațiul unde a funcționat unul dintre cele mai cunoscute supermarketuri ale zonei.

Noul magazin va fi inaugurat pe 5 martie, la ora 10.00, marcând revenirea la viață comercială a unei locații cu tradiție pentru locuitorii cartierului.

Clădirea în care va funcționa ATAC a găzduit timp de mulți ani supermarketul Billa, considerat un reper pentru Drumul Taberei încă din perioada în care lanțul a intrat pe piața locală. După achiziția rețelei Billa de către Carrefour, în 2015, magazinul a fost transformat în Carrefour Market.

Acesta și-a încetat activitatea în toamna anului 2023, retailerul anunțând atunci o închidere pe termen nedeterminat, fără a oferi detalii privind o eventuală redeschidere.

Noul magazin ATAC este situat vizavi de hipermarketul Auchan Drumul Taberei, ceea ce transformă zona într-un punct comercial important pentru retailer. În apropiere se află și un magazin MyAuchan, amplasat în stația Petrom din zonă, consolidând prezența companiei în cartier.

Conceptul ATAC este gândit ca un format simplificat, orientat către cumpărături rapide și prețuri accesibile. Magazinele funcționează într-un regim de tip hiper-discount, cu accent pe eficiență și o selecție de produse adaptată nevoilor de zi cu zi.

Rețeaua ATAC este deja prezentă în mai multe orașe din țară, precum Brașov, Galați, Târgu Mureș, Ploiești, Satu Mare, Sibiu și Timișoara, alături de București. În total, aceste unități însumează aproximativ 850 de angajați.

Auchan România continuă să își extindă portofoliul, care numără în prezent peste 470 de magazine la nivel național. Rețeaua include 26 de hipermarketuri clasice, opt hipermarketuri ATAC Hiper Discount, nouă supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine MyAuchan – majoritatea situate în stațiile Petrom –, peste 40 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și platforma online auchan.ro.

