Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România

LIDL anunță o nouă serie de reduceri valabile în toate magazinele din România în perioada 19–22 februarie.

Oferta acoperă o gamă variată de produse, de la carne proaspătă și lactate, până la dulciuri, gustări și băuturi.

Cea mai mare reducere de la LIDL

Retailerul continuă să atragă clienții cu discounturi semnificative, iar lista promoțiilor din această săptămână este una dintre cele mai consistente de până acum.

Printre cele mai căutate produse se numără carnea proaspătă. Ceafa de porc fără os, feliată, are o reducere de 23%, ajungând la 2,49 lei per 100 g. Antricotul de vită Uruguay din gama Deluxe este redus cu 16%, fiind disponibil la 14,99 lei per 100 g.

Coastele de porc marinate sunt listate la 2,69 lei per 100 g, în limita stocului, iar chiftelele de porc Periș costă 12,99 lei pentru 500 g. Pulpele superioare de pui dezosate și fără piele sunt disponibile la 2,59 lei per 100 g.

La categoria mezeluri și preparate, costița de porc fiartă Baroni are o reducere de 20%, ajungând la 3,19 lei per 100 g. Ceafa sau cotletul țărănesc din gama Cămara Noastră este redus cu 20%, fiind disponibil la 4,19 lei per 100 g.

Șunca de porc feliată Dulano costă acum 8,49 lei pentru 200 g, iar salata cu icre de crap și ceapă este redusă cu 24%, ajungând la 6,49 lei per 100 g.

Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi

Lactatele beneficiază și ele de prețuri speciale. Brânza Gouda Pilos este redusă cu 22%, ajungând la 13,49 lei pentru 400 g. Laptele bătut Pilos costă 4,29 lei litrul, iar cașcavalul Brădet afumat este disponibil la 10,49 lei pentru 300 g. Iaurtul cremos de bivoliță are o reducere de 20%, fiind listat la 5,29 lei pentru 250 g.

Cea mai mare reducere din această perioadă este aplicată smoothie-ului High Protein Solevita, disponibil în mai multe sortimente. Prețul scade de la 8,99 lei la doar 6,49 lei, ceea ce reprezintă un discount de 27%.

Acest smoothie devine fără îndoială produsul vedetă al catalogului și totodată unul dintre cele mai avantajoase articole din oferta curentă.

Reducerile continuă și la alte produse populare. Creveții prefierți și decorticați Nautica sunt reduși cu 22%, ajungând la 10,49 lei per 100 g. Ciocolata cu alune întregi Fin Carré costă acum 4,99 lei pentru 100 g, iar biscuiții Crackers Snack Day sunt disponibili la 3,89 lei pentru 300 g. Mierea de tei Savori din Stup are o reducere de 25%, ajungând la 18,99 lei pentru 900 g.

La băuturi, berea Radler Perlenbacher este redusă cu 26%, ajungând la 2,19 lei pentru 0,5 L. Băutura spumantă fără alcool Burg Schöneck are o reducere de 27%, fiind disponibilă la 12,99 lei, iar vinul petiant roșu dulce Bonaga Lambrusco costă acum 14,99 lei.

