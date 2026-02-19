Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!

Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO ţi-a pregătit un nou test care să îți testeze spiritul de observație, concentrarea, atenția la detalii și modul în care creierul tău procesează informațiile vizuale.

Dacă ai ochi ageri și mintea sprintenă, găsește numărul „623” ascuns într-un câmp plin de „628”.

Nu toate numerele din această imagine sunt 628

Modelul repetitiv este creat special pentru a-ți pune la încercare răbdarea și abilitatea de a detecta diferențe subtile într-o imagine care, la prima vedere, pare uniformă.

În fața ta se află o imagine plină de „628”, aranjate ordonat, astfel încât orice abatere să fie greu de observat. Printre ele se ascunde un singur „623”, camuflat perfect. Sarcina pare simplă, dar necesită atenție, concentrare și un ochi bine antrenat.

Acest tip de test îți arată cât de eficient colaborează ochii și creierul atunci când trebuie să identifici un element care nu se potrivește cu restul.

Găsește-l pe cel diferit

Dacă ai reușit să descoperi numărul „623”, înseamnă că ai o percepție vizuală excelentă și un simț al detaliului peste medie.

Dacă nu, nicio problemă. Iată soluţia:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

TEST IQ | Dacă 13+6=16, 22+4=24, 80+2=82, atunci cât face 67 + 8 = ?