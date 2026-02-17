Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 8 + 9 = 0

17/02/2026
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență exclusiv pentru genii! Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta 8 + 9 = 0. Crezi că te descurci? Dacă da, spor la treabă!

Provocarea de astăzi are un nivel de dificultate mai ridicat și necesită concentrare maximă. Astfel de teste sunt folosite adesea de specialiști pentru a evalua rapid capacitatea de analiză și nivelul de inteligență al unei persoane. Cei care reușesc să găsească soluția sunt considerați excepționali și merită toate felicitările. Crezi că reușești să descoperi ce băț de chibrit trebuie mutat pentru a corecta ecuația 8 + 9 = 0?

Cei care au reușit să găsească soluția corectă pot fi mândri de ei, pentru că testul nu este deloc ușor. Pentru ceilalți, care încă încearcă să descopere trucul, explicația se află în continuare, astfel încât oricine să poată înțelege logica din spatele rezolvării.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația trebuie să muți un singur băț de chibrit vertical de la cifra 8 (astfel încât să devină 9), apoi să îl pui în fața lui (astfel încât să devină -9). Ecuația finală și corectă este: -9+9=0.

Sperăm că v-ați distrat cu aceast test de inteligență. Felicitările se îndreatpă către cei care au reușit să găsescă mutarea corectă. Pentru cei care au fost puși în dificultate, nu este o tragedie. AICI puteți să găsițit mai multe astfel de provocări interesante și captivante.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

Coeficientul de inteligență sau IQ este un scor care se obține în urma participării la teste standardizate, proiectate cu scopul de a măsura abilitățile cognitive ale unei persoane. Aceste teste măsoară capacitatea intelectuală generală sau aptitudinile mentale.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

