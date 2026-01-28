Test de inteligență | În doar 7 secunde, identificați care fată este diferită de toate celelalte

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență care să vă stârnească interesul. Mai exact, în imaginea de mai sus, se află mai multe femei care par identice, însă una dintre ele este diferită față de celelalte. Timpul este limitat: aveți 7 secunde la dispoziție. Mult succes! 3…2…1…Start!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Acestea pot fi găsite sub diferite forme, precum, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice, iluzii optice sau imagini diferite, așa cum este cel pe care îl prezentăm noi astăzi.