Test de inteligență | În doar 7 secunde, identificați care fată este diferită de toate celelalte

De: roxana tudorescu 28/01/2026 | 16:37
Test de inteligență

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență care să vă stârnească interesul. Mai exact, în imaginea de mai sus, se află mai multe femei care par identice, însă una dintre ele este diferită față de celelalte. Timpul este limitat: aveți 7 secunde la dispoziție. Mult succes! 3…2…1…Start!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Acestea pot fi găsite sub diferite forme, precum, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice, iluzii optice sau imagini diferite, așa cum este cel pe care îl prezentăm noi astăzi.

În imaginea de mai sus, puteți observa un număr mare de femei, iar toate par a fi identice. Totuși, una dintre ele este diferită. Astfel, trebuie să urmăriți cu atenție și să încercați să vă dați seama care fată nu seamănă cu celelalte.

Într-adevăr, nu este ușor să deslușiți un astfel de test IQ pentru că este realizat în așa fel încât să joace feste privirii. Așadar, nu mulți oameni reușesc să răspundă corect acestei provocări care testează coeficientul de inteligență.

Îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama ce este în neregulă în imagine. Pentru cei care nu au reușit, avem rezolvarea mai jos.

Rezolvare:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

