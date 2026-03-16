Cine este Antonella Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, și cu ce se ocupă. Povestea lor de dragoste pare desprinsă din filme!

Antonella Roccuzzo este un model și femeie de afaceri argentiniană în vârstă de 38 de ani, cunoscută în special datorită căsătoriei sale cu celebrul fotbalist Lionel Messi. Născută și crescută în Rosario, al treilea oraș ca mărime din Argentina, Antonella a copilărit în aceeași zonă cu viitorul star al fotbalului și viitorul tată al copiilor săi.

Se spune că Antonella și Messi sunt iubiți din copilărie, fiind prezentați unul altuia de prietenul lui Lionel, Lucas Scaglia. Acesta este verișorul lui Roccuzzo și a jucat alături de Messi în echipa de juniori a clubului Newell’s Old Boys.

Antonella Roccuzzo și Messi s-au cunoscut în copilărie

Conform CNN Sports, Messi a fost imediat fascinat de Antonella și a început să petreacă mai mult timp la casa familiei Scaglia pentru a fi mai aproape de ea.

Antonella l-a cunoscut pe Messi înainte ca acesta să devină faimos. În timp ce Lionel s-a mutat în Spania ca adolescent pentru a-și urma cariera fotbalistică, Antonella a rămas în Argentina. Aici a obținut o diplomă de licență în științe umaniste și sociale.

Ulterior, a studiat stomatologia la Universitatea Națională din Rosario, potrivit Vanity Fair España, înainte de a se muta în Spania pentru a fi alături de Messi.

Când au devenit un cuplu Antonella și Messi

Cei doi s-au reîntâlnit ca adulți la începutul anilor 2000 și, deși relația lor a fost inițial ferită de ochii publicului, Messi a confirmat într-un interviu din 2009 că are o relație.

Până în 2010, cuplul era deja confirmat oficial de presă, care a surprins imagini cu ei relaxându-se în Rio de Janeiro.

În 2017, Antonella și Messi s-au căsătorit într-o nuntă grandioasă în Rosario, considerată „nunta secolului în Argentina”. Printre invitați s-au numărat fostul coleg de echipă al lui Messi, Gerard Pique, și fosta sa soție, Shakira.

Câți copii au Antonella Roccuzzo și Lionel Messi

Cuplul are trei fii: Thiago (născut în 2012), Matteo (2015) și Ciro (2018), toți pasionați de fotbal. Thiago, cel mai mare, pare să calce pe urmele tatălui său. Messi și-a sărbătorit nașterea primului său fiu prin tatuaje cu numele și amprentele lui Thiago pe gambe.

„Este cel mai important pentru mine acum. Viața mea s-a schimbat mult în multe privințe. El vine înaintea tuturor lucrurilor. Modul în care văd lucrurile s-a schimbat. Am alte priorități acum”, a declarat Messi despre fiul său în ianuarie 2013, într-un interviu pentru El Periódico de Catalunya.

Carieră și influență publică

Pentru a fi aproape de Messi în perioada în care acesta juca la Barcelona, Antonella s-a mutat în Spania și a devenit un influencer apreciat.

Profilul ei de Instagram a strâns peste 39 de milioane de urmăritori și include colaborări cu branduri precum Tiffany și compania de wellness Alo.

Dragoste și admirație reciprocă

Relația lor rămâne în mare parte privată, însă Messi vorbește întotdeauna cu admirație despre soția sa.

„Adevărul este că admir totul la ea. Are multe calități: felul în care se descurcă zi de zi, personalitatea, starea de spirit mereu bună și modul admirabil în care înfruntă problemele. Este o persoană foarte inteligentă și remarcabilă în toate aspectele vieții”, a declarat Messi pentru Marca în 2019.

Mutarea în Miami și planuri de viitor

În iulie 2023, cuplul s-a mutat în Miami, după ce Messi a semnat cu Major League Soccer, punând capăt unei cariere de 21 de ani la Barcelona și unui sezon la Paris Saint-Germain. Familia a achiziționat o vilă pe malul apei în Fort Lauderdale, evaluată la 11 milioane de dolari, conform The Real Deal.

Într-un interviu din septembrie 2023, Messi a sugerat că cei doi se gândesc și la al patrulea copil.

„Ne-ar plăcea să avem din nou un copil. Nu încercăm activ, dar vom vedea dacă vine o fetiță”, a spus el pentru canalul de streaming OLGA.

Cine este Lionel Messi

Considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume, Messi s-a născut în Rosario și s-a mutat în Spania la 13 ani pentru a semna cu FC Barcelona, debutând în 2004.

A câștigat șapte Baloane de Aur, cele mai multe obținute de un fotbalist, precum și alte numeroase premii, inclusiv șase Ghete de Aur europene. Messi și echipa națională a Argentinei au câștigat Copa América 2021 și Cupa Mondială FIFA 2022, printre multe alte realizări.

Cine este Agustina Gandolfo, soția lui Lautaro Martínez. Momentul de relaxare al cuplului după accidentarea căpitanului lui Inter

Sofia Balbi, dresoarea „vampirului” din Uruguay: iubirea care a îmblânzit bestia Suárez și a traversat două decenii și toate meridianele lumii