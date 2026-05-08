Acasă » Știri » Bancul de weekend | O blondă, răvășită și extenuată, se prezintă la medic

Bancul de weekend | O blondă, răvășită și extenuată, se prezintă la medic

De: Emanuela Cristescu 08/05/2026 | 17:47
Bancul de weekend | O blondă, răvășită și extenuată, se prezintă la medic
Banc weekend/ Sursa foto Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Weekend-ul vine la pachet cu relaxare, chef de glume și câteva minute bune de distracție. Așa că CANCAN.RO le-a pregătit cititorilor un nou banc savuros, perfect pentru finalul de săptămână.

De data aceasta, în centrul atenției este o blondă extenuată, ajunsă direct în cabinetul medicului. Ce urmează? O situație hilară care sigur te va face să râzi cu lacrimi.

O blondă obosită, răvășită, extenuată, merge la doctor:

– Domnule doctor, nu mai știu ce sa mai fac, lângă blocul meu sunt o grămadă de căini. Latră toată noaptea, nu pot sa dorm deloc.

-Nicio problemă, nu sunteți primul caz, luați somniferele astea, or sa va ajute, nu o să mai aveți probleme cu somnul.

Peste două săptămâni, blonda, care arată și mai rău decât prima data, revine in cabinetul medicului. Doctorul se uita la ea perplex:

– Nu înțeleg, ma așteptam să vă văd proaspătă și odihnită.

– Odihnită?!? După ce-alerg toată noaptea după câini? Si când prind cate unul, sa fie el al naibii daca vrea sa înghită pastila!

Banc
Banc. Sursa foto Social media

Americanul și vacanța în România

Un american își face vacanța în România. Merge el ce merge și ajunge la o stână din Ardeal, unde e foarte impresionat de un câine.

-Bade, cât ceri pe câinele ăsta? Aș vrea să-l cumpăr.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 500 de dolari.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 1.000.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 2.000 de dolari pentru el.

-Nu e de vânzare și pace.

Americanul se vede nevoit să renunțe și să își vadă de drum. În aceeași zi, un român de la oraș trece pe la stână și îi place câinele.

-Bade, e de vânzare câinele? Cât îți dau pe el?

-50 de lei, spune ciobanul.

Cel de la oraș îi dă banii și pleacă cu câinele. După ce pleacă, un băiat de la stână îl întreabă pe cioban:

-Păi bine, nene, americanul ți-a oferit 2.000 de dolari și matale ai vândut câinele pe 50 de lei?

-Apăi mă, tu mă crezi pe mine prost? De la oraș se întoarce până diseară. Dar, din America?

Alte bancuri amuzante

La ora de anatomie, Bulă este întrebat de profesoară:

– Ia, să-mi spui tu măi Bulă dacă inima are picioare?

– Are, doamna profesoară.

– Dar cum așa, măi, Bulișor?

– Păi… treceam aseară pe sub fereastra dumneavoastră și am auzit când cineva vă spunea: „inimioară, desfă picioarele”

O doamnă merge la un chirurg estetician pentru un facelift. După consult, doctorul îi spune:

– Avem o nouă procedură. Vă voi monta un mic șurub în vârful capului. De fiecare dată când apare un rid, strângeți șurubul și ridul va dispărea.

– Exact asta îmi doream – zise femeia fericită. Sunt de acord. Să-i dăm drumul!

După șase luni, femeia revine însă în biroul doctorului.

– Cum merge noua procedură, întreabă doctorul.

– E groaznic, zise femeia. Am niște pungi imense sub ochi!

Doctorul o studiază din cap până în picioare și spune:

– Doamnă, acestea nu sunt pungi, sunt sânii dvs… Și dacă nu lăsați șurubul acela în pace, în curând o să aveți și barbă!

VEZI ȘI: BANC | În timp ce examina o femeie, doctorul îi spune
BANCUL ZILEI | Sfințirea apartamentului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Clarissa a murit la 24 de ani din cauza unei erori medicale. Ce s-a întâmplat la spital, după ce a ajuns în stare gravă
Știri
Clarissa a murit la 24 de ani din cauza unei erori medicale. Ce s-a întâmplat la spital, după…
Alertă în România! Mihaela și Teodora, două surori din Iași, au fost date dispărute. Cine le vede, să sune la 112!
Știri
Alertă în România! Mihaela și Teodora, două surori din Iași, au fost date dispărute. Cine le vede, să…
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Mediafax
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Mutare-BOMBĂ! Dăncilă a făcut anunțul: În ce partid vrea să intre fostul premier al României
Gandul.ro
Mutare-BOMBĂ! Dăncilă a făcut anunțul: În ce partid vrea să intre fostul premier...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc și te împing la excese
Adevarul
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc...
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
Digi24
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
Zeci de dosare OZN, publicate de Pentagon
Mediafax
Zeci de dosare OZN, publicate de Pentagon
Parteneri
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor! Aceeași procedură a adus-o și pe Antonia în spital
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor!...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
Click.ro
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge...
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai multe contracte decât numărul salariaților
Digi 24
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai multe contracte...
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
Digi24
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor.ro
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Mutare-BOMBĂ! Dăncilă a făcut anunțul: În ce partid vrea să intre fostul premier al României
Gandul.ro
Mutare-BOMBĂ! Dăncilă a făcut anunțul: În ce partid vrea să intre fostul premier al României
ULTIMA ORĂ
Clarissa a murit la 24 de ani din cauza unei erori medicale. Ce s-a întâmplat la spital, după ce a ...
Clarissa a murit la 24 de ani din cauza unei erori medicale. Ce s-a întâmplat la spital, după ce a ajuns în stare gravă
Alertă în România! Mihaela și Teodora, două surori din Iași, au fost date dispărute. Cine le vede, ...
Alertă în România! Mihaela și Teodora, două surori din Iași, au fost date dispărute. Cine le vede, să sune la 112!
Un singur click și intri direct în „culisele” showbizului! Află cum poți primi instant cele mai ...
Un singur click și intri direct în „culisele” showbizului! Află cum poți primi instant cele mai tari știri de pe CANCAN.RO
Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. El este principalul suspect: cine ...
Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. El este principalul suspect: cine îl vede, să sune imediat la 112!
Cristina Spătar, pe mâna medicilor. Problema de sănătate cu care se confruntă de 2 luni
Cristina Spătar, pe mâna medicilor. Problema de sănătate cu care se confruntă de 2 luni
Doliu în politică! A murit unul dintre fondatorii UDMR
Doliu în politică! A murit unul dintre fondatorii UDMR
Vezi toate știrile