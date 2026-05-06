Acasă » Știri » BANC | În timp ce examina o femeie, doctorul îi spune

BANC | În timp ce examina o femeie, doctorul îi spune

De: David Ioan 06/05/2026 | 17:01
BANC | În timp ce examina o femeie, doctorul îi spune
BANC | În timp ce examina o femeie, doctorul îi spune

În această seară, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc de nota 10 care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Destinde-te cu o poantă pe cinste alături de noi.

În timp ce examina o femeie, doctorul îi spune:

– Inima, plămânii, pulsul și presiunea arterială sunt toate bune.

Acum vreau să văd puțin partea care vă bagă pe dumneavoastră, femeile, în tot felul de necazuri. Femeia începe să se dezbrace, dar este întreruptă de doctor:

– Nu! Nu! Nu vă dezbrăcați! Doar scoateți limba!

Alte bancuri amuzante

Gheorghe și Maria

Gheorghe și Maria se pierd în vacanță prin Italia.
– Gheorghe, pornește GPS-ul!
Gheorghe:
– Nu-l mai pornesc, că tot zice „recalculare”. Cred că-i beat!
Maria:
-Normal că-i beat, dacă îl ții în suportul de bere!

Turist în Africa

Un turist vizitează un trib din adâncul Africii și discută cu șeful local.
– Mai există pe aici canibali?
– Bineînțeles că nu! răspunde șeful tribului râzând. Eu l-am mâncat pe ultimul acum o lună.

În croazieră

O tânără și frumoasă domnișoară pleacă în croazieră.
Admiră frumusețile naturii și ține un jurnal de călătorie.
„Ziua întâi. Am ridicat ancora. Timpul e minunat.”
„Ziua a doua. Căpitanul navei s-a uitat lung Ia mine. Se pare că îi plac.”
„Ziua a treia. Căpitanul mi-a facut o declarație de dragoste.”
„Ziua a patra. Mi-a spus că dacă-i resping dragostea va scufunda vasul cu 400 de călători Ia bord.”
„Ziua a cincea. Am salvat viața a 400 de oameni.”

Prosoapele de la hotel

– Dragă, cum se numea hotelul unde am fost anul trecut în concediu?
– Nu mai țin minte, dar stai să mă uit pe prosoape.

Vacanță în România
– Unde ti-ai făcut concediul?
– În România!
– Si cum a fost?
– Am plătit cât în Dubai, dar m-am simțit ca Ia țară.

Ion la munte

Ion a plecat în vacanță la munte.
Când a ajuns, a început să plouă.
A plouat și a doua zi, a plouat și a treia zi și încă șase la rând.
Atunci îl întreabă pe recepționer:
– Ce se-ntâmplă, aici toarnă cu găleata mereu?!
– Nu, desigur că nu. Iarna ninge…

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Pensionarul și ploaia

BANC | Cine i-a învinețit ochiul lui Bulă?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Din ce mai câștigă bani fosta soție a lui Bolojan, pe lângă salariul de psiholog. Activitatea care îi rotunjește veniturile
Știri
Din ce mai câștigă bani fosta soție a lui Bolojan, pe lângă salariul de psiholog. Activitatea care îi…
Incendiu la un bloc în apropierea Gării de Nord din Bucureşti! O femeie a fost transportată la Spitalul de Arși și 2 persoane au fost preluate de SMURD
Știri
Incendiu la un bloc în apropierea Gării de Nord din Bucureşti! O femeie a fost transportată la Spitalul…
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Mediafax
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Cristian Ghinea anunță că mai bine își taie o mână decât să îl voteze pe Predoiu premier
Gandul.ro
Cristian Ghinea anunță că mai bine își taie o mână decât să îl...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu „super-starurile” literare ale vremii
Adevarul
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri....
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte
Mediafax
Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi...
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Click.ro
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în...
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
Digi24
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu...
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor.ro
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Cristian Ghinea anunță că mai bine își taie o mână decât să îl voteze pe Predoiu premier
Gandul.ro
Cristian Ghinea anunță că mai bine își taie o mână decât să îl voteze pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Din ce mai câștigă bani fosta soție a lui Bolojan, pe lângă salariul de psiholog. Activitatea care ...
Din ce mai câștigă bani fosta soție a lui Bolojan, pe lângă salariul de psiholog. Activitatea care îi rotunjește veniturile
Probleme pentru Meghan Markle și Prințul Harry? Apropiații spun că relațiile cu familia regală ...
Probleme pentru Meghan Markle și Prințul Harry? Apropiații spun că relațiile cu familia regală britanică provoacă tensiuni între cei doi
Rihanna și A$AP Rocky, surprinși într-un moment tensionat după Met Gala. Ce s-a întâmplat, de fapt
Rihanna și A$AP Rocky, surprinși într-un moment tensionat după Met Gala. Ce s-a întâmplat, de fapt
Incendiu la un bloc în apropierea Gării de Nord din Bucureşti! O femeie a fost transportată la Spitalul ...
Incendiu la un bloc în apropierea Gării de Nord din Bucureşti! O femeie a fost transportată la Spitalul de Arși și 2 persoane au fost preluate de SMURD
Un milionar de 52 de ani și-a ucis soția însărcinată și cei doi copii. Ce a făcut imediat după ...
Un milionar de 52 de ani și-a ucis soția însărcinată și cei doi copii. Ce a făcut imediat după fapta odioasă
Previziunile îngrijorătoare ale lui Nostradamus pentru 2026. Orașul din Europa care va fi lovit de ...
Previziunile îngrijorătoare ale lui Nostradamus pentru 2026. Orașul din Europa care va fi lovit de o epidemie
Vezi toate știrile