Previziunile îngrijorătoare ale lui Nostradamus pentru 2026. Orașul din Europa care va fi lovit de o epidemie

Dacă există un lucru constant în ceea ce-l privește pe Nostradamus, acela este faptul că nu iese niciodată cu adevărat din discuție. În fiecare an, profețiile sale sunt scoase din sertar și reambalate pentru anul care urmează. Așadar, iată o parte din previziunile sale despre 2026.

Nostradamus nu a menționat niciodată în mod explicit anul 2026, însă oferă totuși câteva indicii plauzibile. Cel mai notabil este o eclipsă totală de soare care va avea loc în luna august în anumite părți ale Europei, este prima din ultimii 27 de ani. Aceasta le-a oferit adepților astrologului și farmacistului francez o mulțime de argumente atunci când vine vorba de a lega anumite evenimente din acest an.

Șapte luni de război cumplit, oameni morți din cauza răului

„Rouen, Évreux , regele nu va da greș”. Acesta pare să reapară ori de câte ori războiul se profilează în Europa. Având în vedere tensiunile actuale dintre Rusia și Ucraina, entuziaștii l-au scos în evidență ca fiind de o actualitate amenințătoare. Textul în sine nu conține „2026”, iar numele locurilor (Rouen și Évreux) își au rădăcinile în geografia franceză din secolul al XVI-lea. Acest lucru nu i-a împiedicat pe interpreți să considere 2026 ca fiind un an care se potrivește cu acest pasaj. Cele mai recente interpretări se referă la o vărsare de sânge dintr-o anumită regiune din Europa.

Unii susțin că Nostradamus a prezis războiul în trecut, prin versuri precum „Între două orașe vor avea loc nenorociri cum nu s-au mai văzut vreodată”, asociate cu atacurile asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki, care au fost devastate de bombele atomice la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Un alt argument al adepților pentru anul 2026 este numerologia: catrenele numerotate cu „26” trebuie să se refere la anul 2026. Este o explicație simplă, dar nu se bazează pe text. Totuși, iată câteva versuri cu „26” pe care le-ați putea vedea menționate: I:26 (traducerea lui Leoni): „Marea roi de albine se va ridica… noaptea, ambuscada…”

Cititorii asociază uneori albinele cu simbolismul politic (Napoleon a adoptat albina ca emblemă imperială la secole după Nostradamus), apoi fac analogii moderne. Ar putea asta să însemne că personalități politice de prim-plan (și extrem de controversate) precum Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea parte de victorii importante în 2026?

O altă profeție a lui Nostradamus are legătură cu Elveția. Din nou, nu este menționat niciun an, dar conform versurului II:26: „Datorită favoarei pe care orașul o va arăta… Ticino se va umple de sânge”. Ticino este un oraș din cea mai sudică regiune a Elveției. Interpretările moderne variază între un război armat, o epidemie sau un dezastru natural care va afecta regiunea.

Nostradamus prezintă ocazional scene dramatice inspirate de astrologie, dar acestea sunt motive celeste generice, comune în astrologia renascentistă și care nu sunt legate de ani specifici din viitor. Atât lucrările de referință profesionale, cât și scepticii subliniază faptul că Nostradamus a scris în franceza medievală și a folosit cuvinte obscure din latină, cu o formulare vagă.

