Incendiu la un bloc în apropierea Gării de Nord din Bucureşti! O femeie a fost transportată la Spitalul de Arși și 2 persoane au fost preluate de SMURD

Un incendiu izbucnit într-un apartament situat la ultimul etaj al unui bloc din zona Gării de Nord din București a mobilizat miercuri mai multe echipaje de intervenție, iar bilanțul final transmis ulterior de autorități indică existența mai multor persoane afectate, precum și evacuarea locatarilor din imobil.

Evenimentul s-a produs pe strada Dinicu Golescu, într-o zonă intens circulată a Capitalei, unde un apartament a fost cuprins de flăcări la nivelul etajului superior al clădirii. În scurt timp, fumul s-a propagat în interiorul blocului, determinând intervenția rapidă a pompierilor și a echipajelor medicale de urgență. La fața locului au fost mobilizate mai multe autospeciale de stingere, echipaje de intervenție la înălțime, structuri speciale de salvatori, precum și ambulanțe SMURD și echipaje ale serviciului de ambulanță.

În faza inițială a intervenției, salvatorii au identificat o victimă în stare de inconștiență, cu arsuri vizibile, alături de alte persoane care prezentau simptome de intoxicație cu fum. Acestea au primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind administrat oxigen și evaluată starea lor de sănătate.

Persoana aflată în stare de inconștiență, o femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost transportată de urgență la Spitalul de Arși din București, unitate medicală specializată în tratarea leziunilor provocate de arsuri și traumatisme asociate. Alte două persoane, care au suferit expunere la fum, au fost preluate de echipajele SMURD și ale serviciului de ambulanță și transportate la Spitalul Universitar de Urgență din București pentru investigații și tratament de specialitate. Două persoane suplimentare au fost evaluate la fața locului, însă au refuzat transportul către unități medicale, starea lor neimpunând internarea imediată.

