În ce stare se află victimele incendiului violent din Constanța? 9 persoane, transportate la spital după ce s-a activat Planul Roșu

Aproape 160 de oameni au fost evacuați după ce un bloc de locuințe din Constanța a fost cuprins de flăcări. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. 9 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Au fost clipe de groază într-un bloc de locuințe din Constanța. Alarma a fost dată în noaptea de marți, 14 aprilie, la ora 19:30, pe Aleea Umanității, din cartierul Henri Coandă, într-un bloc social de locuințe. Având în vedere amploarea evenimentului, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. Din primele informații, focul ar fi izbucnit din cauza unui scurt circuit produs la un aparat electri lăsat nesupravegheat.

9 persoane au ajuns de urgență la spital

Autoritățile au fost nevoite să mobilizeze forțe impresionante de ordine, inclusiv mascați și jandarmi. La locul incendiului au intervenit 10 ASAS ISU Constanța, 2 Autospeciale de stingere ISU Ialomița, 2 autoscări și 1 autoplatformă, 1 descarcerare, 9 SMURD B2, 1 SMURD C1, 3 ATPVM, 6 SAJ tip B, în total: 90 de subofițeri și voluntari. Aproape 160 de oameni au fost evacuați din clădire.

„Primăria Municipiului Constanţa este alături de locatarii blocului HC 7 de pe Aleea Umanităţii, afectaţi de incendiul devastator produs în această seară (…) Au fost evacuate 157 de persoane, inclusiv copii, care au fost puse în siguranţă imediat. Toate persoanele afectate vor avea un acoperiş deasupra capului”, a transmis, marţi seară, Primăria Constanța.

Cele 9 persoane, dintre care patru minori, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului Județean de Urgență din Constanța, în timp ce alte trei persoane au refuzat internarea.

Un pacient de 64 de ani prezintă arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului, iar starea sa este critică. De asemenea, un bărbat de 58 de ani are arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului. Alți 6 pacienți, printre care se numără și o femeie cu arsuri pe antebrațe, au fost intoxicați cu fum și au primit ventilare mecanică. Din fericire, până la acest moment, nu au fost înregistrate pierderi de vieți omenești.

