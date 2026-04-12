Incendiu la Termocentrala Rovinari în ziua de Paște! Grupul 5 a fost oprit

Un incendiu a avut loc duminică dimineață, chiar în ziua de Paște, la Termocentrala Rovinari, în cadrul uneia dintre instalațiile aparținând Complexului Energetic Oltenia. Incidentul s-a produs în jurul orei 08:00 și a afectat zona aferentă Blocului Energetic nr. 5, determinând intervenția rapidă a personalului din cadrul unității și declanșarea procedurilor de siguranță prevăzute pentru astfel de situații.

Potrivit informațiilor disponibile, focul a pornit din perimetrul unui post de lucru utilizat de operatori, amplasat într-un container tehnologic situat în apropierea instalației de desulfurare. Zona respectivă este una complexă din punct de vedere tehnic, având în proximitate trasee de cabluri electrice de forță și comandă, elemente esențiale pentru funcționarea în siguranță a blocului energetic. Din acest motiv, extinderea incendiului a afectat și o parte dintre aceste cabluri, ceea ce a dus la declanșarea unor măsuri automate de protecție ale sistemului energetic.

Incendiu la Termocentrala Rovinari

Intervenția angajaților a fost imediată, iar focul a fost localizat și stins într-un timp relativ scurt, înainte ca acesta să producă pagube majore sau să se extindă către alte echipamente critice ale centralei. În urma evenimentului nu au fost înregistrate victime, iar personalul aflat în incintă nu a fost rănit. Totuși, pentru a preveni orice risc suplimentar, au fost activate procedurile standard de oprire controlată a grupului energetic afectat.

Ca măsură de siguranță, autoritățile tehnice ale centralei au decis scoaterea din funcțiune a Grupului 5, procedură realizată conform protocoalelor interne, menite să evite deteriorări suplimentare ale echipamentelor și să elimine riscul unor incidente secundare. Oprirea controlată a fost efectuată în condiții monitorizate, iar sistemele de protecție ale unității au contribuit la limitarea rapidă a efectelor incidentului.

„A avut loc un incendiu la nivelul postului de lucru al operatorului (container) din zona instalației de desulfurare, amplasat în proximitatea traseelor de cabluri electrice. Incendiul s-a extins la cablurile de forță și de comandă din zona absorberului instalației de desulfurare aferente Blocului Energetic nr. 5”, a transmis Complexul Energetic Oltenia.

În paralel, au fost demarate operațiuni pentru menținerea continuității activității energetice în cadrul complexului. În acest sens, au început manevrele necesare pentru repornirea și stabilizarea funcționării Grupului 4, astfel încât producția de energie electrică să fie menținută în parametri funcționali. Aceste proceduri fac parte din strategia de asigurare a echilibrului operativ al centralei în situații neprevăzute.

