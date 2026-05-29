Tragedie pe DN24. O asistentă de la UPU „Sfântul Spiridon” Iași a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul său au fost răniți grav după ce se întorceau de la un concert

O familie de cadre medicale din Iași a fost lovită de o tragedie devastatoare în noaptea de 28 spre 29 mai 2026. Cristina Buburuzanu, asistentă medicală la UPU „Sfântul Spiridon”, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs în județul Galați. Soțul său și fiul lor adolescent au fost transportați de urgență la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod.

Accidentul s-a produs în timpul întoarcerii spre Iași

Nenorocirea a avut loc în jurul orei 03:20, pe DN24 (E581), în localitatea Berheci, comuna Gohor, județul Galați.

Potrivit informațiilor preliminare, familia se întorcea de la București, unde participase la un concert al trupei Iron Maiden. În autoturism se aflau Dan Buburuzanu, în vârstă de 46 de ani, soția sa, Cristina Buburuzanu, în vârstă de 50 de ani, și fiul lor de 16 ani.

Primele cercetări ale polițiștilor indică faptul că șoferul ar fi pierdut controlul volanului în timpul deplasării. Potrivit unor informații din anchetă, există suspiciunea că acesta ar fi adormit la volan după numeroasele ore petrecute pe drum.

Autoturismul a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un cap de pod aflat pe marginea drumului.

Impact fatal pentru asistenta medicală

Forța impactului a fost devastatoare. Cristina Buburuzanu, aflată pe scaunul din dreapta-față, a suferit răni incompatibile cu viața și a fost declarată decedată la fața locului de către echipajele medicale sosite în intervenție.

Femeia era asistentă medicală în cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași și era apreciată de colegi și pacienți pentru profesionalismul său.

Vestea morții sale a provocat un val de emoție în rândul personalului medical din Iași.

Dan Buburuzanu, care conducea autoturismul în momentul producerii accidentului, a suferit multiple traumatisme.

Bărbatul, care lucrează și el la UPU „Sfântul Spiridon” din Iași, era conștient la sosirea echipajelor de salvare, însă medicii au suspectat leziuni la nivelul coloanei vertebrale.

Din cauza gravității stării sale, acesta a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la Iași, unde a fost internat la Neurochirurgie pentru investigații și tratament de specialitate.

Fiul cuplului, un adolescent în vârstă de 16 ani care se afla pe bancheta din spate, a fost și el rănit în accident. Tânărul a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași pentru îngrijiri medicale.

Ce au stabilit polițiștii

Potrivit polițiștilor Serviciului Rutier Galați, accidentul s-a produs pe sensul de mers Tecuci-Bârlad.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Conform procedurilor, acesta a fost ulterior transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cauzele și circumstanțele în care s-a produs tragedia.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Intervenție de amploare în toiul nopții

La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje SMURD, ambulanțe și polițiști rutieri.

Operațiunile de salvare și cercetările efectuate de autorități au afectat circulația în zonă timp de mai multe ore.

Anchetatorii continuă să adune probe și să reconstituie cu exactitate dinamica accidentului care a distrus o familie și a îndoliat comunitatea medicală din Iași.

O comunitate medicală în doliu

Moartea Cristinei Buburuzanu a provocat o profundă emoție în rândul colegilor săi de la UPU „Sfântul Spiridon”, unde atât ea, cât și soțul său și-au desfășurat activitatea ani la rând.

Colegii și apropiații au transmis numeroase mesaje de condoleanțe și susținere pentru familia greu încercată de această tragedie.

În doar câteva secunde, drumul de întoarcere spre casă după un concert care trebuia să fie o amintire frumoasă s-a transformat într-un coșmar ce a schimbat pentru totdeauna destinul unei familii din Iași.

