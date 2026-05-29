Bucurie uriașă în familia vedetei din „Full House”. Va deveni bunică de două ori în același an

De: Paul Hangerli 30/05/2026 | 00:30
Vedeta va deveni bunică de două ori în același an, sursa-colaj CANCAN.RO
Familia actriței Candace Cameron Bure are motive duble de sărbătoare. La doar câteva săptămâni după ce fiica vedetei, Natasha Bure, a anunțat că este însărcinată, și fiul acesteia, Lev Bure, a dezvăluit că el și soția sa, Elliott Bure, vor deveni părinți.

Elliott a făcut marele anunț pe Instagram pe 28 mai, publicând mai multe fotografii alături de soțul ei, în care cei doi țin în mâini imagini ecografice ale bebelușului.

„Baby Bure vine în curând!!!!!!”, a scris ea în descrierea fotografiilor.

Candace Cameron Bure, în culmea fericirii

Actrița din serialul Full House nu și-a putut ascunde entuziasmul.

„CandyGram este complet în extaz!!! Suntem în al nouălea cer!!!!!”, a comentat ea la postarea nurorii sale.

Ulterior, vedeta în vârstă de 50 de ani a redistribuit fotografiile pe propriul cont de Instagram. Aceasta a scris:

„Glumiți?!! Încă un nepoțel este pe drum!!!!! Se poate ceva mai frumos de atât?!!! Felicitări, Lev și Elliott. Încă nu ne vine să credem!”

Natasha Bure va avea și ea un copil

La fel de încântată a fost și Natasha Bure, care și-a anunțat propria sarcină pe 7 mai.

Tânăra de 27 de ani a comentat la postarea cumnatei sale:

„Petrecerea bebelușilor a început!!! Verișori adorabili sunt pe drum.”

Pe Instagram Stories, Natasha a adăugat:

„Și am menționat că încă nu-mi vine să cred? Bebelușul P va avea încă un verișor.”

Natasha și soțul său, Bradley Steven Perry, au dezvăluit recent că așteaptă primul lor copil.

„Am visat mereu să fiu bunică”

La începutul lunii mai, Candace Cameron Bure, care mai are un fiu, Maksim Bure, mărturisea că este copleșită de emoții la gândul că va deveni bunică. Aceasta declara pentru Today.com:

„Este una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Am visat și m-am rugat să devin bunică, iar acum chiar se întâmplă”

Anunțul făcut de Lev și Elliott vine la aproximativ doi ani după ce cei doi s-au căsătorit.

Cuplul și-a unit destinele pe 27 ianuarie 2024, într-o ceremonie în aer liber desfășurată în regiunea viticolă Napa Valley din California.

La acea vreme, Candace Cameron Bure scria emoționată pe Instagram:

„Vi-i prezint pe domnul și doamna Lev Bure. Cuvintele nu pot exprima bucuria pe care am simțit-o în acest weekend sărbătorind căsătoria fiului nostru cu Elliott. Am câștigat o fiică minunată și o familie extraordinară alături de care să ne trăim viața.”

În doar câteva săptămâni, familia Bure a primit două vești importante, iar actrița se pregătește acum să își întâmpine nu unul, ci doi nepoți.

