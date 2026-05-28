Primul trimestru a fost brutal” – vedeta care se pregătește să defileze gravidă în costum de baie

Modelul și influencerița de fitness Katie Austin se pregătește pentru al șaselea an pe podiumul Sports Illustrated Swim Week, însă de această dată experiența este una cu totul specială: este însărcinată în șase luni cu primul său copil.

Katie Austin, în vârstă de 32 de ani, va defila pe podium cu burtica de gravidă la vedere, după ce anul acesta a pozat pentru celebra revistă încă din primele opt săptămâni de sarcină.

Vedeta, care s-a căsătorit cu Lane Armstrong în mai 2024, a vorbit într-un interviu pentru PEOPLE despre transformările prin care trece în timpul sarcinii și despre pregătirea pentru unul dintre cele mai importante evenimente din cariera sa.

„Primul trimestru a fost brutal”

Katie Austin a mărturisit că începutul sarcinii a fost extrem de dificil și că s-a confruntat constant cu stări de rău. Aceasta a spus:

„Primul trimestru a fost brutal. Nu mă simțeam eu însămi. M-am simțit foarte singură, sincer”

Modelul a povestit că avea grețuri permanente și că nu mai suporta lucruri pe care înainte le adora, inclusiv cafeaua sau antrenamentele sportive.

„Era rău toată ziua. Nu-mi mai plăceau alimentele pe care le iubeam înainte. Nu-mi mai plăcea cafeaua, nu aveam chef să fac sport.”

Totuși, spune că încerca zilnic să găsească măcar câteva minute pentru a se reconecta cu sine.

Schimbările corpului i-au afectat identitatea

Fiica celebrei Denise Austin, una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea fitnessului american, recunoaște că sarcina i-a schimbat complet percepția despre propriul corp.

„Businessul meu este construit pe ideea de wellness, de a te simți bine și de a-ți iubi corpul. Iar schimbările din sarcină au fost foarte noi pentru mine.”

Katie spune că transformările fizice au venit foarte rapid și că a fost nevoită să își redefinească rutina construită în ani întregi de disciplină.

„Nu poți să te trezești și să spui: azi o să mă simt extraordinar. Nu poți controla nimic în sarcină.”

Sportul și disciplina, puse într-o nouă perspectivă

Fostă jucătoare de lacrosse și fotbal la University of Southern California, Katie Austin a avut întotdeauna o relație foarte strictă cu sportul și performanța fizică.

Acum însă, spune că învață să fie mai blândă cu ea însăși și să accepte faptul că puterea arată diferit în fiecare etapă a sarcinii.

„În sarcină, forța arată diferit în fiecare zi.”

Influencerița a recunoscut că înainte avea tendința să își forțeze corpul chiar și în zilele în care nu se simțea bine, însă experiența maternității i-a schimbat complet perspectiva.

Cum se pregătește pentru podium

Katie Austin spune că anul acesta pregătirea pentru Sports Illustrated Swim Week este total diferită.

Dacă în trecut urma diete stricte și antrenamente intense înainte de prezentare, acum prioritatea este starea ei de bine și sănătatea copilului.

„Totul este diferit anul acesta.”

Vedeta glumește spunând că anul acesta nu va mai putea respecta tradiția de dinaintea prezentării.

„Nu pot să iau tradiționalul shot de tequila înainte de podium.”

Totuși, este entuziasmată și spune că energia celorlalte modele o ajută foarte mult.

„Fetița mea va fi cel mai frumos accesoriu”

Katie Austin a declarat că va continua să își exerseze mersul pe podium, deși recunoaște că experiența este diferită cu burtica de gravidă.

„Cred că fetița mea va fi cel mai frumos accesoriu pe care l-am avut vreodată pe podium.”

Modelul spune că acum se simte mult mai bine și că această experiență a ajutat-o să înțeleagă mai bine prin ce trece corpul unei femei în timpul sarcinii.

„Acum mă simt foarte bine și sunt fericită că data viitoare voi ști la ce să mă aștept.”

