Natalia Vodianova și super miliardarul Antoine Arnault vor deveni din nou părinți! Povestea de iubire care durează de peste 10 ani

De: Paul Hangerli 28/05/2026 | 00:30
Bogați și fericiți, vor avea un nou copil, sursa-colaj CANCAN.RO
Natalia Vodianova trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Celebrul model rus, în vârstă de 44 de ani, este însărcinată și așteaptă al șaselea copil, al treilea împreună cu soțul ei, Antoine Arnault. Vestea a fost făcută publică de Vogue Franța, iar imaginile cu Natalia însărcinată au devenit rapid virale.

Vogue Franța a făcut marele anunț

Natalia Vodianova apare pe coperta noii ediții Vogue Franța, purtând o rochie mini albastră care îi evidențiază burtica de gravidă.

Publicația a dezvăluit că modelul le-a mărturisit vestea la începutul anului. În postarea de pe Instagram se explica:

„Între două prezentări de modă, la începutul anului, Natalia Vodianova mi-a mărturisit că este însărcinată.Al șaselea copil, la 44 de ani. Am știut imediat că trebuie să fie vedeta noastră de pe coperta de vară.”

Mesajul continuă cu o descriere emoționantă a modului în care Natalia vorbește despre maternitate.

„În timpul conversației noastre, Natalia a întruchipat perfect acest tip de maternitate asumată și aleasă. A vorbit cu sinceritate despre cât de norocoasă se simte că poate trăi această experiență.”

Al șaselea copil pentru Natalia Vodianova

Acesta va fi al șaselea copil al supermodelului și al treilea împreună cu Antoine Arnault.

Natalia mai are trei copii din căsnicia anterioară cu aristocratul britanic Justin Portman.

Relația dintre Natalia Vodianova și Antoine Arnault durează de mai bine de un deceniu. Cei doi s-au cunoscut în 2008, în timpul unei ședințe foto pentru o campanie Louis Vuitton, iar povestea lor de dragoste a început la scurt timp după aceea.

Povestea de iubire cu Antoine Arnault

Antoine Arnault este directorul executiv al brandului francez de lux Berluti și fiul lui Bernard Arnault, unul dintre cei mai bogați oameni din lume și șeful gigantului LVMH.

În ianuarie 2020, Natalia și Antoine și-au anunțat logodna printr-o fotografie publicată pe Instagram. La acea vreme, modelul și-a afișat impresionantul inel de logodnă cu diamant în formă de pară.

„Acest an a fost frumos și plin de amintiri speciale. 2020, venim! Abia așteptăm să sărbătorim anul viitor alături de cei dragi”, scria Natalia în mesajul publicat atunci.

Cei doi s-au căsătorit în același an, la Paris.

Antoine Arnault, fascinat de Natalia încă de la prima întâlnire

Într-un interviu acordat revistei W Magazine în 2017, Antoine Arnault vorbea cu emoție despre momentul în care a cunoscut-o pe Natalia Vodianova:

„Îmi amintesc că atunci când am văzut-o pentru prima dată am rămas fără cuvinte”, povestea el despre întâlnirea de la filmările campaniei Louis Vuitton din 2008. „Desigur, este frumoasă, dar are ceva imposibil de definit. Are o aură aparte.”

Anunțul sarcinii a fost primit cu entuziasm de fanii modelului, iar imaginile de pe coperta Vogue Franța au adunat rapid mii de reacții și comentarii pe rețelele sociale.

